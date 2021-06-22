كولاجين طبيعي من منزلك لشد تجاعيد الوجه وجعلها أكثر بياضاً

كولاجين طبيعي لشد تجاعيد الوجه، العديد من السيدات يبحثن عن منتجات طبيعية لشد تجاعيد الوجه وجعلها أكثر نضارة، فعادة ما تلجأ لإستخدام الكريمات التي تحتوي على منتجات ومواد كيميائية لشد الوجه، ولكنها قد تسبب لها الضرر على فترات متقاربة، فهناك العديد من الماسكات الطبيعية التي تساعد في الحصول على بشرة نقية ومشدودة بعيداً عن الذهاب لصالون التجميل، فدائما الماسكات الطبيعية تساعد في شد البشرة والتخلص التام من علامات تقدم السن لأنها تحتوي على كولاجين طبيعي التي يحتاجها البشرة، تابعونا للتعرف على كولاجين طبيعي لشد تجاعيد الوجه.

كولاجين طبيعي لشد تجاعيد الوجه

الجدير بالذكر أن البشرة تفقد نسبة الكولاجين الموجود بها بعد سن الثلاثين، حيث أن هذه المادة هي المسؤولة عن نضارة البشرة وجعلها نقية ومشدودة طوال الوقت، بالعناية بالبشرة لا بد أن تكون من الروتين اليومية التي يجب أن تحافظ عليها كل فتاة وتجعلها أكثر نعومة ولمعاناً، حيث تعد البشرة أكثر تعرضاً للعوامل النفسية والخارجية التي تؤثر عليها بشكل مباشر، ف حديثنا اليوم عن ماسك لبان الذكر الذي يعد بمثابة كولاجين طبيعي يساعد البشرة في التخلص من الخطوط الرفيعة وجعلها أكثر بياضاً.

المكونات

مقدار 4 قطرات من لبان الدكر .

ملعقة كبيرة زيت جوز هند.

طريقة تحضيره:-

يتم مزج لبان الذكر بعد نقعه ليلة كاملة بزيت جوز الهند، ويتم مزجهم معاً.

ثم يتم تطبيقه على البشرة والرقبة لمدة 20 دقيقة، ثم يغسل بالماء الفاتر .

وصفة أخرى من لبان الذكر لشد الوجه

المكونات:

ربع كوب ماء ساخن.

ملعقة من لبان الدكر.

طريقة التحضير:

يتم نقع لبان الذكر في الماء الساخن طول الليل، ثم في الصباح يتم وضعه في زجاجة بخاخة ويتم استخدامه عن طريق رشة على الوجه مرة واحدة يومياً.

وصفة أخرى لشد الوجه

المكونات

4 قطرات لبان دكر.

ملعقة كبيرة عسل نحل.

طريقة التحضير