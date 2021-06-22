كريم القهوة الجبار لتبييض البشرة والجسم والمناطق الداكنة بياض ملفت خلال دقائق

كريم القهوة الجبار لتبييض البشرة والجسم والمناطق الداكنة القهوة قد تساعد على تبييض البشرة هي أكثر طلبا من ضمن الكثير من الأشخاص كما يرجع ذلك إلى أن القهوة من من ضمن الماسكات المهمة جدا وذلك بسبب أنها تساعد على تنقية البشرة والتخلص من الشوائب التي تظهر فيها كما يعمل هذا الماسك على إذابة جميع الدهون التي تؤثر على البشرة، والتخلص من كافه المشاكل التي تواجهها، سوف نطلع اليوم على كافة الفوائد التي يقدمها ماسك القهوة لذلك إذا كنت عزيزتي من الفتيات المقبلين على الزواج يمكنك ايضا ان تستعيني بالوصفات الطبيعية التي سوف نتحدث من عنها لكي تخلصي جسمك من الشوائب والاسمرار والمناطق الداكنة التي تتواجد فيه.

المكونات:

ملعقة ونصف من القهوة المطحونة.

نصف ملعقة من العسل.

ملعقة كبيرة من الزبادي .

ملعقتين من عصير الليمون

كريم القهوة لتبييض البشرة اولا يجب أن نقوم بتحضير وعاء واسع وضعي فيه المكونات.

ثم نقوم باضافة العسل والزبادي وعصير الليمون والقهوة المطحونة.

اخلطي عزيزتي جميع المكونات جيدا.

ثم قومي بوضعها على بشرتك النظيفة لمدة لا تقل عن خمس دقائق.

ثم بعد ذلك وبعد انتهاء هذه المدة المحددة يمكن غسيل بشرتك.

بعد ذلك يمكنك وضع الثلج على البشرة لكي يتم غلق المسام بشكل مباشر.

عزيزتي كرري هذا الماسك أكثر من مرة لكي تستطيع الحصول على بشرة بيضاء.

المكونات:’

ملعقة من الحليب البودر.

ملعقة واحدة من ماء الورد.

وملعقتين من القهوة الداكنة.