أقوي وصفه جبارة في تبييض الأسنان وازاله الجير والاصفرار في ثواني بطريقة طبيعية

أقوي وصفه جبارة في تبييض الأسنان وازاله الجير والاصفرار مع مرور الوقت، يعاني الكثير منا من تلون الأسنان، مما يدفع البعض إلى اللجوء إلى شرائط خاصة بالتبييض وكريمات التبييض كوسيلة من وسائل العناية بالأسنان ونحاول تبييض أسنانهم، وعلى الرغم من أن تلون الأسنان ناتج عن مجموعة من العوامل المختلفة، بما في ذلك شرب القهوة والتدخين وسوء نظافة الفم، فلا داعي للقلق بشأن ذلك، وفي حالة إذا كنت تريد جعل أسنانك تبدو أكثر بياضًا، يمكن أن تساعدك بعض الطرق المنزلية البسيطة على القيام بذلك بسهولة تابعوا معنا وصفة تبييض الأسنان .

هذه الوصفة قوية باستخدام أحد أفضل العناصر وهي صودا الخبز أو ما يسمى كذلك بيكربونات الصوديوم، التي يمكنك استخدامها لإزالة اصفرار الأسنان وتبييضها في الحال، والمساعدة في إزالة طبقة الصفار، وتبييض الأسنان بسهوله والتخلص من البقع.

تبييض الأسنان في بداية الامر قومي بخلط ربع ملعقة واحدة قليلة من بيكربونات الصوديوم مع كمية قليلة من معجون الأسنان.

وتطبيق هذا الخليط على الاسنان 1 أو 2 مرة أسبوعياً.

غسول الفم قومي باستعماله ولابد من أن يكون محتوي على صودا الخبز لتبييض أسنانك.

عن طريق خلط ملعقة كبيرة من صودا الخبز ونصف ملعقة واحدة ممتلئة من بيروكسيد الهيدروجين مع كوب من الماء الفاتر 3 مرات يومياً.

ويمكنك فرك أسنانك برفق باستخدام صودا الخبز المخففة لمدة دقيقتين على الأقل.

من الممكن تكرار بطريقة معينة في الأسبوع الأول 2 مرة وبعد الأسبوع الأول يتم تكرارها كل اسبوعان.

ولكن يجب ملاحظة أن الاستخدام المفرط لصودا الخبز سوف يزيل المينا الطبيعية للأسنان ويجعلها حساسة للغاية.

حيث يمكنك استخدام طرق تبيض الأسنان بالبيكنج بودر 2 مرة أسبوعياً على الأكثر حتى نحصل على نتيجة ممتازة.

يوجد ايضا الطرق السريعه في تبييض الاسنان وازالة الاصفرار عن طريق الليزر وتعتبر هي من أفضل الطرق السريعه والفعالة في التخلص من الاصفرار والجير وبقع الاسنان الصفراء، يمكنك عمل تبييض بالليزر من خلال دكتور متخصص لتبييض وتفتيح الاسنان خلال ساعة فقط عن طريق وضع مادة هلامية وتسليط الليزرعلي الاسنان.