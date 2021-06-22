طريقة سهلة وبسيطة لعمل العصائر الطبيعية الصيفية اللذيذة

أحلى طريقة لعمل العصائر الطبيعية في فصل الصيف

أحلى طريقة لعمل العصائر حيث يحتاج جسم الإنسان إلى السوائل والمرطبات بصورة مستمرة وبالأخص في الشهور الأشد حرا خلاص فصل الصيف حيث يعود ذلك إلى الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، مما يضطر الإنسان إلى تناول المشروبات المثلجة وللفريش لتعويض الجسم بالسوائل التي يحتاج إليها والعناصر الضرورية، وسنعرض إليكم أحلى وأبسط طريقة لتجهيز العصائر الصيفية بطرق متنوعة.

أحلى طريقة لعمل العصائر الطبيعية

يعتبر شرب العصائر الطبيعية من اللوازم التي يجب اتباعها ذلك لأهميتها الهائلة لجسم الإنسان، فهي تكسب جسم الإنسان عدد كبير من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن التي تكسب الصحة المناعة العالية وترفع من رطوبته، كما نتمكن من خلال هذه المقالة من إعداده هذه العصائر ذات القيمة الغذائية الغالية بسهولة وبطرق متنوعة، ومن أكثر هذه العصائر فائدة للجسم ويمكن تحضيرها في المنزل كمايلي:

عصير الفواكه المتنوعة ،يعتبر من أشهى المشروبات الصيفية والمرطبة للجسم التي يمكن تناولها في فصل الصيف وذلك لاحتواء العصير علي قيم غذائية عالية حيث إنه يحتوي على العديد الفواكه المختلفة ويتم ولكل منها فوائد هائلة على صحة ومناعة الإنسان ويمكن تحضيره كالتالي:

المكونات

عدد ٢ ثمرة موز.

عدد ١ ثمرة مانجا.

عدد ٢ ثمرة خوخ.

عدد ٥ ثمرة فراولة.

عدد ١ ثمرة برتقال.

عدد ١ ثمرة الأفوكادو.

عدد ١٠ حبات عنب أسود.

عدد ٢ ملعقة كبيرة حليب مجفف.

نصف كوب سكر أبيض ناعم.

عدد 3 كوب من ماء.

مكعبات ثلج (اختياري).

طريقة التحضير

نقشر الثمرات البرتقال، الموز، المانج، والأفوكادو ونقوم لتقطيعها لأجزاء صغيرة الحجم، نقطع الفراولة، الخوخ وكذلك العنب لأجزاء صغيرة.

نقوم بوضع أنواع الفواكه المجهزة المختلفة في الخلاط ونقوم بإضافة الماء عليها، ثم الحليب، وأخير أضف السكر ونقوم بخلطها.

الآن أبدأ بتصفية العصير جيدًا للتخلص من الشوائب الزائدة ونقوم بإضافة مكعبات الثلج على حسب الرغبة.

عصير الليمون بالنعناع القريش

يعد من أكثر المشروبات المميزة والطبيعية التي تمنح الرطوبة والانتعاش للجسم في الحرارة المرتفعة، كما أنه يتميز بالبساطة والتكلفة البسيطة كما يمكن تحضيره بكل سهولة بالخطوات الآتية:

المكونات

عدد 8 ورقات نعناع فريش.

عدد ٢ حبة من الليمون.

ملعقة كبيرة من قشر ليمون المبشور.

عدد ٢ كوب ماء مثلج.

عدد نصف كوب سكر.

طريقة التحضير

ابدئي بتحضير الخلاط وقومي بوضع المكونات وابدئي بخلطهم جيدًا لكي نحصل على خليط مميز، الآن قومي بإضافة مكعبات الثلج في الكوب المجهز وأبدأي بصب العصير فوقها.

عصير فراولة وموز ، يعتبر من المشروبات الصيفية المليئة بالعناصر القيمة ذات القيم الغذائية العالية، كما أنه محبب من قبل الجميع وخاصةً الأطفال الصغار كما يمكن تقديمه في أي وقت وهذه طريقة سهلة لتحضير العصير الرائع.

المكونات

عدد ٢ ثمرة من الموز.

عدد ٢ ثمرة فراولة.

كوب من حليب كامل الدسم.

عدد ٤ ملاعق سكر أبيض.

طريقة التجهيز

أبدلي بتقطيع الفراولة والموز لقطع قطع صغيرة الآن قومي بوضعها في الخلاط، ضيفي إليها السكر واللبن وابدئي بالخلط، قومي بحفظ العصير داخل الثلاجة، وفي مرحلة التقديم قومي بالتزيين باستخدام قطع صغيرة من الفراولة.