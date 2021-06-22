سر خطير لعمل الكفتة بالتتبيلة السحرية زي المطاعم ومش هتفك أبداً طعمها روعه لازم تجربيها

عمل الكفتة بالتتبيلة السحرية زي المطاعم، تعتبر الكفتة من أكثر الأطعمة المفضلة لدى الكبير والصغير كما انه يسهل تحضيرها بكل سهولة ولا تحتاج إلى الكثير من المكونات، ومن مميزات الكفتة أنه يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة منها كفتة الحاتي وكفتة الأرز وكفتة المشوية وكفتة داوود باشا والآن سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني إحدى طرق الكفتة .

عمل الكفتة بالتتبيلة السحرية زي المطاعم

قد تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل كفتة اللحم مثل المطاعم والآن سوف نقدم لكم المكونات وطريقة تحضيرها في المنزل .

لحم مفروم بمقدار ½ كيلو .

بقدونس مفروم ناعم بمقدار ملعقة كبيرة .

بصلة مفرومة ناعم جداً .

5 فصوص ثوم مفروم ناعم .

½ ملعقة صغيرة من الملح الأبيض .

بهارات لم بمقدار ملعقة واحدة صغيرة .

فلفل أسود ناعم جداً بمقدار ½ ملعقة صغيرة .

سمن أو زيت للتحمير .

نحضر وعاء عميق ونخلط به جميع المكونات مع بعضها حتى تتجانس تماماً .

يفضل فرم جميع المكونات مع بعضها حتى تتجانس جيداً .

بعد ذلك نقوم بتشكيل اللحم على حسب الرغبة سواء كان أصابع أو دوائر .

بعد أن ننتهي من الكمية كلها ندخلها في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة، وذلك لكي لا تتفك اللحمة أثناء التحمير .

نحضر طاسة القلي ونضع بها السمن أو الزيت حسب الرغبة ونسخنه جيداً ثم نضع به الكفتة .

نتركها حتى تتحمر جيداً مع تقليبها حتى تتحمر من جميع الجهات .

وأخيراً تقدم الكفتة مع السلطة والأزر وتزين بالبقدونس المفروم ….. بالهناء والشفاء .

مكونات عمل كفتة اللحم في المنزلطريقة تحضير كفتة اللحم بمكونات بسيطة

طريقة عمل كفتة داوود باشا بالأرز

تعتبر كفتة داوود باشا من الأكلات التى يتناولها الكثير من الأشخاص واليكم الآن المكونات وطريقة التحضير .

لحم بقرى مفروم ناعم جداً بمقدار كيلو واحد .

أرز مطحون ناعم جداً بمقدار 3 ملاعق كبيرة .

ماء بصل بمقدار 3 بصلات .

½ ملعقة صغيرة من الملح .

بهارات حار بمقدار ½ ملعقة صغيرة .

فلفل أسود مطحون بمقدار ½ ملعقة صغيرة .

زيت أو سمن للتحمير .

بقدونس مفروم .

2 كوب من عصير طماطم .

حبة واحدة من البصل الأخضر .

أرز مفلفل .

نحضر وعاء ونخلط به اللحم المفروم مع ماء البصل و نضيف إليه البقدونس المفروم .

ونقلبهم جيداً، ثم نضيف إليه التوابل ونقلبهم مرة أخري حتى تتجانس مرة أخري .

نقوم بتشكيل اللحمة على شكل كرات صغيرة .

بعد ذلك نحمر الكفتة في زيت غزير حتى يكون لونه ذهبي .

نحضر وعاء اخر ونضع به ملعقة كبيرة من السمن ثم نضيف إليه البصل المبشور وعصير الطماطم ونتركه على نار هادئة حتى يتسبك تماماً .

ثم نضع في الصلصة كرات الكفتة التى تم تحميرها، ثم نضيف إليها كوب من الماء .

نترك الكفتة على نار هادئة جداً ونتركها حتى تنضج تماماً لمدة نصف ساعة .

وأخيراً تقدم كفتة داوود باشا مع الأزر المفلفل والبصل الأخضر وبالهناء والشفاء

مكونات عمل كفتة داوود باشا بالأرزطريقة تحضير كفتة داوود باشا في المنزل