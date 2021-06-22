طريقة عمل واقي شمس طبيعي في البيت وتمتعي ببشرة صافية في فصل الصيف

طريقة عمل واقي شمس طبيعي ، حماية البشرة والوجه أكثر ما يهم كل من السيدات والرجال والمحافظة عليها من أشعة الشمس الضارة، لذلك لابد من استخدام واقي جيد للشمس مع ضمان عدم حدوث آثار جانبية لهذا إليكم طريقة عمل واقي شمس طبيعي في البيت للحصول على بشرة جميلة صافية خصوصًا في فصل الصيف. طريقة عمل واقي شمس طبيعي طريقة عمل واقي شمس طبيعي الشمس مهمة جدا لبناء الجسم والاستفادة بفيتامين د المهم لحماية الجلد من الأمراض ويمنع تقدم السن الذي يصيب النساء. ولكن التعرض للشمس أكتر من اللازم يسبب حروق للجلد وإسمرار وتشويه البشرة وللحماية إليك بعض طرق عمل الواقي بالمنزل. خطوات عمل واقي للشمس طبيعي وصفة زيت جوز الهند الأصلي خطوات عمل واقي للشمس طبيعي المواد المستخدمة: معلقة كبيرة من كل من: ( جل الصبار – زيت جوز الهند الأصلي – زيت السمسم – شمع عسل النحل ــ زيت الصبار – مرطب الشفاه ).

ونضيف لهم 4 ملاعق من كريم الالتهابات الخاص بالأطفال الصغار. طريقة الاستخدام نضع وعاء به ماء على النار وبعد أن يغلي نضع كل المكونات في وعاء ونسخنه على البخار.

وعند خلط المواد جيدا نضعها بعلبة وتغلق جيدا وتخزن بالمبرد لحين استخدامه. طريقة الاستخدام وصفة الصبار المواد المستخدمة:- ربع كوب من زيت الزيتون.

5 ملاعق من أكسيد الزنك.

ملعقة من جل الألوفيرا.

ملعقة كبيرة من شمع العسل.

عدد ثلاث كبسولات من فيتامين هـ. طريقة الاستخدام: نحضر الحمام الخاص بالبخار ونضع في الوعاء زيت الزيتون وشمع العسل ونتركهم حتى يختلطا.

ثم نبعدهم عن النار ونضيف لهم ما بداخل كبسولات الفيتامين وأكسيد الزنك برفق.

نحضر وعاء ثاني ونضع به ماء مقطر بنسبة نصف كوب.

ونضيف له جل الصبار حتى تمام الذوبان ونخلط الجميع ويوضع بعلبة في المبرد لحين الاستعمال. وصفة الشيا وزبدة الشيا المواد المستخدمة:- ربع كوب من شمع العسل.

ملعقتين أكسيد الزنك.

نصف كوب من زيت جوز الهند.

ملعقة من زيت بذر الجرز.

1 ملعقة زيت توت احمر.

ملعقة من سائل كبسولات فيتامين هـ.

ملعقة من سائل كبسولات فيتامين هـ. ملعقتين من زبدة الشيا. طريقة الأستخدام نخلط جميع المكونات معا باستخدام احدى الطرق السابقة ونحفظه أيضا في علبة محكمة الغلق للحماية وعدم التلف. الوسوم

طريقة عمل واقي شمس طبيعي ، حماية البشرة والوجه أكثر ما يهم كل من السيدات والرجال والمحافظة عليها من أشعة الشمس الضارة، لذلك لابد من استخدام واقي جيد للشمس مع ضمان عدم حدوث آثار جانبية لهذا إليكم طريقة عمل واقي شمس طبيعي في البيت للحصول على بشرة جميلة صافية خصوصًا في فصل الصيف. طريقة عمل واقي شمس طبيعي طريقة عمل واقي شمس طبيعي الشمس مهمة جدا لبناء الجسم والاستفادة بفيتامين د المهم لحماية الجلد من الأمراض ويمنع تقدم السن الذي يصيب النساء. ولكن التعرض للشمس أكتر من اللازم يسبب حروق للجلد وإسمرار وتشويه البشرة وللحماية إليك بعض طرق عمل الواقي بالمنزل. خطوات عمل واقي للشمس طبيعي وصفة زيت جوز الهند الأصلي خطوات عمل واقي للشمس طبيعي المواد المستخدمة: معلقة كبيرة من كل من: ( جل الصبار – زيت جوز الهند الأصلي – زيت السمسم – شمع عسل النحل ــ زيت الصبار – مرطب الشفاه ).

ونضيف لهم 4 ملاعق من كريم الالتهابات الخاص بالأطفال الصغار. طريقة الاستخدام نضع وعاء به ماء على النار وبعد أن يغلي نضع كل المكونات في وعاء ونسخنه على البخار.

وعند خلط المواد جيدا نضعها بعلبة وتغلق جيدا وتخزن بالمبرد لحين استخدامه. طريقة الاستخدام وصفة الصبار المواد المستخدمة:- ربع كوب من زيت الزيتون.

5 ملاعق من أكسيد الزنك.

ملعقة من جل الألوفيرا.

ملعقة كبيرة من شمع العسل.

عدد ثلاث كبسولات من فيتامين هـ. طريقة الاستخدام: نحضر الحمام الخاص بالبخار ونضع في الوعاء زيت الزيتون وشمع العسل ونتركهم حتى يختلطا.

ثم نبعدهم عن النار ونضيف لهم ما بداخل كبسولات الفيتامين وأكسيد الزنك برفق.

نحضر وعاء ثاني ونضع به ماء مقطر بنسبة نصف كوب.

ونضيف له جل الصبار حتى تمام الذوبان ونخلط الجميع ويوضع بعلبة في المبرد لحين الاستعمال. وصفة الشيا وزبدة الشيا المواد المستخدمة:- ربع كوب من شمع العسل.

ملعقتين أكسيد الزنك.

نصف كوب من زيت جوز الهند.

ملعقة من زيت بذر الجرز.

1 ملعقة زيت توت احمر.

ملعقة من سائل كبسولات فيتامين هـ.

ملعقة من سائل كبسولات فيتامين هـ. ملعقتين من زبدة الشيا. طريقة الأستخدام نخلط جميع المكونات معا باستخدام احدى الطرق السابقة ونحفظه أيضا في علبة محكمة الغلق للحماية وعدم التلف.

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