الكريم الجبار كريم النشا والزبادي تبييض ملفت للبشر ة والجسم في دقائق

الكريم الجبار كريم النشا والزبادي تبييض ملفت للبشر ة والجسم عزيزتي اذا كنتي تبحثين عن خلطة في تساعدك في التخلص من الجلد الميت و تساعدك أيضا في تفتيح البشرة لذلك وجدنا لك الحل الامثل في توحيد لون البشرة، ونعومتها وتفتيحها وهو ماسك النشا ومعه بعض المواد الطبيعية الاخرى التي تساعد على تنعيم البشره وتفتيحها والتخلص من الهالات السوداء والبقع الداكنة لذا يمكنك عزيزتي أن تتبعي معي هذه الوصفة التي سوف تغنيك عن بعض مستحضرات التجميل و كريم الأساس وغيره. الكريم الجبار كريم النشا والزبادي تبييض ملفت للبشر ة والجسم المكونات:- ملعقتين من النشا.

معلقة من عصير الليمون

ملعقتين من الزبادي .

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة من زيت جونسون. خطوات عمل الكريم اولا يمكنك يا عزيزتي أن تضعي عصير الليمون مع النشا.

ثم تضيفي زيت جونسون وزيت اللوز والزبادي وعندما يحصل لديك المزيج قوي.

قومي بتكرار هذا المصحف أكثر من مرة لكي تحصلي على نتائج أفضل من تفتيح البشرة الداكنة. خلطة البطاطس والنشا للتخلص من البقع الداكنة مكونات معلقة من النشا.

حليب البودر.

معلقة كبيره من البطاطس المهروسة.

زيت الورد. خطوات عمل الكريم اولا يمكنك أن تقومي اضافة النشا مع الحليب.

ثم نبدأ باضافة البطاطس المهروس.

وزيت الورد اخلطي المكونات جيدا.

ثم ضعي هذا المزيج على المناطق الداكنة فى الجسم إذا كانت منطقة العانة وتحت الابط.

ثم قومي بالانتظار لمدة 15 دقيقة.

وبعد ذلك يمكنك غسل البشرة جيدا.

يفضل استخدام الغسول المخصص للبشرة.

كرري هذا الماسك اكثر من مره لكي تتخلصي من البقع الداكنة والكلف الذي يظهر في البشرة

بسبب أشعة الشمس الفوق البنفسجية، و بعض العوامل الوراثية الاخرى. مميزات وفوائد النشا البشرة اولا يجب أن نقوم بمل كريم تفتيح البشرة الداكنة .

تقضي ايضا على الكلف والنمش وباقي الاعراض التي تسببها أشعة الشمس الفوق بنفسجية.

يساعد على ترطيب البشرة ونعومتها والتخلص من الجلد الميت التي يتواجد فيها.

النشا من ضمن المنتجات التي يمكن شراؤها لعمل بعض الماسكات الطبيعية التي تحدثنا عنها الوسوم

الكريم الجبار كريم النشا والزبادي تبييض ملفت للبشر ة والجسم عزيزتي اذا كنتي تبحثين عن خلطة في تساعدك في التخلص من الجلد الميت و تساعدك أيضا في تفتيح البشرة لذلك وجدنا لك الحل الامثل في توحيد لون البشرة، ونعومتها وتفتيحها وهو ماسك النشا ومعه بعض المواد الطبيعية الاخرى التي تساعد على تنعيم البشره وتفتيحها والتخلص من الهالات السوداء والبقع الداكنة لذا يمكنك عزيزتي أن تتبعي معي هذه الوصفة التي سوف تغنيك عن بعض مستحضرات التجميل و كريم الأساس وغيره. الكريم الجبار كريم النشا والزبادي تبييض ملفت للبشر ة والجسم المكونات:- ملعقتين من النشا.

معلقة من عصير الليمون

ملعقتين من الزبادي .

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة من زيت جونسون. خطوات عمل الكريم اولا يمكنك يا عزيزتي أن تضعي عصير الليمون مع النشا.

ثم تضيفي زيت جونسون وزيت اللوز والزبادي وعندما يحصل لديك المزيج قوي.

قومي بتكرار هذا المصحف أكثر من مرة لكي تحصلي على نتائج أفضل من تفتيح البشرة الداكنة. خلطة البطاطس والنشا للتخلص من البقع الداكنة مكونات معلقة من النشا.

حليب البودر.

معلقة كبيره من البطاطس المهروسة.

زيت الورد. خطوات عمل الكريم اولا يمكنك أن تقومي اضافة النشا مع الحليب.

ثم نبدأ باضافة البطاطس المهروس.

وزيت الورد اخلطي المكونات جيدا.

ثم ضعي هذا المزيج على المناطق الداكنة فى الجسم إذا كانت منطقة العانة وتحت الابط.

ثم قومي بالانتظار لمدة 15 دقيقة.

وبعد ذلك يمكنك غسل البشرة جيدا.

يفضل استخدام الغسول المخصص للبشرة.

كرري هذا الماسك اكثر من مره لكي تتخلصي من البقع الداكنة والكلف الذي يظهر في البشرة

بسبب أشعة الشمس الفوق البنفسجية، و بعض العوامل الوراثية الاخرى. مميزات وفوائد النشا البشرة اولا يجب أن نقوم بمل كريم تفتيح البشرة الداكنة .

تقضي ايضا على الكلف والنمش وباقي الاعراض التي تسببها أشعة الشمس الفوق بنفسجية.

يساعد على ترطيب البشرة ونعومتها والتخلص من الجلد الميت التي يتواجد فيها.

النشا من ضمن المنتجات التي يمكن شراؤها لعمل بعض الماسكات الطبيعية التي تحدثنا عنها

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