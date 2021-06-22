طريقة عمل الباتيه بالجبنة والزيتون بطعم هش جداً ولذيذ مثل الجاهز

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يعتبر الباتيه بالجبنة والزيتون ، من الأكلات اللذيذة التي يتم تحضيرها بكل سهولة، وهو يندرج تحت المخبوزات التي تنتمي إلي المطبخ الأوربي، ولكن اشتهر تقديمها في مصر بكثرة وخاصة في المخابز، ولكن هو يتم تحضيره بطريقة سهلة جداً وبسيطة داخل المنزل بدلاً من شرائه من الخارج، ومن مميزاته أنه يقدم بأكثر من حشوة مثل المربي أو الجبنة حسب الرغبة أو أي نوع من الحشوات التي نفضلها ونرغب بها، وأما بالنسبة للمكونات فهي بسيطة جداً وغير مكلفة وتعتبر في متناول الجميع ولا يخلو منزل منها، ومن مميزاته أيضاً أنه يمتاز بقوام هش جداً وطري ويمكن تقديمه في وجبة العشاء فهو لذيذ وخفيف وسهل التحضير، وسوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الباتيه بالجبنة والزيتون بخطوات بسيطة وسهلة .مكونات عمل الباتيه بالجبنة والزيتون
يتكون الباتيه من مكونات سهلة جداً وبسيطة وتميزه بمذاق خاص جداً وشهي وهي كما يلي:ـ
- 3 أكواب من الدقيق.
- رشة ملح.
- ربع كوب سمنة.
- 2 ملعقة كبيرة لبن بودرة.
- ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- ملعقة صغيرة سكر.
- ماء للعجن.
للحشو
- جبنة النوع حسب الرغبة.
- حلقات من الزيتون الأسود.
للوجه
- بيضة.
- سمسم.
يتم عمل الباتيه بالجبنة والزيتون بخطوات سهلة وبسيطة وهي كما يلي:ـ
- نبدأ بخلط الدقيق مع الملح ثم نضيف إليه اللبن البودرة والخميرة والسكر، وتقلب المكونات بطريقة جيدة.
- تضاف السمنة إلي المكونات السابقة، ونقلب المكونات مرة أخري بشكل جيد.
- يضاف الماء تدريجياً إلي المكونات، حتي تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة في نفس الوقت.
- تترك العجينة لكي تختمر لمدة ساعة أو حتي يتضاعف حجمها، يفضل أن تترك في مكان دافئ.
طريقة تشكيل العجينة
يتم تشكيل العجينة بخطوات سهلة جداً وبسيطة هي كما يلي:ـ
- تفرد العجينة باستخدام النشابة على سطح ومستوي ومرشوش بالدقيق.
- ثم تقطع العجينة إلي أشكال صغيرة حسب الرغبة، ثم يتم حشو كل قطعة بقليل من الجبنة وحلقات الزيتون.
- ثم يتم لف كل قطعة على شكل اسطواني، ثم ترص قطع العجين دخل صينية متوسطة الحجم ومدهونة بقليل من الزيت.
- تترك قطع العجين لكي تختمر مرة أخري ثم بعدها يتم دهن الوجه بالبيض المخفوق، ويرش الوجه بالسمسم.
- تدخل الصينية الفرن ويجب أن يكون مسخن مسبقاً، وتترك لمدة 25 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة مئوية، أو تترك حتي تأخذ اللون الذهبي وتنضج تماماً.
- تقدم ساخنة بألف هنا وشفا.
الوسوم
يعتبر الباتيه بالجبنة والزيتون ، من الأكلات اللذيذة التي يتم تحضيرها بكل سهولة، وهو يندرج تحت المخبوزات التي تنتمي إلي المطبخ الأوربي، ولكن اشتهر تقديمها في مصر بكثرة وخاصة في المخابز، ولكن هو يتم تحضيره بطريقة سهلة جداً وبسيطة داخل المنزل بدلاً من شرائه من الخارج، ومن مميزاته أنه يقدم بأكثر من حشوة مثل المربي أو الجبنة حسب الرغبة أو أي نوع من الحشوات التي نفضلها ونرغب بها، وأما بالنسبة للمكونات فهي بسيطة جداً وغير مكلفة وتعتبر في متناول الجميع ولا يخلو منزل منها، ومن مميزاته أيضاً أنه يمتاز بقوام هش جداً وطري ويمكن تقديمه في وجبة العشاء فهو لذيذ وخفيف وسهل التحضير، وسوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الباتيه بالجبنة والزيتون بخطوات بسيطة وسهلة .مكونات عمل الباتيه بالجبنة والزيتون
يتكون الباتيه من مكونات سهلة جداً وبسيطة وتميزه بمذاق خاص جداً وشهي وهي كما يلي:ـ
- 3 أكواب من الدقيق.
- رشة ملح.
- ربع كوب سمنة.
- 2 ملعقة كبيرة لبن بودرة.
- ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- ملعقة صغيرة سكر.
- ماء للعجن.
للحشو
- جبنة النوع حسب الرغبة.
- حلقات من الزيتون الأسود.
للوجه
- بيضة.
- سمسم.
يتم عمل الباتيه بالجبنة والزيتون بخطوات سهلة وبسيطة وهي كما يلي:ـ
- نبدأ بخلط الدقيق مع الملح ثم نضيف إليه اللبن البودرة والخميرة والسكر، وتقلب المكونات بطريقة جيدة.
- تضاف السمنة إلي المكونات السابقة، ونقلب المكونات مرة أخري بشكل جيد.
- يضاف الماء تدريجياً إلي المكونات، حتي تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة في نفس الوقت.
- تترك العجينة لكي تختمر لمدة ساعة أو حتي يتضاعف حجمها، يفضل أن تترك في مكان دافئ.
طريقة تشكيل العجينة
يتم تشكيل العجينة بخطوات سهلة جداً وبسيطة هي كما يلي:ـ
- تفرد العجينة باستخدام النشابة على سطح ومستوي ومرشوش بالدقيق.
- ثم تقطع العجينة إلي أشكال صغيرة حسب الرغبة، ثم يتم حشو كل قطعة بقليل من الجبنة وحلقات الزيتون.
- ثم يتم لف كل قطعة على شكل اسطواني، ثم ترص قطع العجين دخل صينية متوسطة الحجم ومدهونة بقليل من الزيت.
- تترك قطع العجين لكي تختمر مرة أخري ثم بعدها يتم دهن الوجه بالبيض المخفوق، ويرش الوجه بالسمسم.
- تدخل الصينية الفرن ويجب أن يكون مسخن مسبقاً، وتترك لمدة 25 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة مئوية، أو تترك حتي تأخذ اللون الذهبي وتنضج تماماً.
- تقدم ساخنة بألف هنا وشفا.
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