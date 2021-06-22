وقت معرفة نوع الجنين هو الوقت المقدر فيه اكتمال الجهاز التناسلي للطفل والتي من خلال اكتماله سيتمكن الطبيب المختص من معرفة نوع الجنين سواء كان ولد أو بنت ومنها ستتمكن الأم من تخزين الملابس للطفل. أو ربما تشبع شغفها حول معرفة نوع الجنين، والتي من الممكن أن تعرفها خلال الشهر الرابع من بداية الحمل أو ربما قبل ذلك وذلك يعتمد على نمو الجنين ومرور الوقت.

كيف يمكنك معرفة جنس طفلك؟

إن وقت معرفة نوع الجنين أمر بالغ الأهمية بالنسبة للأم والطبيب حيال ذلك من الممكن التنبؤ بأي مشاكل صحية قد يمر بها الطفل كما يمكن إصلاحها من اليوم الأول لحدوثها عوضا عن اكتشافها فيما بعد.

عندما يتعلق الأمر بمعرفة نوع الجنين، لا يوجد اختبار واحد يتم استخدامه للجميع، لذلك إذا كنت تريد معرفة الجنس في وقت مبكر، يمكن لطبيبك استخدام اختبارات مختلفة في مراحل مختلفة من الحمل، ولكن على الرغم من أن كل هذه الاختبارات موثوقة، إلا أنها ليست كلها مناسبة للجميع، البعض منهم يحمل مخاطر كبيرة بالنسبة لمعظم الاختبارات المدرجة، فإن معرفة النوع هو فائدة ثانوية بينما يبحث الاختبار عن معلومات أخرى، قد تكون صحية أو لا وفيما يلي الطرق الممكنة للتعرف على نوع طفلك من الخيارات المبكرة.

الإخصاب في المختبر مع اختيار نوع الجنين

وقت معرفة نوع الجنين المبكر هو الذي يكون عندما يحدث الإخصاب في المعمل تحت إشراف طبيب المعمل ومنها يقوم الزوجين بتحديد نوع الجنين، إذا كنت تخطط للإخصاب في المختبر (IVF)، فهناك خيار لاختيار جنس طفلك بالتزامن مع هذا الإجراء، ويساعد التلقيح الاصطناعي في الخصوبة عن طريق الجمع بين البويضة الناضجة والحيوانات المنوية خارج الجسم.

ويؤدي هذا إلى تكوين جنين يتم زرعه بعد ذلك في الرحم، يمكنك تحديد جنس الأجنة المختلفة، ثم نقل الأجنة من الجنس الذي تريده فقط، قد يكون هذا خيارًا ممتازاً إذا كان من المهم بالنسبة لك إنجاب طفل من جنس معين.

اختبار ما قبل الولادة الغير جراحي

إنه من وقت معرفة نوع الجنين هو عن طريق إجراء الاختبار الخاص بما قبل الولادة.

يتحقق اختبار ما قبل الولادة غير الجراحي (NIPT) من حالات الكروموسومات مثل متلازمة داون، يمكنك إجراء هذا الاختبار بدءًا من الأسبوع العاشر من الحمل، لا يشخص اضطراب الكروموسوم.

انها فقط شاشات للاحتمال، إذا كانت نتائج طفلك غير طبيعية، فقد يطلب طبيبك المزيد من الاختبارات لتشخيص متلازمة داون واضطرابات الكروموسومات الأخرى.

بالنسبة لإجراء الاختبار، ستقدم عينة دم ثم يتم إرسالها إلى المختبر والتحقق من وجود الحمض النووي للجنين المرتبط باضطرابات الكروموسومات، يمكن لهذا الاختبار أيضًا تحديد جنس طفلك بدقة، إذا كنت لا تريد أن تعرف، أخبر طبيبك قبل بدء الاختبار، ستحتاجين إلى NIPT إذا كنتِ في خطر كبير لولادة طفل مصاب بخلل في الكروموسومات، قد يكون هذا هو الحال إذا كنت قد أنجبت سابقًا طفلًا يعاني من خلل ما، أو إذا كان عمرك يزيد عن 35 عامًا وقت الولادة، نظرًا لأن هذا اختبار غير جراحي، فإن إعطاء عينة دم لا يشكل أي خطر عليك أو على طفلك، اختيار الجنس بالتزامن مع التلقيح الاصطناعي دقيق بنسبة 99 بالمائة، ولكن، بالطبع، هناك خطر حدوث ولادة متعددة باستخدام التلقيح الاصطناعي – إذا نقلت أكثر من جنين واحد إلى الرحم.