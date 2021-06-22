طريقة عمل طاسة الدجاج بالجبنة: بخطوات بسيطة بطعم مختلف ورائع 2021

تعتبر طريقة عمل طاسة الدجاج بالجبنة ، من اجمل الطرق لعمل الدجاج بخطوات بسيطة وتحتوي علي طعم رائع ومذاق مميز للغاية، ويحب تناولها الاطفال لأنها تحتوي علي نوعان من انواع الجبنة، وتعطيها مذاق رائع لدي عشاق الجبنة، ويمكن عمل الدجاج بطرق مختلفة ولاكن وصفتنا انهارده تختلف عن اي طريقة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل طاسة الدجاج بالجبنة في المنزل بخطوات بسيطة جدا2021

مكونات طريقة عمل طاسة الدجاج بالجبنة بخطوات بسيطة

سوف نقدم لكم بعض المكونات التي سوف نستخدمها لعمل طاسة الدجاج بكل سهولة وهي كما يلي:-

نصف كيلو من صدور الدجاج.

حبتين من البصل.

4 معالق من الدقيق.

ثلاث معالق من الزبدة.

نصف كوب من الزيتون الاسود.

كوبان من الحليب.

كوب من الجبنة الشيدر.

كوب من الجبنة الموتزاريلا.

5 شرائح من السلامي.

ملح وفلفل.

بهارات فراخ.

مرقة دجاج.

ثوم وبصل بودرة.



طريقة التحضير

نقدم اليكم ابسط واسهل طريقة لتحضير طاسة الدجاج بخطوات سهلة للغاية وهي كالاتي:-

نضع طاسة علي النار ونضيف بداخلها الزيت ثم ننزل البصل ونشوحه ونقلب حتي يذبل وننزل بالدجاج ونقلبهم جيداً. ثم نضيف بهارات الفراخ والملح وبودرة الثوم والبصل ومرق الدجاج والفلفل الاسود ونقلب المكونات جيدا حتي تنضج؟

تحضير الصوص

نضع حله علي النار ونضيف بها الزبدة والزيت ثم نضيف الدقيق ونقلبهم جيدا ثم ننزل بالحليب ونقلبهم جيدا جداً. ثم نضيف نصف كوب من الجبنة الموتزاريلا ونصف كوب من الجبنة الشيدر ورشة من الملح ونقلبهم جيداً.

تحضير طاسة الدجاج

نحضر طاسة ونسكب كمية من الصوص حتي نغطي قاع الطاسة ثم نضيف الدجاج ثم السلامي ثم الزيتون. ثم نسكب باقي كمية الصوص علي الوجه ثم نضيف باقي الجبنة الموتزاريلا والجبنة الشيدر ونشعل الفرن. ثم نضيف الطاسة في الفرن لمدة 15دقيقة ثم نخرجها ونقدمها للأطفال ولكل عشاق الجنبة بألف هنا وشفا.

سر نجاح طاسة الدجاج بالجبنة في المنزل

سوف نتعرف علي بعض اسرار نجاح طاسة الدجاج بالجبنة ولكل تكأتها وحركاتها وهي كالتالي:-