بهارات الشاورما السورية مثل الجاهز سر أفضل خلطة الشاورما الدجاج

بهارات الشاورما السورية مثل الجاهز ، تبحث عنها الكثير من السيدات، لضمان عمل سر خلطة الشاورما، بطريقة احترافية تجعلها مثل الجاهزة بالضبط. والشاورما هي واحدة من الأكلات المعروفة في الوطن العربي، ويحبها الكثيرون، ولكن في الأغلب يفضلون تناولها خارج المنزل، لأن بهارات الشاورما الجاهزة، تكون أكثر دقة ومضبوطة بشكل أكبر، مقارنة ببهارات الشاورما في المنزل. ولعل تلك الأسباب هي ما تدفع السيدات للبحث دائمًا عن؛ سر خلطة الشاورما، أو بهارات الشاورما الجاهزة، أو بهارات الشاورما لحمة، وكذلك أفضل بهارات شاورما دجاج، أو بهارات الشاورما السورية مثل الجاهز، بالإضافة إلى البحث أحيانًا عن بهارات شاورما الدجاج التركية، وكذلك خلطة الشاورما الدجاج، وأشهى خلطة هي بهارات الشاورما الدجاج اللبنانية.

لا شك أن الشاورما من أفضل الوجبات، أو أفضل السندوتشات الغنية والمغذية، التي يحب الكثيرون تناولها، وهو ما دفع الكثيرات للتنويع، في تنفيذ طرق عمل سندوتشات الشاورما، وهناك العديد من الطرق التي يمكنك طهي الشاورما بها في المنزل مثل الجاهزة، باستخدام بهارات الشاورما السورية مثل الجاهز. ومن أشهر طرق عمل الشاورما؛ طريقة شاورما دجاج بالتورتيلا ، و طريقة شاورما دجاج بالمكسرات ، و طريقة عمل سندوتشات الشاورما السوري ، وكذلك طريقة عمل شاورما الدجاج بالزبادي. كلها طرق مختلفة ولكنها شهية وتمنحك مذاقًا للشاورما مثل الجاهزة.

نصف كيلو صدور دجاج، على أن يكون مخليًا من العظم والجلد.

ربع كيلو بنادورا مقطعة.

حبة بصل واحدة مقطعة إلى مكعبات.

قرنانا من الفلفل المقطع.

ملعقة كبيرة من السمن.

ملعقة ملح صغيرة.

فلفل أسود مطحون بقدر صغيرة.

بهارات بمقدار صغيرة.

ثوم باودر بقدر صغيرة.

بصل بودرة بمقدار صغيرة.

فلفل حلو بمقدار صغيرة.

ملعقتان زبادي.