خطوات عمل البسبوسة المرملة بالزبادي في المنزل وبمكونات بسيطة بطعم مثل المحلات

البسبوسة المرملة بالزبادي، من الحلويات الشرقية الشهيرة، في جميع أنحاء العالم، حيث أنها سهلة التحضير، كما يمكنك تحضيرها في المنزل بدون أي تكلفة، مثل المحلات وأحسن، لا سيما في شهر رمضان الكريم، تعتبر هي الحلوى الأكثر تجهيزاً، لسهولة عملها، ومكوناتها البسيطة الموجودة في كل منزل، وقيمتها الغذائية الممتازة، كما يمكنك إضافة بعض النكهات لها مثل المكسرات والقشطة والشوكولاتة، والمربى، حسب الرغبة، لذلك جمعنا لكِ كل ما يخص البسبوسة من حيث طريقة عملها، تحضيرها والمكونات، ليسهل عليكِ تحضيرها بكل تفاصيلها في المنزل.البسبوسة المركبة بالزبادي
سوف نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني مكونات ومقادير مضبوطة لعمل بسبوسة ناجحة مثل محلات الحلواني، ومن الجدير بالذكر أن البسبوسة من الحلويات الشرقية اللذيذة التي لا يختلف عليها اثنين، وإليكم المكونات:
المكونات
- علبة من الزبادي.
- لبن مكثف.
- جوز هند مبشور.
- ١٥٠ مل من لبن جوز الهند.
- ١٥٠ ما من السمن البلدي.
- ملعقتين من بشر الليمون.
- كيس بيكنج باودر.
- كيس فانيليا.
- ٢٥٠ مل ماء.
- ٢٥٠ كل من السكر.
- عصير ليمونة.
- عسل جلوكوز.
- ٢ كوب من دقيق السميد.
- نقوم أولا ً بعمل الشربات عن طريق إذابة السكر في الماء، مع وضع نصف عصير ليمونة وكيس من الفانيليا وعسل الجلوكوز، وضعيه على النار، لحين أن يثقل قوامه، ارفعيه من على النار واتركيه يبرد.
- قومي بخلط السمن مع الدقيق جيداً، بحيث يتخلل السمن في كل ذرة من ذرات الدقيق، وتسمى تلك العملية ( بس).
- ثم قومي بإضافة الين المكثف و لبن جوز الهند وبشر الليمون والفانيليا والبيكنج بودر، مع التقليب المستمر.
- ضعي الزبادي وقلبيهم ببطء لتفادي جفاف البسبوسة.
- نضع الخليط في صينية ونضعها في الفرن إلى أن تصل إلى نصف التسوية، ثم نضع فوقها المكسرات وبشر جوز الهند، وتدخلها إلى الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية مرة أخرى، لإتمام التسوية.
- نخرجها في الفرن عندما يصبح لونها ذهبي فاتح جميل.
- بمجرد أن تخرجي صينية البسبوسة من الفرن ضعي عليها الشربات حتي تصبح طرية، ضعي كمية مناسبة حتى تشتريها البسبوسة.
- انتظري حتى تبرد، ثم قطعيها وقدميها.
الوسوم
البسبوسة المرملة بالزبادي، من الحلويات الشرقية الشهيرة، في جميع أنحاء العالم، حيث أنها سهلة التحضير، كما يمكنك تحضيرها في المنزل بدون أي تكلفة، مثل المحلات وأحسن، لا سيما في شهر رمضان الكريم، تعتبر هي الحلوى الأكثر تجهيزاً، لسهولة عملها، ومكوناتها البسيطة الموجودة في كل منزل، وقيمتها الغذائية الممتازة، كما يمكنك إضافة بعض النكهات لها مثل المكسرات والقشطة والشوكولاتة، والمربى، حسب الرغبة، لذلك جمعنا لكِ كل ما يخص البسبوسة من حيث طريقة عملها، تحضيرها والمكونات، ليسهل عليكِ تحضيرها بكل تفاصيلها في المنزل.البسبوسة المركبة بالزبادي
سوف نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني مكونات ومقادير مضبوطة لعمل بسبوسة ناجحة مثل محلات الحلواني، ومن الجدير بالذكر أن البسبوسة من الحلويات الشرقية اللذيذة التي لا يختلف عليها اثنين، وإليكم المكونات:
المكونات
- علبة من الزبادي.
- لبن مكثف.
- جوز هند مبشور.
- ١٥٠ مل من لبن جوز الهند.
- ١٥٠ ما من السمن البلدي.
- ملعقتين من بشر الليمون.
- كيس بيكنج باودر.
- كيس فانيليا.
- ٢٥٠ مل ماء.
- ٢٥٠ كل من السكر.
- عصير ليمونة.
- عسل جلوكوز.
- ٢ كوب من دقيق السميد.
- نقوم أولا ً بعمل الشربات عن طريق إذابة السكر في الماء، مع وضع نصف عصير ليمونة وكيس من الفانيليا وعسل الجلوكوز، وضعيه على النار، لحين أن يثقل قوامه، ارفعيه من على النار واتركيه يبرد.
- قومي بخلط السمن مع الدقيق جيداً، بحيث يتخلل السمن في كل ذرة من ذرات الدقيق، وتسمى تلك العملية ( بس).
- ثم قومي بإضافة الين المكثف و لبن جوز الهند وبشر الليمون والفانيليا والبيكنج بودر، مع التقليب المستمر.
- ضعي الزبادي وقلبيهم ببطء لتفادي جفاف البسبوسة.
- نضع الخليط في صينية ونضعها في الفرن إلى أن تصل إلى نصف التسوية، ثم نضع فوقها المكسرات وبشر جوز الهند، وتدخلها إلى الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية مرة أخرى، لإتمام التسوية.
- نخرجها في الفرن عندما يصبح لونها ذهبي فاتح جميل.
- بمجرد أن تخرجي صينية البسبوسة من الفرن ضعي عليها الشربات حتي تصبح طرية، ضعي كمية مناسبة حتى تشتريها البسبوسة.
- انتظري حتى تبرد، ثم قطعيها وقدميها.
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