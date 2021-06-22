وصفات بطاطس بوريه سهلة جدًا والطعم أحلى من المطاعم وكل تكات عمل البوريه في المنزل، البطاطس من الأكلات البسيطة والمفيدة التي تحتوى على فيتامينات ونشويات وتعتبر من الوجبات السريعة التحضير، حيث أنها لا تأخذ وقتا مع السيدات العاملات اللاتي ليس لديهن وقت كافي حيث أنه يمكن تحضيرها وحفظها في الثلاجة لحين الحاجة إليها حيث أنها يمكن أن تقدم ساخنة أو تقدم باردة، بالإضافة إلى التنوع في طرق إعداد وصفات بطاطس البوريه الشهية.

وصفات بطاطس بوريه سهلة

هناك من يحب تناول البطاطس البوريه بالتوابل دون إضافة اللحم المفروم وسوف نعرض لكم طريقة عمل البوريه بدون لحم مفروم وبمذاق روعة وشهي.

نصف لتر من الحليب السائل.

100جرام من السمن النباتي أو البلدي.

كيلو جرام من البطاطس ذات الحجم المتوسط.

رشة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود ( حسب الرغبة والطلب ).

نحضر وعاء عميق ونضعه على النار ونضع به البطاطس حيث يتم سلقها ونضع معها القليل من ملح الطعام. بعد تمام عملية السلق واختبار نضج البطاطس باستخدام شوكة ننزل الوعاء من على النار ونقوم بتقشير البطاطس وهى ساخنة ثم هرسها باستخدام هراسة البطاطس ونسكب فوق منها الحليب السائل. ثم يتم التقليب بين البطاطس والحليب ونخلط جيدا حتى يمتزج المخلوط ثم نضيف الملح والزبدة ونقوم بعملية الخلط من جديد ونخلط المكونات جيدا ويتم التقديم في أطباق الطعام ساخنة أو باردة.

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عمل البوريه باللحم المفروم يزيد من القيمة الغذائية للبطاطس البوريه كما يزيد جمالاً من مذاقها.

كيلو إلا ربع من حبات البطاطس متوسطة الحجم.

نصف كوب من الحليب السائل.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

رشة قليلة من الحبهان المطحون الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل المطحون.

رشة من الملح الأبيض الناعم.

المكونات

مكونات الحشوة

ربع كيلو جرام من اللحم المفروم.

يصلتان كبيرتان ويتم فرمهما فرما ناعما.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الفلفل والملح.

مكونات الصلصة

بصلة واحدة كبيرة الحجم مفرومة فرما ناعما.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

مكعب واحد من مرقة الدجاج.

كوب واحد من الشوربة ( شوربة اللحم ) مرق اللحم.

ملعقتان كبيرتان من الدقيق.

نقوم بسلق البطاطس ثم تقشيرها وهرسها جيدا. ثم نضيف إلى البطاطس المهروسة الحليب والزبدة والملح والفلفل وخلط المكونات جيدا. بعد ذلك نقوم بوضع ثلاثة أرباع الكمية في صينية ويتم فردها حتى يمتلئ قاع الصينية.

طريقة التحضير

طريقة تحضير الحشوة