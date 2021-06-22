كريم بياض البيض للوجه:بمكونات طبيعية بالمنزل بنتائج مضمونة2021

كريم بياض البيض للوجه، يعتبر من أقوى كريمات التبييض للبشرة حيث تحلم كل سيدة وفتاة بوجه مثل بياض الثلج وحيث يجعلها مضيئة كالبدر، ولقد جئنا لكي سيدتي بالحل الجذري لمشاكل الوجه من الاسمرار والتجاعيد، ويعمل على شد الوجه وإزالة تصبعات الشمس التي تترك اثارها على الوجه، ومن مميزات كريم بياض البيض للوجه يعمل على تفتيحه وترطيب البشرة ويجعلها ناعمة ونظيفة، ويمكن عمل كريم بياض البيض للبشرة بعدة طرق كثيرة بمكونات طبيعية، وبياض البيض له فوائد عديدة سوف نذكرها في السطور المقبلة، وسوف نتناول في مقالنا هذا على طريقة عمل كريم بياض البيض للوجه بمكوناته الطبيعية من خلال موقع ثقفني ونتمنى بأن تنال الطريقة إعجابكم. مكونات كريم بياض البيض للبشرة مكونات كريم بياض البيض للبشرة سوف نتحدث على مكونات عمل كريم بياض البيض للبشرة بمكونات طبيعية وهى كالتالي:- 2 بياض بيض.

ملعقة كبيرة من النشا.

10 نقط من زيت الزيتون.

5 نقط من ماء الورد. طريقة التحضير والاستخدام طريقة التحضير والاستخدام سوف نقدم لكم طريقة تحضير واستخدام كريم بياض البيض للوجه بطريقة سهلة وبسيطة100%وهى كالآتي:- يتم إحضار وعاء من البلاستيك ثم نضع به النشا ثم بياض البيض ونخلطهم جيدا بواسطة ملعقة من الخشب. ثم نقوم بإضافة المكونات الآتية ماء الورد ثم زيت الزيتون ونقلبهم تقليب جيد حتى يتجانس الخليط ويصبح كريم. يتم وضع الكريم الجبار في علبة من الزجاج تكون محكمة الغلق ثم نضع العلبة في الثلاجة. ثم يتم غسل الوجه بالماء الفاتر غسلاً جيداً ويتم تنشيف الوجه بمنشفة ناعمة ونظيفة. يتم وضع الكريم وتوزيعه على الوجه والرقبة والأيدي ونتركه لمدة نصف ساعة حتى يجف. ثم نغسل البشرة بالماء البارد ومسحها بالفوطة. يتم استخدام الكريم مرة صباحاً ومرة مساءً ولمدة أسبوعين متتاليين وستلاحظين الفرق بنفسك. نصائح يجب استخدامها عند وضع كريم الوجه سوف نستعرض لكم بعض نصائح يجب استخدامها للحصول على وجه كالقمر بنتائج مضمونة وهى كما يلي:- يفضل غسل الوجه بالماء قبل وضع الكريم سواء في الصباح أو المساء.

يجب الابتعاد عن أي اضاءة سواء لمبات او تلفزيون لراحة بشرتك.

استخدام الماء الساخن يتخلص من الزيوت والاوساخ الموجودة بالبشرة.

ينصح باستخدام فوطة ناعمة للمسح بها على البشرة حتى لا تؤذيها.

من المفترض استخدام مزيلات المكياج حتى لا يحدث انسداد للبشرة وخاصة لو كانت حساسة.

يجب الأكثار من شرب الماء للحفاظ على نضارة وترطيب البشرة.

عدم السهر في فترات الليل والمحافظة على النوم المبكر.

استخدام غسول ومطهرات الوجه قبل استعمال الكريم. الوسوم

كريم بياض البيض للوجه، يعتبر من أقوى كريمات التبييض للبشرة حيث تحلم كل سيدة وفتاة بوجه مثل بياض الثلج وحيث يجعلها مضيئة كالبدر، ولقد جئنا لكي سيدتي بالحل الجذري لمشاكل الوجه من الاسمرار والتجاعيد، ويعمل على شد الوجه وإزالة تصبعات الشمس التي تترك اثارها على الوجه، ومن مميزات كريم بياض البيض للوجه يعمل على تفتيحه وترطيب البشرة ويجعلها ناعمة ونظيفة، ويمكن عمل كريم بياض البيض للبشرة بعدة طرق كثيرة بمكونات طبيعية، وبياض البيض له فوائد عديدة سوف نذكرها في السطور المقبلة، وسوف نتناول في مقالنا هذا على طريقة عمل كريم بياض البيض للوجه بمكوناته الطبيعية من خلال موقع ثقفني ونتمنى بأن تنال الطريقة إعجابكم. مكونات كريم بياض البيض للبشرة مكونات كريم بياض البيض للبشرة سوف نتحدث على مكونات عمل كريم بياض البيض للبشرة بمكونات طبيعية وهى كالتالي:- 2 بياض بيض.

ملعقة كبيرة من النشا.

10 نقط من زيت الزيتون.

5 نقط من ماء الورد. طريقة التحضير والاستخدام طريقة التحضير والاستخدام سوف نقدم لكم طريقة تحضير واستخدام كريم بياض البيض للوجه بطريقة سهلة وبسيطة100%وهى كالآتي:- يتم إحضار وعاء من البلاستيك ثم نضع به النشا ثم بياض البيض ونخلطهم جيدا بواسطة ملعقة من الخشب. ثم نقوم بإضافة المكونات الآتية ماء الورد ثم زيت الزيتون ونقلبهم تقليب جيد حتى يتجانس الخليط ويصبح كريم. يتم وضع الكريم الجبار في علبة من الزجاج تكون محكمة الغلق ثم نضع العلبة في الثلاجة. ثم يتم غسل الوجه بالماء الفاتر غسلاً جيداً ويتم تنشيف الوجه بمنشفة ناعمة ونظيفة. يتم وضع الكريم وتوزيعه على الوجه والرقبة والأيدي ونتركه لمدة نصف ساعة حتى يجف. ثم نغسل البشرة بالماء البارد ومسحها بالفوطة. يتم استخدام الكريم مرة صباحاً ومرة مساءً ولمدة أسبوعين متتاليين وستلاحظين الفرق بنفسك. نصائح يجب استخدامها عند وضع كريم الوجه سوف نستعرض لكم بعض نصائح يجب استخدامها للحصول على وجه كالقمر بنتائج مضمونة وهى كما يلي:- يفضل غسل الوجه بالماء قبل وضع الكريم سواء في الصباح أو المساء.

يجب الابتعاد عن أي اضاءة سواء لمبات او تلفزيون لراحة بشرتك.

استخدام الماء الساخن يتخلص من الزيوت والاوساخ الموجودة بالبشرة.

ينصح باستخدام فوطة ناعمة للمسح بها على البشرة حتى لا تؤذيها.

من المفترض استخدام مزيلات المكياج حتى لا يحدث انسداد للبشرة وخاصة لو كانت حساسة.

يجب الأكثار من شرب الماء للحفاظ على نضارة وترطيب البشرة.

عدم السهر في فترات الليل والمحافظة على النوم المبكر.

استخدام غسول ومطهرات الوجه قبل استعمال الكريم.

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