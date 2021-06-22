طريقة عمل بلح الشام المقرمشة في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة

طريقة عمل بلح الشام هي من الحلويات السورية الأصل التي ظهرت خلال الحكم العثماني ويرجع لتسميتها بهذا الأسم لأنها تشبه حبة البلح عندما تشكل ومن هنا أطلق عليها بلح الشام يعشق الأطفال قبل الكبار تناولها ويشتهر تناولها في شهر رمضان والمناسبات والأفراح بجانب كثير من الحلويات منها الكنافة، البسبوسة، صوابع زينب، الجلاش، زلابية. يختلف أسمائها بين كل بلد وأخري في مصر وبلاد الشام يطلق عليها ” بلح الشام “، العراق يطلق عليها ” داطلى “، وفي إيران ” باميه “، تركيا ” تولومبا “.

طريقة عمل بلح الشام المقرمش

أذا كنتي من عشاق تناول الحلويات يمكنك تحضيرها في أي وقت بكل سهولة وتتوافر مكوناتها في كل منزل تتكون من البيض، الدقيق، الزيت، الماء، وتسقي بالشربات البارد، ومن الأفضل تناولها بكميات قليلة، لأنها تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، والسكريات.

طريقة عمل بلح الشام

المكونات

كوب دقيق أبيض حلويات.

ملعقة كبيرة نشا.

كوب ماء فاتر.

ربع كوب زيت.

بيضتان بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة نشا.

ذرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

مكونات الشربات

كوب كبير من السكر.

كوب كبير عسل جلوكوز.

أو كوب كبير عسل نحل.

كوب كبير ماء.

ليمونة.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

طريقة تحضير الشربات

نحضر حلة صغيرة.

نضيف كوب الماء، السكر.

نقلبهم جيداً حتي يذوب السكر.

نضيف عسل الجلوكوز ويقلب جيداً.

يرفع على النار ويترك الشربات لمدة خمس دقائق.

نضيف عصر الليمونة والفانيليا.

نرفع الشربات من النار عندما يغلي ويترك ليبرد.

نضع حلة على النار.

نضيف الماء، الزيت.

نتركهم حتي يغلى الماء.

نضيف الدقيق والنشا ونقلبهم.

حتي تشكل عجينة متماسكة.

نضع العجينة في وعاء أخر ونتركها حتي تبرد تماما.

نضع البيضة الأولي على العجين.

ونقلبها جيداً حتي تتجانس البيض الأولي مع العجينة.

نضيف الفانيليا السائلة، مع البيضة الثانية.

نستمر في العجن حتي يصبح العجين لين.

نضع ملعقة صغيرة من الزيت على العجينة.

نضع العجينة في كيس الحلواني.

نضع القمع المناسب لبلح الشام.

نضع طاسة كبيرة عميقة على النار.

نضيف لتر من الزيت النباتي.

نبل المقص أو أصابع اليد في الزيت.

تقطع بلح الشام بالحجم المناسب لديكي.

نشعل النار على الزيت.

نحمر بلح الشام من الجانبين حتي يصبح لونه ذهبي.

نضعه مباشراً بعد القلي في الشربات البارد.

ويرص في أطباق التقديم وتقدم.

طريقة تحضير عجينة بلح الشام