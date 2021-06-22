مقلوبة الفول الأخضر بدون لحم من المطبخ اللبناني سهلة بالخطوات

مقلوبة الفول الأخضر بدون لحم ، واحدة من طرق عمل المقلوبة في المنزل، تلك الوجبة الشهية، التي تتربع في منتصف مائدتك وقت الغداء، فهي شهية جدًا ولذيذة ومغذية. وعلى الرغم من أنها تطهى بالدجاج أو اللحم، إلا أن لها العديد من الطرق الأخرى لطهيها، منها مقلوبة الفول الأخضر بدون لحم، و مقلوبة فول وجزر، مقلوبة فول صيامي، وطريقة عمل مقلوبة الفول الأردنية، وكيفية عمل رز بالفول الاخضر بدون لحم، وكذلك طريقة عمل مقلوبة الفول الفلسطينية، وطريقة مقلوبة فول أخضر بالدجاج، طريقة عمل مقلوبة الفول باللحمة، وأخيرًا طريقة عمل مقلوبة الفول الشيف نضال. وكلها طرق سهلة وبسيطة ومتنوعة كذلك.

يذخر المطبخ العربي وتحديدًا المطبخ اللبناني، بالكثير من الوجبات الشهية والمميزة، تلك الوجبات ذات الأصول الشرقية، أو البعض الآخر منها، التي تنتمي لدول أخرى وانتقلت إلى الدول العربية فيما بعد. ومن بين الأكلات العربية الشهية المعروفة، وجبة المقلوبة الشهيرة، والتي تتعدد طرق طهيها مثل؛ طريقة عمل المقلوبة السعودية، ومقلوبة الباذنجان بالدجاج على الطريقة الفلسطينية، وطريقة عمل المقلوبة السورية، وطريقة عمل المقلوبة الأصلية، ويمكنك تغيير مكونات المقلوبة الأصلية، فيمكنك حسب طريقة الشيف منال، عمل مقلوبة دجاج منال العالم. ومن أشهر الوجبات التي قدمتها لنا الشيف منال العالم؛ فتة حمص باللبن منال العالم ، و عجينة البيتزا الايطالية منال العالم ، و طريقة عمل منسف اللحم الأردني.

ملعقتان كبيرتان زيت نباتي.

4 أكواب من الفول الأخضر.

حبة بصل واحدة متوسطة الحجم، وافرميها ناعمًا.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

بهارات مشكّلة بمقدار ملعقة كبيرة الحجم.

رشة من الملح أو ملعقة صغيرة منه.

2 كوب أرز بسمتي.

زعفران بمقدار ملعقة صغيرة واحدة.