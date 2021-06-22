عمل كولاجين طبيعي في المنزل باستخدام لبان الذكر لتفتيح البشرة

عمل كولاجين طبيعي في المنزل، الجميع يعلم أهمية الكولاجين ودوره في تفتيح وتنقية البشرة من الشوائب التي قد تصيبها بسبب تعرضها الدائم الأتربة وأشعة الشمس، لذا فهو من الأساسيات لدى جميع النساء بسبب حرصهم على الظهور ببشرة نقية خالية تماما من أي تصبغات وشوائب وخطوط بيضاء، البشرة النقية النضرة من أهم العلامات التي تؤكد على مدى النشاط والحيوية، لكن عليهم العلم بأن الإكثار في استخدام بعض المواد الكيميائية قد يعطي نتائج عكسيه لذا قررنا ان نقدم لهم كريم كولاجين لتفتيح البشرة بصورة طبيعية.

كريم الكولاجين لتفتيح البشرة بصورة طبيعية

الكولاجين من أهم المكونات المغذية للبشرة فهو يعمل دائما على تجديد الخلايا والتخلص بصورة مستمرة من أي خلايا ميتة، قد تكون سبب في ظهور التجاعيد بصورة مبكرة او ظهور الرؤوس السوداء التي تسبب إزعاج للكثير من السيدات.

وصفة الكولاجين الطبيعي في المنزل

الكولاجين موجود في عدد كبيرجدًا من المكونات ولكن المكون الذي يحتوي على اكبر نسبة من الكولاجين هو لبان الذكر لذا سوف نتحدث معكم اليوم عن أفضل طريقة لاستخلاص الكولاجين طبيعيين من لبان الذكر

مكونات وصفة لبان الذكر كولاجين طبيعي

الان سوف نقدم لكم من خلال هذه المقالة وصفة جبارة سحرية لتفتيح البشرة وتنعيمها والتخلص من الحبوب والهالات السوداء المرهقة لجميع السيدات، ومن الجدير بالذكر أن العديد من الفتيات تبحث عن الوصفات الطبيعية حيث أن المكونات الطبيعية تعطي البشرة حيوية، وإليكم المكونات:

2 ملعقة كبيرة من لبان الذكر المطحون.

ملعقتان كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من الزبادي العادي.

نصف ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

في إناء عميق قومي بوضع مطحون لبان الذكر و النشا وقلبيهم جيدًا حتي يمتزجون.

ثم قومي بإضافة مقدار الزبادي على الخليط مع التقليب جيدًا وحين نناكد من إتمام عملية المزج قومي بإضافة العسل الأبيض مع استمرار عملية التقليب حتى يتكون معاكِ قوام كريمي.

قومي بفرد هذا الكريم على الوجه بالكامل ويفضل الجلوس في مكان مظلم لمدة 30 دقيقة.

بعد انتهاء المدة المحددة قومي بشطف الوجه باستخدام الماء الفاتر.

طريقة تحضير وصفة لبان الذكر كولاجين طبيعي