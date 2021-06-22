طريقة عمل المكرونة المبكبكة الليبية باللحم

يعد المطبخ الليبي من أشهى المطابخ في الوطن العربي واكثر الأكلات شهرة هي المبكبكة الليبية والتي أيضا تنتشر في العديد من الدول العربية ولكن يظل المطبخ الليبي اشهر المطابخ التي تقدم هذه الوجبة الشهية ومن خلال مقالنا اليوم سوف نتعرف على طريقة عمل المبكبكة فتابعونا.

كيلو مكرونة متوسطة الحجم.

كيلو من اللحم يتم تقطيعه إلى مكعبات متوسطة الحجم.

ملعقة من الملح والفلفل الأسود.

مرقة لحمة.

بهارات اللحمة.

زيت وسمنه.

عدد اثنين بصلة متوسطة الحجم مقطعه إلى مكعبات.

ملعقة صلصة.

نصف كيلو من عصير الطماطم.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

ملعقة من الكزبرة الناشفة.

عدد اثنين حبة من الفلفل الأخضر الحار.

نقوم بإحضار إنآء ووضعه على النار ونضيف الزيت والسمن للإنآء. نضع البصل المقطع في الإنآء حتى يأخذ اللون الذهبي. نضيف الملح والفلفل والكزبرة الناشفة والثوم ونقلب جيدا. نضيف إليها قطع اللحمة إلى الإنآء ونقلب جيدا حتى يختلط اللحم بالمكونات الموجودة في الإنآء ويتغير لون اللحمة. نضيف إليها الصلصة وبهارات اللحم ونقلبهم جيدا ثم نضيف عصير الطماطم ونصف لتر من الماء ومرقة اللحم ونتركها حتى تتسبك. نقوم بإحضار إنآء أخر ونضع به الماء لكي نقوم بسلق المكرونة ولكن نصف استواء. نقوم بعد ذلك بإضافة المكرونة إلى الصلصة ونقلبهم جيدا حتى يستوي الخليط ويمكن زيادة الخليط بالماء إذا احتاج الأمر إلى ذلك ونتركها ونستمتع إلى الصوت الخارج منها أثناء الطهي. أخيرا نقوم بإحضار الأطباق للتقديم وتفضل أن تأكل ساخنة.

طريقة تحضير المكبكبة الليبية باللحم

ويمكن أن يتم عمل المبكبكة الليبية بأنواع أخرى من اللحم مثل الفراخ أو الجمبري أو السجق وفي المقالات القادمة سوف نقدم لحضراتكم مكونات الطرق والأخرى وكيفية تحضيرها، ويمكنك أيضا معرفة طرق أخرى لأشهى المؤكلات العربية التي تحدثنا عنها في مقالات سابقة مثل طريقة عمل الحنيذ السعودي، طريقة عمل السجق، طريقة عمل البرجر، طريقة عمل ورقة اللحمة، وحتى لا ننسى طرق عمل الحلويات التي قدمنها في المقالات السابقة مثل المهلبية، والأرز باللبن، قنبلة الفواكه، التي تساعد بشكل كبير على الهضم بعد هذه الوجبة الدسمة.