طريقة عمل صينية دجاج بالتوست وصفة جديدة ولذيذة وسريعة

صينية دجاج بالتوست أحد أجمل الوصفات الجديدة والمميزة، ومنها تستطيع استخدام خبز التوست في وجبة غداء متكاملة وذات قيمة غذائية كبيرة، وأقدم هذه الوصفة خصيصًا للأشخاص محبي التغيير في وصفات الأطعمة بشكل مستمر، فوصفتنا تتكون بشكل رئيسي من الدجاج والتوست، لكن طعمها النهائي لا يشبه أي وصفة دجاج أو أي ساندوتش توست، وبمناسبة التوست أذكركم بوصفة ساندوتش التوست بالمشروم، ووصفات أخرى قدمناها لكم باستخدام خبز التوست، هنا من خلال موقع ثقفني. مقادير صينية الدجاج بالتوست كيس من الخبز التوست.

صدور دجاج مقطعة إلى ثلاثة شرائح.

2 كوب من كريمة الطهي.

2 ملعقة كبيرة زيت طعام.

جبن شيدر يفضل أن تكون على شكل شرائح.

حبة من البصل.

ثمرة من الفلفل الأخضر.

ثمرة طماطم كبيرة.

ملح.

فلفل أسود. طريقة عمل صينية الدجاج بالتوست قطع البصل إلى شرائح رفيعة، وفي إناء على النار ضع ملعقتين من الزيت النباتي المفضل لديك.

قم بإضافة شرائح البصل مع التقليب المستمر إلى أن تذبل شرائح البصل ويصبح لونها ذهبي فاتح.

تأتي الآن خطوة إضافة شرائح صدور الدجاج، وقلبها باستمرار حتى تنضج.

قطع الفلفل إلى شرائح رفيعة، أما الطماطم فتقطع إلى أربعة أقسام.

ثم يضاف كل من شرائح الفلفل وقطع الطماطم إلى الدجاج على النار.

وآخر إضافة لدينا هي الملح والفلفل الأسود وبالتأكيد كمياتهم حسب الرغبة.

قلب المكونات مع بعضها البعض حتى تمتزج النكهات وتذبل الخضروات قليلًا.

في صينية فرن يفضل أن تكون من البيركس مدهونة بالقليل من الزيت ضع طبقة من شرائح خبز التوست.

فوق طبقة التوست ضع طبقة من خليط الدجاج مع الخضروات.

والطبقة الثالثة ستكون عبارة عن كوب من كريمة الطهي.

وفوق الكريمة عدد من شرائح الجبن الشيدر.

نكرر العملية السابقة بحيث نضع باقي كمية التوست فوق الجبنة، ثم باقي كمية الدجاج، وأخيرًا كوب من كريمة الطهي مع ما تبقى من شرائح الجبن الشيدر.

توضع الصينية في الثلاجة (البراد) على درجة حرارة مناسبة لمدة تتراوح بين 20 دقيقة و25 دقيقة.

وعندما تذوب الجبن وترى المكونات امتزجت داخل الصينية وأخذت اللون الذهبي من على الوجه، تخرج من الفرن وتقطع وتقدم ساخنة. الوسوم

صينية دجاج بالتوست أحد أجمل الوصفات الجديدة والمميزة، ومنها تستطيع استخدام خبز التوست في وجبة غداء متكاملة وذات قيمة غذائية كبيرة، وأقدم هذه الوصفة خصيصًا للأشخاص محبي التغيير في وصفات الأطعمة بشكل مستمر، فوصفتنا تتكون بشكل رئيسي من الدجاج والتوست، لكن طعمها النهائي لا يشبه أي وصفة دجاج أو أي ساندوتش توست، وبمناسبة التوست أذكركم بوصفة ساندوتش التوست بالمشروم، ووصفات أخرى قدمناها لكم باستخدام خبز التوست، هنا من خلال موقع ثقفني. مقادير صينية الدجاج بالتوست كيس من الخبز التوست.

صدور دجاج مقطعة إلى ثلاثة شرائح.

2 كوب من كريمة الطهي.

2 ملعقة كبيرة زيت طعام.

جبن شيدر يفضل أن تكون على شكل شرائح.

حبة من البصل.

ثمرة من الفلفل الأخضر.

ثمرة طماطم كبيرة.

ملح.

فلفل أسود. طريقة عمل صينية الدجاج بالتوست قطع البصل إلى شرائح رفيعة، وفي إناء على النار ضع ملعقتين من الزيت النباتي المفضل لديك.

قم بإضافة شرائح البصل مع التقليب المستمر إلى أن تذبل شرائح البصل ويصبح لونها ذهبي فاتح.

تأتي الآن خطوة إضافة شرائح صدور الدجاج، وقلبها باستمرار حتى تنضج.

قطع الفلفل إلى شرائح رفيعة، أما الطماطم فتقطع إلى أربعة أقسام.

ثم يضاف كل من شرائح الفلفل وقطع الطماطم إلى الدجاج على النار.

وآخر إضافة لدينا هي الملح والفلفل الأسود وبالتأكيد كمياتهم حسب الرغبة.

قلب المكونات مع بعضها البعض حتى تمتزج النكهات وتذبل الخضروات قليلًا.

في صينية فرن يفضل أن تكون من البيركس مدهونة بالقليل من الزيت ضع طبقة من شرائح خبز التوست.

فوق طبقة التوست ضع طبقة من خليط الدجاج مع الخضروات.

والطبقة الثالثة ستكون عبارة عن كوب من كريمة الطهي.

وفوق الكريمة عدد من شرائح الجبن الشيدر.

نكرر العملية السابقة بحيث نضع باقي كمية التوست فوق الجبنة، ثم باقي كمية الدجاج، وأخيرًا كوب من كريمة الطهي مع ما تبقى من شرائح الجبن الشيدر.

توضع الصينية في الثلاجة (البراد) على درجة حرارة مناسبة لمدة تتراوح بين 20 دقيقة و25 دقيقة.

وعندما تذوب الجبن وترى المكونات امتزجت داخل الصينية وأخذت اللون الذهبي من على الوجه، تخرج من الفرن وتقطع وتقدم ساخنة.

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