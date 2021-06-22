مخلل الجزر المقرمش بطريقتين واحدة سريعة جدا وأخرى عادية

مخلل الجزر من أنواع المخللات التى تساعد على فتح الشهية، ولذلك لا تخلو منه مائدة الطعام لان الجميع يفضلونه بجانب الأكلات المختلفة والأطفال أيضاً يحبونه كثيراً، وللجزر فوائد عديدة فهو مفيد لصحة العين ويعزز المناعة ويساعد أيضاً فى السيطرة على مرض السكر، ويقوى القلب ويقاوم السرطان ومفيد للجلد حيث يحسن صحة الجلد ويحمى الكبد، لذلك تحرص كل ام على تقديمه لأفراد أسرتها بطرق مختلفة عن طريق عمله عصير أو إدخاله فى الكثير من الأكلات ، أو تقديمه كنوع من المقبلات ذى المخلل للاستفادة من فوائده الكثيرة بالطريقة التى يفضلونها وحسب رغبتهم، وطريقة تخليل الجزر سهلة وبسيطة جدا وأيضاً يحتوى على مكونات سهلة وبسيطة وموجودة بالمنزل، وسوف نقدم لكم متابعينا الأعزاء اليوم مكونات وطريقة تحضير مخلل الجزر بطريقتين واحدة سريعة وأخرى عادية. مكونات مخلل الجزر بالطريقة السريعة مكونات مخلل الجزر بالطريقة السريعة يتكون مخلل الجزر من مكونات سهلة وبسيطة وموجودة بالمنزل وهى كالتالي: ١/٢ كيلو من الجزر.

١١/٢ كوب من الماء.

كوب من الخل.

ملعقة كبيرة من بذور الشبت.

٢ فص من الثوم المهروس خشن.

١١/٢ ملعقة كبيرة من الملح. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل هذا المخلل بسيطة جدا ولا تستغرق وقت كبير وهى كمايلي: نقوم بغسل الجزر جيداً بالماء والخل ونشطفه جيداً بالماء. ونقطعه إلى شرائح رفيعة أو نستخدم القطاعة لعمل شكل جمالى له . وبعد ذلك نقوم بوضع حلة بها مقدار مناسب من الماء على النار ونتركها حتى تغلى. نضع بها شرائح الجزر ونتركها لمدة ١ دقيقة ثم نقوم بتصفيته وشطفه بالماء البارد ونضعه في برطمان من الزجاج. نغلي المكونات المتبقية على النار لمدة دقيقتين. قومى بصب خليط الماء الساخن على الجزر ونتركه حتى يبرد ثم نضعه فى الثلاجة ثم يغطى ويترك لمدة يوم حتى يأخذ الطعم ثم يؤكل. ويتم الاحتفاظ به فى الثلاجة لمدة شهر. مكونات مخلل الجزر بالطريقة العادية يتكون هذا المخلل من مكونات سهلة جدا وغير مكلفة كالتالي: كيلو من الجزر.

٢ حبة من الفلفل الحار الأخضر والأحمر.

ورقة من اللورا.

ملعقة صغيرة من حبة البركة.

كرفس مقطع.

ملعقة صغيرة من الدقة. محلول التخليل لتر من الماء المغلي البارد.

١/٤ كوب من الخل.

ملعقة صغيرة من الكركم.

٤ ملعقة كبيرة من الملح.

٢ ملعقة كبيرة من الزيت. طريقة التجهيز طريقة التجهيز طريقة تجهيز المخلل بسيطة جدا ولا تحتاج إلى مجهود كبير وهى كمايلي: نغسل الجزر وتقطيعه إلى شرائح رفيعة حسب الرغبة. وبعد ذلك نقوم بإحضاروعاء نظيف من الزجاج أو البلاستيك للتخليل. ونضع به الجزر المقطع والفلفل الحار المقطع والكرفس وورقة اللورا . نحضر الماء المغلي مسبقاً وبارد ونضيف إليه الملح والخل والكركم ونقلبهم جيدا. وبعد ذلك نضيف الخليط السابق على الجزر فى البرطمان حتى يمتلئ. ثم نضع على وش البرطمان الدقة وحبة البركة وشوية زيت ثم نغلق البرطمان بإحكام ونتركه لمدة ٧ أيام وبعدها يؤكل وبالهنا والشفا. ملحوظة انا محطيتش سكر فى المخلل علشان لما عملته بالسكر حسيت انه مسكر قوى، لأن الجزر اساساً مسكر فبالتالي مش محتاج اضافة السكر. الوسوم

مخلل الجزر من أنواع المخللات التى تساعد على فتح الشهية، ولذلك لا تخلو منه مائدة الطعام لان الجميع يفضلونه بجانب الأكلات المختلفة والأطفال أيضاً يحبونه كثيراً، وللجزر فوائد عديدة فهو مفيد لصحة العين ويعزز المناعة ويساعد أيضاً فى السيطرة على مرض السكر، ويقوى القلب ويقاوم السرطان ومفيد للجلد حيث يحسن صحة الجلد ويحمى الكبد، لذلك تحرص كل ام على تقديمه لأفراد أسرتها بطرق مختلفة عن طريق عمله عصير أو إدخاله فى الكثير من الأكلات ، أو تقديمه كنوع من المقبلات ذى المخلل للاستفادة من فوائده الكثيرة بالطريقة التى يفضلونها وحسب رغبتهم، وطريقة تخليل الجزر سهلة وبسيطة جدا وأيضاً يحتوى على مكونات سهلة وبسيطة وموجودة بالمنزل، وسوف نقدم لكم متابعينا الأعزاء اليوم مكونات وطريقة تحضير مخلل الجزر بطريقتين واحدة سريعة وأخرى عادية. مكونات مخلل الجزر بالطريقة السريعة مكونات مخلل الجزر بالطريقة السريعة يتكون مخلل الجزر من مكونات سهلة وبسيطة وموجودة بالمنزل وهى كالتالي: ١/٢ كيلو من الجزر.

١١/٢ كوب من الماء.

كوب من الخل.

ملعقة كبيرة من بذور الشبت.

٢ فص من الثوم المهروس خشن.

١١/٢ ملعقة كبيرة من الملح. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل هذا المخلل بسيطة جدا ولا تستغرق وقت كبير وهى كمايلي: نقوم بغسل الجزر جيداً بالماء والخل ونشطفه جيداً بالماء. ونقطعه إلى شرائح رفيعة أو نستخدم القطاعة لعمل شكل جمالى له . وبعد ذلك نقوم بوضع حلة بها مقدار مناسب من الماء على النار ونتركها حتى تغلى. نضع بها شرائح الجزر ونتركها لمدة ١ دقيقة ثم نقوم بتصفيته وشطفه بالماء البارد ونضعه في برطمان من الزجاج. نغلي المكونات المتبقية على النار لمدة دقيقتين. قومى بصب خليط الماء الساخن على الجزر ونتركه حتى يبرد ثم نضعه فى الثلاجة ثم يغطى ويترك لمدة يوم حتى يأخذ الطعم ثم يؤكل. ويتم الاحتفاظ به فى الثلاجة لمدة شهر. مكونات مخلل الجزر بالطريقة العادية يتكون هذا المخلل من مكونات سهلة جدا وغير مكلفة كالتالي: كيلو من الجزر.

٢ حبة من الفلفل الحار الأخضر والأحمر.

ورقة من اللورا.

ملعقة صغيرة من حبة البركة.

كرفس مقطع.

ملعقة صغيرة من الدقة. محلول التخليل لتر من الماء المغلي البارد.

١/٤ كوب من الخل.

ملعقة صغيرة من الكركم.

٤ ملعقة كبيرة من الملح.

٢ ملعقة كبيرة من الزيت. طريقة التجهيز طريقة التجهيز طريقة تجهيز المخلل بسيطة جدا ولا تحتاج إلى مجهود كبير وهى كمايلي: نغسل الجزر وتقطيعه إلى شرائح رفيعة حسب الرغبة. وبعد ذلك نقوم بإحضاروعاء نظيف من الزجاج أو البلاستيك للتخليل. ونضع به الجزر المقطع والفلفل الحار المقطع والكرفس وورقة اللورا . نحضر الماء المغلي مسبقاً وبارد ونضيف إليه الملح والخل والكركم ونقلبهم جيدا. وبعد ذلك نضيف الخليط السابق على الجزر فى البرطمان حتى يمتلئ. ثم نضع على وش البرطمان الدقة وحبة البركة وشوية زيت ثم نغلق البرطمان بإحكام ونتركه لمدة ٧ أيام وبعدها يؤكل وبالهنا والشفا. ملحوظة انا محطيتش سكر فى المخلل علشان لما عملته بالسكر حسيت انه مسكر قوى، لأن الجزر اساساً مسكر فبالتالي مش محتاج اضافة السكر.

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