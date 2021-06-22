أفضل طريقة لإعداد الحواوشي البلدي في المنزل

الحواشي من أشهر الوجبات الشعبية السريعة في مصر التي تعشق من قبل الجميع بلا استثناء بسبب طعمه اللذيذ ، فوجود اللحم المفروم المتبل في رغيف العيش المقرمش ووجود الكاتشب والمخلل واجبة لها مذاق خاص فنجد أن البعض يفضل محل بعينه بسبب نجاحها في إعداد رغيف الحواوشي ولكن في ظل وجود الوباء المسجد اعتراض البعض عن شراء الحواوشي الجاهز وبدأوا يبحثون عن أفضل طريقة لإعداده في المنزل.

الحواوشي

من الوجبات التي نالت إعجاب الجميع من مختلف الأعمار سواء كان الحواوشي العادي أو الحواوشي الإسكندارني أو الملفوف فكل نوع منهم له مذاق خاص به على الرغم من أن المكونات واحدة لكن الفرق في طريقة الإعداد.

أفضل طريقة لإعداد الحواوشى فى المنزل

هناك العديد من الطرق التي تمكنك من إعداد الحواوشي لكننا خصصنا مقال اليوم للحديث عن طريقة ناجحه جدًا في الأعداد تجعلك في غنى تماما عن شراءه من الخارج بصورة جاهزة، فتابعوا معنا الطريقة التالية إذا كنتم من عشاق الحواوشي.

½ كليو من اللحم المفروم ناعم.

2 قطعة من اللية

بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة المذابة.

2 حبة من الفلفل الأخضر المفروم.

¼ ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون.

½ ملعقة صغيرة من الفلفل الحار المطحون”البورده”.

¼ ملعقة صغيرة من القرفة.

½ ملعقة صغيرة من الكمون.

¼ ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون

½ ملعقة صغيرة من الكبابة الصيني أو جوزه الطيب.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة

½ ملعقة من البابريكا.

عيش بلدي على حسب عدد افراد اسرتك، والكميه المذكرة من اللحم تكفي لعمل 4 أرغفة.

في إناء عميق قومي بخلط جميع المكونات سابقة الذكر جيدًا حتى تمتزجوا تماما.

قومي بتسخين الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة.

قومي بفتح الرغيف وضعي فيه مقدار مناسب من خليط اللحم.

عند الانتهاء من حشوة عدد الأرغفة المحددة قومي بدهنهم بالزبدة من أعلى ومن أسفل.

قومي بوضعهم في صينية تيفال او جرانيت وضعيهم على نار متوسطة لمدة 10 دقائق

قومي بلف الأرغفة في ورق زبدة وضعيه في الفرن لمدة 20 دقيقة.

جهزي السلطة والطحينة ثم قومي هذه الوجبة اللذيذة على سفرتك بالهناء والراحة.

مكونات الحواوشيطريقة تحضير الحواوشي