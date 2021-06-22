بكيس واحد ساحر تخلصي من شعر الجسم كلة والعانة بدون ألم والشعر يسقط بدون رجوع نهائى

بكيس واحد ساحر تخلصي من شعر الجسم كلة ، الشعر الزائد التي يتواجد في منطقة العانة أو منطقة الوجه يعتبر من ضمن أكثر الأشياء التي تسبب حرجاً لأغلب النساء لذلك يقوم باستخدام عدد الطرق لكي يتخلصوا من الشعر الزائد في الجسم إذا كانت طريقة الليزر وهي قد تعتبر مكلفة أو استخدام ماكينة الخاصة بإزالة الشعر وهذه من اكثر الاشياء استخداما ولكنها تسبب ايضا اسمرار الجسم وبعض الأشخاص يقوموا باستخدام الشمع البارد فهو من ضمن الأشياء أيضا التي تسبب التهاب الجلد واسمراره لذلك الحل الأمثل في استخدام بعض الوصفات الطبيعية التي تخلص الجسم من الشعر الزائد بطريقة أمنة جدا إضافة إلى ذلك تعمل ايضا هذه الطريقة على تلميع الجسم ولمعان وتفتيحه.

ملعقتين من عسل النحل.

ثلاث ملاعق من عصير الليمون.

نصف كيس من الخميرة الفورية.

اولا قومي بوضع هذا المزيج من العسل وعصير الليمون والخميرة الفورية على النار مباشره اتركيه لمدة خمس دقائق.

ثم قومي بإزالته على من النار واتركيه لكي يبرد تماما.

ثم ابدئي بوضع هذا الماسك على البشرة والأماكن التي يوجد بها الشعر.

واتركيه 15 دقيقة.

ثم قومي بإزالتها وسوف تلاحظين ان الشعر اصبح يتساقط دون اي الم.

ثلاث ملاعق من الكركم.

ملعقتين من الحليب البودر.

ربع كوب من الماء الدافئ.

ثلاث ملاعق من الخميرة الفورية.

ضع الكركم مع الحليب البودرة ثم قومي بإضافة الماء الدافئ بعد ذلك نضيف الخميره الفوريه.

اخلطي هذه العجينه جيدا و وقومي بتطبيقها على الأماكن التي يوجد بها شعر زائد.

إذا كان في منطقة تحت الابط الاول على أو غيرها.

انتظر لمدة نصف ساعة ثم قومي بإزالته هذه الطبقة وسوف تجد ان الشعر ثم إزالته على الفور.

هذا الماسك ثم تكرره مرتين فهو يساعد على تفتيح البشرة والتخلص من الشعر الزائد في وقت قياسي.

فهو افضل بكثير من استخدامها لبعض الادوات الاخرى التي تخلص الجسم من الشعر الزائد.

بكيس واحد ساحر تخلصي من شعر الجسم كلة