ماهو تأثير أحماض أوميغا 3 على الصحة النفسية

يوماً بعد يوم بات الطب يؤكد من خلال الدراسات و الأبحاث الطبية ان للغذاء تأثير مباشر على الصحة النفسية، وأن هنالك أغذية تعزز الصحة النفسية واخرى تضرها، وأطعمة تساعد في مكافحة الأمراض النفسية في حال الإصابة بها، وعن ذلك نستعرض الدراسة التالية.

أوميغا 3 والصحة النفسية:

أكدت دراسة طبية أوردها في موقع "سكاي نيوز" وأجراها مستشفى كينغز كوليدج لندن، ونشرت نتائجها في مجلة "الطب النفسي الجزيئي"، أن أحماض "أوميغا 3 " الدهنية، ذات التأثيرات المضادة للالتهابات والمفيدة لصحة القلب، تعمل على تحسين الحالة المزاجية، وتخفف من أعراض الاكتئاب.

فائدة الأحماض الدهنية للصحة النفسية:

نقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء عن المؤلفة الرئيسية للدراسة وعالمة الأعصاب في كينغز كوليدج لندن، أليساندرا بورسيني، قولها: "سلطت دراستنا الضوء على الآليات التي تقوم بموجبها أحماض أوميغا 3 بمجابهة الاكتئاب، الأمر الذي سيساعدنا في المستقبل على تطوير علاجات لهذا الاضطراب المزاجي".

وفي تفاصيل الدراسة فقد أجريت على مرضى مصابين باكتئاب حاد، وتم إعطائهم جرعة من أحماض أوميغا 3 غير المشبعة، لمدة 12 أسبوعًا، وتمّ قياس أعراض الاضطراب قبل وبعد التجربة.

وجاءت نتيجة الدراسة أن أعراض الاكتئاب لدى المرضى انخفضت بنسبة 64 في المئة، علمًا أن العلماء أشاروا إلى استحالة الحصول على مستويات عالية من أوميغا 3 كالتي حصل عليها المشاركون في الدراسة، من الأسماك فقط، بل يجب اللجوء للمكملات الغذائية.

مصادر أوميغا 3 الطبيعية:

الأسماك وأهمها سمك الماكريل، السلمون، الرنجة، السردين، الأنشوجة.

زيت كبد سمك القد.

المحار.

الكافيار.

بذور الشيا.

فول الصويا.

الجوز.

منتجات الألبان والعصائر المدعمة بأوميغا 3.

البيض.

السمن.

الحليب.

حليب الصويا.

الزبادي.

بذور الكتان.

الطحين.

زبدة الفول السوداني.

دقيق الشوفان.

بذور اليقطين.

الخضروات الخضراء وأهمها البروكسل، الكالي، السبانخ، البروكلي، القرنبيط.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.