إزالة الرؤوس السوداء بطريقة مضمونة الرؤوس السوداء هي بثور سوداء تظهر علي الانف نتيجة تراكم الدهون أو من تراكم الأتربة أو نتيجة للأفراط في مستحضرات التجميل دون العناية المناسبة للبشرة ولا شك أنها مشكلة يريد الكثير التخلص منها للحفظ علب بشرة صافية خالية من البثور واليكي أسهل الخلطات في إزالة الرؤوس السوداء بطريقة مضمونة ومكونات طبيعية في المنزل.

بماسك العسل والقرفة بطريقة مضمونة

يعتبر العسل مضاد حيوي طبيعي للتخلص من تلوث البشرة والتخلص من الزيوت الزائدة في البشرة وبكتيريا البشرة كما انه يجعل البشرة صافية ورطبة ويساعد العسل علي تفتيح البشرة وعلاج حروق الشمس والالتهابات.

المكونات:

معلقة من العسل الأبيض.

كمية من القرفة.

طريقة تحضير الماسك:

أضيفي القرفة بكميه مناسبة للعسل حتى الحصول علي قوام متجانس وبشكل العجينة.

ضعيها علي الانف بفرشاه دائرية وحركات دائرية وافركي جيدا للتخلص من الرؤوس السوداء.

اتركيه ينشف لمده 15 دقيقة وقومي بإزالته باستخدام الماء الدافيء للتخلص من بقايا العسل .

اغسلي انفك بالماء البارد لغلق المسام بالوجه وكرري خطوات هذا الماسك مرة أسبوعيا.

اسكراب لإزاله الجلد الميت والرؤوس السوداء

المكونات:

بن.

سكر بني.

زيت زيتون.

حبيبات السكر البني تعمل علي تقشير البشرة وتساعد علي نضارة البشرة لاحتوائها علي فيتامين E.

وزيت الزيتون يحتوي علي مضادات الأكسدة فيعطي نضارة للبشرة ورونق.

طريقة تحضير الاسكراب:

ضعي معلقة كبيرة من البن ومعلقة من السكر البني ومعلقة من زيت الزيتون.

امزجي المكونات في وعاء حتى تحصلي علي قوام سائل بعض الشيء.

ضعي معلقة من الخليط علي قطنة نظيفة علي انفك وقومي بحركات دائرية بالفرشاة برفق.

ماسك اللبن والسكر يساعد علي إزالة الرؤوس السوداء بطريقة أمنة

اللبن يحتوي علي الفيتامينات التي تساعد علي نضارة البشرة وإزاله الأتربة والدهون والرؤوس السوداء ويساعد أيضا علي أغلاق المسام الواسعة.

المكونات:

مقدار من اللبن ولابد أن يكون بارد.

معلقة من السكر البني.

طريقة التحضير:

اخلطي المكونات وضعي منها علي قطنة وضعيها علي انفك وافركي بالفرشاة بشكل دائري برفق حتي لا يلتهب الجاد وكرري نفس الخطوات أن احتاج الأمر.