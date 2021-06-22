مدفون دجاج بالأرز بسمتي بحلة ضغط بمكونات بسيطة ومتوفرة بكل أسرارها

طريقة مدفون دجاج الطبق الأشهر الخليجي، من أشهر وأحلى طرق عمل دجاج التي تقدم بأكثر من طريقة مختلفة رائعة، كما أنها سريعة وموفرة للوقت، فيعد دجاج من ألذ وجبات التي تفضلها الأسرة سواء من صغار أو كبار، ولكن يمكن لربة منزل أن تعد مدفون دجاج في منزل بدلا من شراءه جاهز من محلات وستعجب بطعمه الكبار والصغار، فيحتوي الطبق على كثير من فوائد التي تمنح الجسم البروتينات التي تمده بالطاقة وتبني الجسم والعضلات لأن بها مواد مفيدة وصحية للجسم، فتابعوا معنا أفضل طريقة لمدفون دجاج بالأرز بسمتي الصحي. مدفون دجاج الطبق الخليجي شهير كوبان من أرز بسمتي. دجاجة متوسطة الحجم حوالي كيلو و 200 جرام مقطعة. عدد 3 ملاعق كبيرة من ماء الورد. نصف ملعقة صغيرة من زعفران. ملعقة صغيرة ملح. عدد 2 ملعقة كبيرة من زيت النباتي. نصف ملعقة صغيرة كركم ناعم. نصف ملعقة صغيرة بابريكا ناعمة. نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود. نصف ملعقة صغيرة هيل مطحون. ملعقة كبيرة بهارات دجاج. نصف ملعقة صغيرة زنجبيل ناعم. ربع كوب زيت ذرة. عدد 2 ثمرة بصل كبير. ثمرة من فلفل أخضر حلو. ثمرة من فلفل اخضر حار. عدد 4 فص ثوم مفروم ناعم. 3 ثمرات البطاطس كبيرة. خطوات مدفون دجاج شهي بالأرز بسمتي أولا يتم غسل أرز بسمتي جيدا وتنقع في ماء دافئ لمدة ساعة تقريبا.

ثم يوضع زعفران في ماء ورد، ويترك مكونان جانبا لحين تحضير دجاج بتتبيلة خليجية لحين استخدامه.

يؤخذ قطع دجاج وتوضع في وعاء به كل من ملح وفلفل أسود وبابريكا وكركم والبهارات وهيل مطحون، وتقلب مكونات مع دجاج في تتبيلة وتترك لمدة ساعتين.

ثم أحضري حلة وضعي بها بصل مقطع شرائح وفلفل أخضر حار وحلو مقطع لشرائح، ويضاف إليه الثوم وترص قطع شرائح بطاطس وتوضع قطع دجاج فوق بطاطس.

ويضاف عليها القليل من الماء ثم تغطى الحلة وتوضع على نار وتكون بحرارة متوسطة وتترك لمدة 40 دقيقة حتى تنضج تماما قطع دجاج مع بطاطس.

ثم في حلة أخرى يوضع 2 لتر من ماء، ويضاف عليها زيت وتترك ماء حتى غليان، ونضع عليها الأرز بعد غسله وتصفيته من ماء.

يضاف الأرز إلى دجاج على الوجه، ويوضع زعفران منقوع من ماء، وتغطى حلة بها دجاج والأرز على نار هادئة حتى تتمازج وتنضج.

تقلب حلة في وعاء كبير تقديم بالهناء والشفاء، ويمكن عمل طريقة سابقة في وعاء الضغط. مدفون دجاج الطبق الخليجي شهيرخطوات مدفون دجاج شهي بالأرز بسمتي الوسوم

طريقة مدفون دجاج الطبق الأشهر الخليجي، من أشهر وأحلى طرق عمل دجاج التي تقدم بأكثر من طريقة مختلفة رائعة، كما أنها سريعة وموفرة للوقت، فيعد دجاج من ألذ وجبات التي تفضلها الأسرة سواء من صغار أو كبار، ولكن يمكن لربة منزل أن تعد مدفون دجاج في منزل بدلا من شراءه جاهز من محلات وستعجب بطعمه الكبار والصغار، فيحتوي الطبق على كثير من فوائد التي تمنح الجسم البروتينات التي تمده بالطاقة وتبني الجسم والعضلات لأن بها مواد مفيدة وصحية للجسم، فتابعوا معنا أفضل طريقة لمدفون دجاج بالأرز بسمتي الصحي. مدفون دجاج الطبق الخليجي شهير كوبان من أرز بسمتي. دجاجة متوسطة الحجم حوالي كيلو و 200 جرام مقطعة. عدد 3 ملاعق كبيرة من ماء الورد. نصف ملعقة صغيرة من زعفران. ملعقة صغيرة ملح. عدد 2 ملعقة كبيرة من زيت النباتي. نصف ملعقة صغيرة كركم ناعم. نصف ملعقة صغيرة بابريكا ناعمة. نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود. نصف ملعقة صغيرة هيل مطحون. ملعقة كبيرة بهارات دجاج. نصف ملعقة صغيرة زنجبيل ناعم. ربع كوب زيت ذرة. عدد 2 ثمرة بصل كبير. ثمرة من فلفل أخضر حلو. ثمرة من فلفل اخضر حار. عدد 4 فص ثوم مفروم ناعم. 3 ثمرات البطاطس كبيرة. خطوات مدفون دجاج شهي بالأرز بسمتي أولا يتم غسل أرز بسمتي جيدا وتنقع في ماء دافئ لمدة ساعة تقريبا.

ثم يوضع زعفران في ماء ورد، ويترك مكونان جانبا لحين تحضير دجاج بتتبيلة خليجية لحين استخدامه.

يؤخذ قطع دجاج وتوضع في وعاء به كل من ملح وفلفل أسود وبابريكا وكركم والبهارات وهيل مطحون، وتقلب مكونات مع دجاج في تتبيلة وتترك لمدة ساعتين.

ثم أحضري حلة وضعي بها بصل مقطع شرائح وفلفل أخضر حار وحلو مقطع لشرائح، ويضاف إليه الثوم وترص قطع شرائح بطاطس وتوضع قطع دجاج فوق بطاطس.

ويضاف عليها القليل من الماء ثم تغطى الحلة وتوضع على نار وتكون بحرارة متوسطة وتترك لمدة 40 دقيقة حتى تنضج تماما قطع دجاج مع بطاطس.

ثم في حلة أخرى يوضع 2 لتر من ماء، ويضاف عليها زيت وتترك ماء حتى غليان، ونضع عليها الأرز بعد غسله وتصفيته من ماء.

يضاف الأرز إلى دجاج على الوجه، ويوضع زعفران منقوع من ماء، وتغطى حلة بها دجاج والأرز على نار هادئة حتى تتمازج وتنضج.

تقلب حلة في وعاء كبير تقديم بالهناء والشفاء، ويمكن عمل طريقة سابقة في وعاء الضغط. مدفون دجاج الطبق الخليجي شهيرخطوات مدفون دجاج شهي بالأرز بسمتي

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