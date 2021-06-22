طريقة عمل الثومية السوري الأصلية بدون بيض زي المحلات وطريقة عمل الطحينة

تعرفي علي طريقة عمل الثومية السوري علي الطريقة الأصلية التي تقوم المحلات بعملها بطريقة بسيطة وبدون مجهود، كما أن الثومية تعد من أشهر وأفضل المقبلات والصوصات التي يتم تقديمها في المطاعم بجانب الطعام، كما أنها تدخل في حشوات الساندوتشات التي تقدم، فيمكنك تقديم الثومية بجانب الأطباق الرئيسية أو يمكنك استعملها علي أنها صوص للساندوتشات.

طريقة عمل الثومية السوري

سوف نقدم لكم بطريقة بسيطة وسهلة طريقة عمل الثومية السوري الأصلية بطريقة سريعة وغير مكلفة، وطعمها مث ما تقدم في المطاعم.

المكونات

كوب من الزبادي

ملعقة صغير ثوم مفروم

ملعقتين كبيرتين من المايونيز

رشه قليلة من الملح

طريقة التحضير

احضري وعاء متوسط الحجم وقومي بوضع فيه الزبادي والمايونيز، ثم أخلطيهم جيدا ببعض.

قومي بعد ذلك بإضافة كل من الملح والثوم المفروم إلى الخليط السابق.

نقوم بتقليب جميع المكونات السابقة مع بعضهم جيدا حتي يتم تجانس جميع المكونات ببعضها.

أصبحت الثومية جاهزة ويمكنك تقديمها بجانب البطاطس المحمرة أو الشاورما.

طريقة عمل سلطة المشروم

المكونات

خمسة قطع من المشروم

كوب كبيرة من البقدونس

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم

معلقة صغيرة من الخل

طريقة الإعداد

قطعي قطع المشروم أولا إلى شرائح متوسطة الحجم، ثم قومي بوضعها في طاسة بها القليل من الزيت.

قومي بتشويح قطع المشروم ثم ضفي اليها الثوم المفروم وقومي بتشوحيهم معا.

ضعي الخل والبقدونس اخر شئ إلى المشروم وقومي بتقليب المكونات جميعا جيدا ببعضها.

قومي بتقديم سلطة المشروم ساخنة بجانب العيش الشامي وبعض البطاطس المقلية.

طريقة عمل سلطة الطحينة

المكونات

ثلاثة ملاعق كبيرة من الطحينة

ملعقتين كبيرتين من الخل

كوب من الماء الفاتر

فص ثوم واحد مفروم

ملعقة صغيرة من الكمون والملح

طريقة التحضير