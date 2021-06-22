طريقة عمل الكوسا بالبشاميل طعمها ولا أروع

الكوسا من أكثر أنواع الخضار المليئة جدا بالعناصر الغذائية المفيدة جدا لجسم الإنسان، وعلى الرغم من ذلك فنلاحظ أن جميع الأشخاص وبصفة خاصة الأطفال لا يحبون تناولها، لذا تحاول ربات البيوت تحضيرها بعدة طرق مختلفة للعمل على تناولها والإستفادة بقيمتها الغذائية ومن أشهر هذه الطرق الكوسا بالبشاميل، فهى تقى من الإصابة بأمراض السرطان والقلب، وتسهل عملية الهضم وبالتالي تحمي من الإصابة بالامساك، غير أنها تقى من الإصابة بالجلطات الدماغية، وتنظم نسبة السكر في الدم، وتساعد على التخسيس، فتعالوا معنا لنتعرف على مكونات وطريقة عمل الكوسة بالبشاميل. مكونات عمل صينية الكوسة بالبشاميل: مكونات عمل صينية الكوسة بالبشاميل: لكي نقوم بتجهيز صينية الكوسا بالبشاميل سوف نحتاج إلى مكونات موجودة داخل كل منزل وهى: رشة بسيطة من هذه البهارات وهي الفلفل الأسود والأبيض، والبهار الحلو، والزعتر الجاف، والنعناع المجفف.

نقوم بشراء نصف كوب من جبنه الموزاريلا المبشورة، وأيضاً نصف كوب من جنبة البارميزان المبشور.

نجهز ملعقة كبيرة من الزيت النباتي، ونصف كوب أيضاً من الزيت النباتي، ورشة بسيطة من الملح.

نقوم بشراء كيلو غرام من الكوسة الطازجة، ونصف كيلو جرام من اللحم المفروم.

نحتاج إلى مكعب من مرقه الدجاج، وثلاثه أكواب من الحليب السائل، وخمس ملاعق كبيرة من الطحين.

نقشر بصل متوسطة الحجم. كيفيه تجهيز صينيه الكوسة بالبشاميل: كيفيه تجهيز صينيه الكوسة بالبشاميل: لكي نقوم بتجهيز صينية الكوسة بالبشاميل يجب علينا إتباع هذه الخطوات بشكل صحيح وهي: في البداية نقوم بغسل ثمرات الكوسة، ونقطعها إلي قطع ذات حجم طويل، ونسلقها ونصفيها، ونضعها جانبا. نحضر إناء غويط ونضعه على نار هادئة، ونضع ملعقة الزيت فيه تم نضع الدقيق حبة بحبة مع تقليبه بإستمرار لمدة خمس دقائق. نقوم بوضع اللبن مع التقليب بصفة مستمرة لحين الحصول على قوام كريمي. نضع الفلفل الأبيض والزعتر والملح ونقلبهم، ثم نضيف جبنة الموزاريلا، ونقلبها جيدا ونطفئ النار ونتركها جانباً. نقوم بتعصيج اللحمة المفرومة من خلال إحضار مقلاة ووضع باقي كميه الزيت مع البصل المفروم ونقلبه لمدة دقائق. نضع اللحم المفروم مع الفلفل الأسود وكميه مناسبه من الملح ومكعب مرق الدجاج والبهار الحلو ونقلبهم جيدا حتى تمام تسويه اللحمة. نضع النعناع الجاف ونطفئ النار. نحضر صينية ونقوم بدهنها بالسمن أو الزيت على حسب الرغبة ثم نضع تبقى قليلة جدا من البشاميل، وطبقة من الكوسة ثم طبقة من البشاميل ثم اللحم المعصب والنصف الآخر من الكوسة وطبقة ثانيه من البشاميل، ثم نضع جبنه البارميزان وندخلها الفرن المسخن من قبل، ونتركها للعمل على تحميرها من أسفل وأعلى. نطفئ النار ونتركها تبرد قليلاً، ونقطعها ونضعها في طبق التقديم. الوسوم

الكوسا من أكثر أنواع الخضار المليئة جدا بالعناصر الغذائية المفيدة جدا لجسم الإنسان، وعلى الرغم من ذلك فنلاحظ أن جميع الأشخاص وبصفة خاصة الأطفال لا يحبون تناولها، لذا تحاول ربات البيوت تحضيرها بعدة طرق مختلفة للعمل على تناولها والإستفادة بقيمتها الغذائية ومن أشهر هذه الطرق الكوسا بالبشاميل، فهى تقى من الإصابة بأمراض السرطان والقلب، وتسهل عملية الهضم وبالتالي تحمي من الإصابة بالامساك، غير أنها تقى من الإصابة بالجلطات الدماغية، وتنظم نسبة السكر في الدم، وتساعد على التخسيس، فتعالوا معنا لنتعرف على مكونات وطريقة عمل الكوسة بالبشاميل. مكونات عمل صينية الكوسة بالبشاميل: مكونات عمل صينية الكوسة بالبشاميل: لكي نقوم بتجهيز صينية الكوسا بالبشاميل سوف نحتاج إلى مكونات موجودة داخل كل منزل وهى: رشة بسيطة من هذه البهارات وهي الفلفل الأسود والأبيض، والبهار الحلو، والزعتر الجاف، والنعناع المجفف.

نقوم بشراء نصف كوب من جبنه الموزاريلا المبشورة، وأيضاً نصف كوب من جنبة البارميزان المبشور.

نجهز ملعقة كبيرة من الزيت النباتي، ونصف كوب أيضاً من الزيت النباتي، ورشة بسيطة من الملح.

نقوم بشراء كيلو غرام من الكوسة الطازجة، ونصف كيلو جرام من اللحم المفروم.

نحتاج إلى مكعب من مرقه الدجاج، وثلاثه أكواب من الحليب السائل، وخمس ملاعق كبيرة من الطحين.

نقشر بصل متوسطة الحجم. كيفيه تجهيز صينيه الكوسة بالبشاميل: كيفيه تجهيز صينيه الكوسة بالبشاميل: لكي نقوم بتجهيز صينية الكوسة بالبشاميل يجب علينا إتباع هذه الخطوات بشكل صحيح وهي: في البداية نقوم بغسل ثمرات الكوسة، ونقطعها إلي قطع ذات حجم طويل، ونسلقها ونصفيها، ونضعها جانبا. نحضر إناء غويط ونضعه على نار هادئة، ونضع ملعقة الزيت فيه تم نضع الدقيق حبة بحبة مع تقليبه بإستمرار لمدة خمس دقائق. نقوم بوضع اللبن مع التقليب بصفة مستمرة لحين الحصول على قوام كريمي. نضع الفلفل الأبيض والزعتر والملح ونقلبهم، ثم نضيف جبنة الموزاريلا، ونقلبها جيدا ونطفئ النار ونتركها جانباً. نقوم بتعصيج اللحمة المفرومة من خلال إحضار مقلاة ووضع باقي كميه الزيت مع البصل المفروم ونقلبه لمدة دقائق. نضع اللحم المفروم مع الفلفل الأسود وكميه مناسبه من الملح ومكعب مرق الدجاج والبهار الحلو ونقلبهم جيدا حتى تمام تسويه اللحمة. نضع النعناع الجاف ونطفئ النار. نحضر صينية ونقوم بدهنها بالسمن أو الزيت على حسب الرغبة ثم نضع تبقى قليلة جدا من البشاميل، وطبقة من الكوسة ثم طبقة من البشاميل ثم اللحم المعصب والنصف الآخر من الكوسة وطبقة ثانيه من البشاميل، ثم نضع جبنه البارميزان وندخلها الفرن المسخن من قبل، ونتركها للعمل على تحميرها من أسفل وأعلى. نطفئ النار ونتركها تبرد قليلاً، ونقطعها ونضعها في طبق التقديم.

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