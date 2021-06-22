طريقة عمل كريم الفازلين والقرنفل السحري تبييض فوري للمناطق الحساسة

كريم الفازلين والقرنفل ، من أقوى الكريمات التي تساعد على تفتيح المناطق الحساسة في وقت قصير ومن أول استعمال، ويمنح الكريم البشرة نضارة وتفتيح ويزيل الروائح الكريهة التي تنتج من المناطق الحساسة، ويقلل من الإفرازات المزعجة التي توتر الكثير من النساء، ويخفي الاسمرار حتى لو كان مثل الفحم، وهو من الكريمات الرهيبة التي تلعب دور كبير في إزالة الخلايا الميتة ويشد ترهلات الجسم، ويقلل من نمو الشعر في هذه المنطقة، ويمكن استخدامه تحت الإبط، ويمنع نمو البكتيريا والفطريات على الجلد مرة أخرى، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم الفازلين والقرنفل السحري الذي يعمل على تبييض فوري للمناطق الحساسة بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات كريم الفازلين والقرنفل

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي يحتوي عليها هذا الكريم وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون.

مقدار ملعقة صغيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من النشا.

مقدار ملعقة كبيرة من الليمون.

ملعقة من القهوة المطحونة

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الفازلين والقرنفل لتبييض المناطق الحساسة بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نحضر برطمان صغير الحجم ونضع جميع المكونات مع بعضها. ثم نقوم بتقلب الخليط جيداً حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها. نستمر بالتقليب حتى يصبح الكريم ثقيل القوام . بعد ذلك نقوم بدهن المناطق الحساسة جيداً بالكريم. نترك الكريم على الجلد لفترة طويلة حتى يجف تماماً. ثم نقوم بفرك الخليط بواسطة اليد بحركة دائرية حتى نزيل الاسمرار كله. بعد ذلك نغسله بالماء البارد حتى نغلق المسام التي تتراكم عليها الاوساخ. نكرر وضع الكريم كل يوم في فترة المساء حتى نحصل على نتائج مذهلة.

طريقة عمل كريم النشا والفازلين السحري لتبييض الجسم

سوف نتعرف على الخطوات البسيطة لعمل الكريم بسهولة وهى كما يأتي:-