طريقة عمل المسقعة على أصولها بكل سهولة وبطعم وريحة روعة

المسقعة المصرية تعتبر من أشهر الأطباق الشعبية في المطبخ المصري، لأن جميع الأشخاص يعشقونها، لأنها تتميز بطعم ورائحة رائعين، ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل المسقعة المصرية. طريقة عمل المسقعة بالباذنجان طريقة عمل المسقعة بالباذنجان المكونات: 1000 جرام باذنجان متوسط الحجم.

ربع كيلو فلفل رومي حار.

250 جرام لحم العصاج.

كيلو إلا ربع من الطماطم.

نصف كيلو من البطاطس.

ربع ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

2 ملعقة صغيرة من الخل.

ثلث ملعقة كبيرة من الملح.

10 ملعقة فلفل أسود ناعم.

ربع ملعقة صغيرة من البابريكا. طريقة التحضير قومي بغسل مقدار الباذنجان، ثم قطعيه إلى شرائح، ثم ضعيه في مقدار كافي من الماء وقليل من الملح، ثم اتركيه جانبا. قومي بتقطيع البطاطس إلى شرائح بعد تقشيرها، ثم ضعيها في الماء لمدة خمس دقائق، ثم ضعيها في زيت غزير على النار، حتى يصبح لونها ذهبي، ثم ضعيها جانبا. اخرجي الباذنجان من الماء، ثم ضعيه بالزيت الغزير على النار، حتى يصبح لونه ذهبي، ثم اتركيه جانبا. قطعي الفلفل الرومي إلى شرائح، ثم ضعيه بزيت غزير على النار، حتى يصبح لونه ذهبي، ثم اتركيه جانبا. ضعي وعاء حراري نظيف به ملعقة من زيت الذرة على نار متوسطة، ثم ضيفي إليه شرائح الطماطم،ثم وزعي فوقها الملح والفلفل والبابريكا، وباقي التوابل، ثم قلبيهم واتركيهم على النار لمدة خمس دقائق. ضيفي شرائح الفلفل الرومي، والبطاطس، والباذنجان إلى خليط الطماطم والثوم،ثم اتركيهم قليلا على النار، اسكبي لحم العصاج فوق خليط الباذنجان. طريقة المسقعة المصرية بالجبن طريقة التحضيرطريقة المسقعة المصرية بالجبن المكونات: 2 كوب كبير من شرائح الباذنجان المقلي.

كأسان من شرائح البطاطس المقلية.

100 جرام من شرائح الطماطم.

كوب كبير من جبن الشيدر.

500 جرام لحم مفروم.

أربع ملاعق صغيرة زيت ذرة.

كوب كبير من البصل المبشور.

كأس صغير عصير طماطم.

ملعقة كبيرة صلصة جاهزة.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة من الملح. طريقة التحضير طريقة التحضير اسكبي زيت الذرة في وعاء حراري متوسط الحجم، ثم ضعيه على النار، ثم ضيفي إليه اللحم، والتوابل، وعصير الطماطم، والبصل، والصلصة، ثم اخلطي المكونات، ثم اتركيها على النار حتى تنضج تماما. الوسوم

المسقعة المصرية تعتبر من أشهر الأطباق الشعبية في المطبخ المصري، لأن جميع الأشخاص يعشقونها، لأنها تتميز بطعم ورائحة رائعين، ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل المسقعة المصرية. طريقة عمل المسقعة بالباذنجان طريقة عمل المسقعة بالباذنجان المكونات: 1000 جرام باذنجان متوسط الحجم.

ربع كيلو فلفل رومي حار.

250 جرام لحم العصاج.

كيلو إلا ربع من الطماطم.

نصف كيلو من البطاطس.

ربع ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

2 ملعقة صغيرة من الخل.

ثلث ملعقة كبيرة من الملح.

10 ملعقة فلفل أسود ناعم.

ربع ملعقة صغيرة من البابريكا. طريقة التحضير قومي بغسل مقدار الباذنجان، ثم قطعيه إلى شرائح، ثم ضعيه في مقدار كافي من الماء وقليل من الملح، ثم اتركيه جانبا. قومي بتقطيع البطاطس إلى شرائح بعد تقشيرها، ثم ضعيها في الماء لمدة خمس دقائق، ثم ضعيها في زيت غزير على النار، حتى يصبح لونها ذهبي، ثم ضعيها جانبا. اخرجي الباذنجان من الماء، ثم ضعيه بالزيت الغزير على النار، حتى يصبح لونه ذهبي، ثم اتركيه جانبا. قطعي الفلفل الرومي إلى شرائح، ثم ضعيه بزيت غزير على النار، حتى يصبح لونه ذهبي، ثم اتركيه جانبا. ضعي وعاء حراري نظيف به ملعقة من زيت الذرة على نار متوسطة، ثم ضيفي إليه شرائح الطماطم،ثم وزعي فوقها الملح والفلفل والبابريكا، وباقي التوابل، ثم قلبيهم واتركيهم على النار لمدة خمس دقائق. ضيفي شرائح الفلفل الرومي، والبطاطس، والباذنجان إلى خليط الطماطم والثوم،ثم اتركيهم قليلا على النار، اسكبي لحم العصاج فوق خليط الباذنجان. طريقة المسقعة المصرية بالجبن طريقة التحضيرطريقة المسقعة المصرية بالجبن المكونات: 2 كوب كبير من شرائح الباذنجان المقلي.

كأسان من شرائح البطاطس المقلية.

100 جرام من شرائح الطماطم.

كوب كبير من جبن الشيدر.

500 جرام لحم مفروم.

أربع ملاعق صغيرة زيت ذرة.

كوب كبير من البصل المبشور.

كأس صغير عصير طماطم.

ملعقة كبيرة صلصة جاهزة.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة من الملح. طريقة التحضير طريقة التحضير اسكبي زيت الذرة في وعاء حراري متوسط الحجم، ثم ضعيه على النار، ثم ضيفي إليه اللحم، والتوابل، وعصير الطماطم، والبصل، والصلصة، ثم اخلطي المكونات، ثم اتركيها على النار حتى تنضج تماما.

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