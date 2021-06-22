بملعقة نشا اصنعي مزيل عرق طبيعي في البيت برائحة تدوم 24 ساعة

بملعقة نشا اصنعي مزيل عرق طبيعي في البيت، توجد الكثير من الطرق، والتي من خلالها من الممكن عمل مزيل ومضاد التعرق وفي المنزل باستعمال مجموعة من المكونات الطبيعية، والتي تتلاءم طبيعة تكوينها كي تعمل كمادة مزيلة مزيلة للعرق، كما أنها تمتلك التأثير الملطف على الجلد، من خلال الفقرات القادمة نتعرف على الطرق التي نستطيع من خلالها تركيب مادة مزيلة للعرق، وذات فعالية، وتأثير قوي على إزالة أي روائح كريهة، ومنع التعرق لأطول فترة ممكنة. بملعقة نشا اصنعي مزيل عرق طبيعي في البيتك بملعقة نشا اصنعي مزيل عرق طبيعي في البيتك من الممكن عمل مزيل العرق كما يلي وباستعمال المكونات التالية:

المكونات: ثلاث ملاعق مكون الشبا.

ملعقة ماء ورد.

ثلاث ملاعق مكون بودرة الأطفال المضادة للالتهابات.

قطرات قليلة من مكون المسك الأبيض. طريقة التحضير والاستخدام لهذه الوصفة: يتم خلط جميع ما سبق في وعاء مناسب.

لا بد أن يكون الخليط بقوام كريمي لطيف على الجلد.

لا بد أن يكون الخليط بقوام كريمي لطيف على الجلد. يتم دهن منطقة تحت الإبطين بتلك الخلطة، وذلك عقب الاستحمام.

من الممكن استعمالها بشكل يومي، وذلك للوقاية من آثار التعرق الشديد. طريقة عمل مزيل عرق بمكون مستخلص جوز الهند طريقة عمل مزيل عرق بمكون مستخلص جوز الهند مكونات الوصفة كالتالي: ثلاث ملاعق بيكينج صودا.

ثلاث ملاعق نشا الذرة.

ملعقتان مستخلص جوز الهند الزيتي.

قطرات من مستخلص شجرة الشاي. طريقة التحضير والاستخدام: خلط مختلف المكونات بالإناء المناسب، وذلك حتى نحصل على القوام المتجانس، مع مراعاة أن تكون الخلطة مكونة لعجينة رطبة، وغير متيبسة حتى يسهل فردها بالمواضع المطلوب تقليل تعرقها.

بعد الانتهاء من تكوين الخليط، يتم حفظه بوعاء من الزجاج، ويكون محكم الغلق.

تستعمل الوصفة عند الحاجة.

الاستعمال اليومي يقي من التعرق الزائد،

ويضفي الإحساس بالانتعاش على مدار اليوم. تحضير مزيل العرق بطريقة أخرى تحضير مزيل العرق بطريقة أخرى المكونات كالتالي: ثلاث ملاعق مكون شمع العسل.

ربع ملعقة من مكون زبدة الكاكاو.

مستخلص جوز الهند بمقدار ملعقتين.

كمية قليلة من زيت إكليل الجبل.

ربع ملعقة زيت زعتر. طريقة تحضير الخليط: مزج مختلف المكونات كما سلف الذكر، وبالمقادير المحسوبة.

يتكون خليط سهل توزيعه، وتطبيقه تحت الإبطين، ومن الممكن الاحتفاظ به داخل عبوة محكمة الغلق، مع إمكانية استعماله يوميًا، يقي من آثار التعرق، ويلطف من ملمس الجلد. الوسوم

بملعقة نشا اصنعي مزيل عرق طبيعي في البيت، توجد الكثير من الطرق، والتي من خلالها من الممكن عمل مزيل ومضاد التعرق وفي المنزل باستعمال مجموعة من المكونات الطبيعية، والتي تتلاءم طبيعة تكوينها كي تعمل كمادة مزيلة مزيلة للعرق، كما أنها تمتلك التأثير الملطف على الجلد، من خلال الفقرات القادمة نتعرف على الطرق التي نستطيع من خلالها تركيب مادة مزيلة للعرق، وذات فعالية، وتأثير قوي على إزالة أي روائح كريهة، ومنع التعرق لأطول فترة ممكنة. بملعقة نشا اصنعي مزيل عرق طبيعي في البيتك بملعقة نشا اصنعي مزيل عرق طبيعي في البيتك من الممكن عمل مزيل العرق كما يلي وباستعمال المكونات التالية:

المكونات: ثلاث ملاعق مكون الشبا.

ملعقة ماء ورد.

ثلاث ملاعق مكون بودرة الأطفال المضادة للالتهابات.

قطرات قليلة من مكون المسك الأبيض. طريقة التحضير والاستخدام لهذه الوصفة: يتم خلط جميع ما سبق في وعاء مناسب.

لا بد أن يكون الخليط بقوام كريمي لطيف على الجلد.

لا بد أن يكون الخليط بقوام كريمي لطيف على الجلد. يتم دهن منطقة تحت الإبطين بتلك الخلطة، وذلك عقب الاستحمام.

من الممكن استعمالها بشكل يومي، وذلك للوقاية من آثار التعرق الشديد. طريقة عمل مزيل عرق بمكون مستخلص جوز الهند طريقة عمل مزيل عرق بمكون مستخلص جوز الهند مكونات الوصفة كالتالي: ثلاث ملاعق بيكينج صودا.

ثلاث ملاعق نشا الذرة.

ملعقتان مستخلص جوز الهند الزيتي.

قطرات من مستخلص شجرة الشاي. طريقة التحضير والاستخدام: خلط مختلف المكونات بالإناء المناسب، وذلك حتى نحصل على القوام المتجانس، مع مراعاة أن تكون الخلطة مكونة لعجينة رطبة، وغير متيبسة حتى يسهل فردها بالمواضع المطلوب تقليل تعرقها.

بعد الانتهاء من تكوين الخليط، يتم حفظه بوعاء من الزجاج، ويكون محكم الغلق.

تستعمل الوصفة عند الحاجة.

الاستعمال اليومي يقي من التعرق الزائد،

ويضفي الإحساس بالانتعاش على مدار اليوم. تحضير مزيل العرق بطريقة أخرى تحضير مزيل العرق بطريقة أخرى المكونات كالتالي: ثلاث ملاعق مكون شمع العسل.

ربع ملعقة من مكون زبدة الكاكاو.

مستخلص جوز الهند بمقدار ملعقتين.

كمية قليلة من زيت إكليل الجبل.

ربع ملعقة زيت زعتر. طريقة تحضير الخليط: مزج مختلف المكونات كما سلف الذكر، وبالمقادير المحسوبة.

يتكون خليط سهل توزيعه، وتطبيقه تحت الإبطين، ومن الممكن الاحتفاظ به داخل عبوة محكمة الغلق، مع إمكانية استعماله يوميًا، يقي من آثار التعرق، ويلطف من ملمس الجلد.

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