خطوات عمل البسبوسة المرملة بالزبادي في المنزل وبمكونات بسيطة بطعم مثل المحلات

البسبوسة المرملة بالزبادي، من الحلويات الشرقية الشهيرة، في جميع أنحاء العالم، حيث أنها سهلة التحضير، كما يمكنك تحضيرها في المنزل بدون أي تكلفة، مثل المحلات وأحسن، لا سيما في شهر رمضان الكريم، تعتبر هي الحلوى الأكثر تجهيزاً، لسهولة عملها، ومكوناتها البسيطة الموجودة في كل منزل، وقيمتها الغذائية الممتازة، كما يمكنك إضافة بعض النكهات لها مثل المكسرات والقشطة والشوكولاتة، والمربى، حسب الرغبة، لذلك جمعنا لكِ كل ما يخص البسبوسة من حيث طريقة عملها، تحضيرها والمكونات، ليسهل عليكِ تحضيرها بكل تفاصيلها في المنزل.

سوف نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني مكونات ومقادير مضبوطة لعمل بسبوسة ناجحة مثل محلات الحلواني، ومن الجدير بالذكر أن البسبوسة من الحلويات الشرقية اللذيذة التي لا يختلف عليها اثنين، وإليكم المكونات:

المكونات

علبة من الزبادي.

لبن مكثف.

جوز هند مبشور.

١٥٠ مل من لبن جوز الهند.

١٥٠ ما من السمن البلدي.

ملعقتين من بشر الليمون.

كيس بيكنج باودر.

كيس فانيليا.

٢٥٠ مل ماء.

٢٥٠ كل من السكر.

عصير ليمونة.

عسل جلوكوز.

٢ كوب من دقيق السميد.