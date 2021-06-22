طريقه عمل ميني البيتزا العشر دقائق السريعة المغذية اللذيذة الشهية

طريقة عمل ميني بيتزا كثير منا يمل من تناول الوجبات الدسمة الثقيلة ويبحث عن الوجبات الخفيفة السهلة في التناول والتحضير وهي من المعجنات السريعة يعشق الأطفال قبل الكبار تناول البيتزا بأستمرار وبصفة يوميه ولا يملون منها ومن مميزات العجينة لا تستغرق الإ عشر دقائق فقط في التحضير والتخمير تعبر وجبة خفيفة للعشاء أو كوجبة للغداء ويقدم بجانبها البطاطس الكرسبي المقرمشة .

طريقة عمل ميني بيتزا العشر دقائق

ويضاف إليها الحشوات المختلفة والمفضلة. التي تنال اعجاب أسرتك والبعض يفصل تناولها بالخضروات فقط، لأتباعهم نظام غذائي صحي والبعض يفضل تناولها بااللحوم أو الفراخ، ومنهم من يعشق الأكلات البحرية ويفضل تناولها وبالسي فود أو التونة، والبعض يعشق تناولها بالأجبان . من مميزات ميني البيتزا تناسب جميع الأطفال خصيصاً لسهولة في تناولها لصغر حجمها والتحكم بها دون مساعدة من أحد لتقطيعها ويعشق الجميع بأضافة الكاتشب والمايونيز.

طريقة عمل ميني البيتزا بالتونة

مكونات العجين



أربع أكواب كبيرة دقيق حلويات.

خمس ملاعق كبيرة لبن بودر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

معجون صلصلة بيتزا.

كوب لبن دافئ.

ملعقة صغيرة سكر.

ربع كوب زيت نباتي.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

مكونات الحشوة

تونة مفتتة.

ملعقة صغيرة كمون.

ربع ملعقة صغيرة شطة أختياري.

زيتون أسود مخلي حلقات.

زيتون أخضر مخلي حلقات.

أربع حبات طماطم مقطعة قطع صغيرة.

بصلة كبيرة مقطعة شرائح رفيعة.

فلفل أخضر رومي مقطع مكعبات صغيرة.

فلفل أصفر رومي مقطع مكعبات صغيرة.

فلفل أحمر رومي مقطع مكعبات صغيرة.

جبنة موتزريلا.

جبنة شيدر.

جبنة رومي مبشورة.

طريقة تحضير عجينة ميني البيتزا

نضع الخميرة الفورية ، والسكر في كوب كبير.

نضيف كوب اللبن الدافئ ونقلب جميع المكونات.

وتترك قليلا حتي تخمر.

نحضر وعاء كبير عميق.

ننخل الدقيق عدة مرات لضمان أرتفاع العجينة.

نضيف اللبن البودر، الملح.

نقلب جميع المكونات الجافة.

نضيف الخميرة عندما تختمر بالتدريج.

نقلب الدقيق مع الخميرة جيداً حتي نحصل على عجينة ملمسها متماسك.

نتركها تستريح لمدة عشر دقائق.

طريقة تحضير التونة

نضع التونة في طبق كبير الحجم.

نضيف الفلفل الرومي الملون والأخضر.

نضيف البصل، الطماطم، الزيتون الأخضر، الأسود.

نقلب التونة مع الفلفل والبصل والطماطم.

نقطع البيتزا بأحجام متساوية.

نضع قليل من الدقيق علي سطح رخامة المطبخ.

نفرد جميع العجين بالنشابة.

نرص البيتزا في صواني.

نخرم جميع العجين بالشوكة.

ندهن العجينة بالصلصة.

نضع التونة على جميع البيتزات.

نضع في طبق عميق جبنة موتزريلا، رومي، شيدر,

نخلط جميع الأجبان.

نضع بكميات متساوية من الأجبان.

نضع البيتزا في الفرن على درجة حرارة 180 ْ درجة.

تقدم ساخنه بجانبها الصوصات المميزة المفضلة.

طريقة عمل ميني البيتزا بالسجق

مكونات العجين

أربع أكواب من الدقيق.

ملعقتان كبيرة لبن بودر.

نصف كوب حليب دافئ.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة صغيرة روز ميري.

ربع كوب زيت زيتون.

نصف ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة ملح.

صلصة بيتزا.

مكونات الحشوة

كيلو سجق.

بصلة كبيرة مفرومة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهارات سجق.

نصف ملعقة صغيرة ملح

فلفل رومي أخضر مقطع مكعبات صغيرة.

فلفل رومي أحمر مقطع مكعبات صغيرة.

فلفل رومي أصفر مقطع مكعبات صغيرة.

زيت نباتي.

جبنة موتزريلا.

طريقة تحضير العجين

نضع اللبن السائل والخميرة في كوب وتقلب وتترك جمباً.

نضع الدقيق في طبق كبير.

نضيف اللبن البودر، الملح وتقلب المكونات الجافة.

نضيف الخميرة المختمرة بالتدريج على الدقيق.

نقلب الدقيق مع الخميرة حتي تتماسك.

نترك العجينة ترتاح لمدة عشر دقائق.

طريقة عمل السجق