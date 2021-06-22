سر تتبيلة دجاج بيك بذلك المكون سر طعم رائع وقرمشة دجاج مطاعم بيك جربيها الآن

تتبيلة دجاج مطاعم البيك، تعد مطاعم البيك من أكبر سلسلة مطاعم التي تقدم وجبات سريعة داخل المملكة العربية السعودية والتي نالت شهرة عالية وكبيرة وتقدم من اشهر مأكولاتها دجاج بيك ولها تتبيلة مخصصة لا يعرف عنها أحد ولكننا قمنا بجلب تتبيلة دجاج بيك، وتبحث عنها كثير من ربات بيوت لصنع دجاج بيك بروستيد مثل مطاعم تماما، التي لها نكهة رائعة تذوب في الفم، وإليكم في سطور تالية طريقة تتبيلة دجاج بيك بروستيد بسر قرمشة وطعم رائع المميز، قدميها لأسرتك بأفضل توابل مكونة من ملح وفلفل وبهارات دجاج وسر تتبيلة بمكون أساسي وتغمس في بيض وبقسماط، فتابعوا معنا طريقة دجاج بروستيد بيك.

تتبيلة دجاج بيك بروستيد مقرمش خفيف

انتشر في الآونة الأخيرة سر عمل بروستيد دجاج مثل الذي يقدم في مطاعم بيك باللملكة العربية السعودية، ولا يمكن أن تضاهي طعمها بأي طعم دجاج بروستيد آخر والسر يمكن في مكونان زنجبيل مطحون بودرة والتفاح.

نحتاج إلى نصف كيلو من صدور دجاج مقطع إلى شرائح مخلي الجلد. عدد كوب واحد من دقيق. كوب من بقسماط مطحون ناعم عدد بيضة واحد كبيرة بحرارة الغرفة. عدد 2 ملعقة كبيرة خل أبيض. ملعقة صغيرة ثوم بودرة. ملعقة صغيرة كاري ناعم. ملعقة كبيرة بهارات دجاج. ثمرة تفاح واحدة مقشرة و مقطعة. ملعقة زنجبيل ناعم. عدد 2 فص ثوم. ملعقة صغيرة بصل بودر. ملعقة صغيرة فلفل أسود ناعم. ملعقة كبيرة كزبرة ناعمة ملعقة صغيرة قرفة ناعمة. ملعقة صغيرة بابريكا ناعمة. ملعقة صغيرة ملح. ملعقة صغيرة كركم ناعم بودر. كمية من الزيت القلي وتحمير.

أولا يحضر وعاء عميق ويضاف عليه دقيق مع نصف كمية توابل سابقة من ثوم وبصل وكركم وكاري وكزبرة وملح وفلفل أسود، زنجبيل، وتقلب كل مكونات مع بعضها في دقيق حتى تتجانس تماما.

ثم ضعي كوب من الماء وضيفي عليه كمية نصف بهارات وتوابل السابقة والخل وقطع تفاح الصغيرة، وتقلب جيدا حتى تتجانس، ثم يضاف قطع دجاج ف تتبيلة.

تغمس حتى تغطى في تتبيلة أو يمكن خفق كل توابل مع تفاح وتخلط في خلاط حتى تكون تتبيلة مثل الصوص، وتوضع به قطع صدور دجاج وتترك لمدة 6 ساعات حتى تتشرب تتبيلة في ثلاجة.

ثم تؤخذ قطع دجاج من تتبيلة وتوضع في خليط حليب مع بيضة والقليل من فلفل أسود، وتغمس في دقيق متبل ومنها تدخل إلى ثلاجة حتى تتماسك قشرة خارجية للدجاج لمدة 10 دقائق.

ثم تقلى قطع دجاج في كمية من زيت الساخن على درجة حرارة عالية لمدة 2 دقيقة ثم تهدأ حرارة إلى متوسطة أو هادئة وتغطى مقلاة لمدة 10 دقائق حتى تنضج.

خطوات تحضير تتبيلة دجاج بيك بروستيد مقرمش