بمناسبه عيد الأضحى الفته بالخل والثوم باللحمة المحمرة، اليكي سيدتي طريقه عمل فته اللحم بالخل والثوم والصلصة، تعتبر الفته أكلة مصريه أصيلة، فهي تقدم في عيد الأضحى كوجبه أساسية وتقدم في المناسبات والعقيقة الخاصة بالمواليد فهي سنه، تعتبر الفته من الوجبات السهلة والخفيفة والبسيطة في المكونات والتحضير، فيمكنك عمل فته اللحم في أي وقت فهي وجبه سريعه التحضير ولا تتطلب منك مجهود في تحضيرها، وفي هذا المقال سوف نتعرف معا علي طريقه عمل الفته بالخل والثوم والصلصة، واليكم المقادير وطريقه التحضير. مقادير عمل الفته بالخل والثوم باللحمة المحمرة :

1 كيلو جرام من اللحم البقري .

1 بصله مفرومه .

1/2 ليتر عصير طماطم .

ثوم مفروم .

2 كوب أرز مصري مغسول .

2 رغيف خبز مقطع .

سمن .

2 ملعقه خل .

ملح .

فلفل اسود .

هيل مطحون .

ورق لاوري . طريقه عمل الفته بالخل والثوم باللحمة المحمرة :

في وعاء علي النار ضعي به الماء واتركيه حتي تمام الغليان ثم بعد ذلك ضعي قطع اللحم واقشطي الريم النتج عنها ثم بعد ذلك ضعي البصل المفروم وربع ملعقه من الفلفل الأسود وربع ملعقه من الهيل ثم هدئي النار علي اللحم واتركيه حتي تمام النضج ثم أضيفي لها ملعقه من الملح .

لعمل الأزر في وعاء علي النار ضعي ملعقتان من السمن وضعي عليهم الأزر المغسول وقلبيه جيدا مع السمن ثم بعد ذلك ضعي اثنان كوب من الماء المغلي واتركي الأزر حتي يشرب الماء ثم بعد ذلك ضعي ملعقه من الزيت وقلبي الأزر وغطي الأناء وهدئي النار واركيه حتي تمام النضج .

لعمل صلصة الطماطم في وعاء علي النار ضعي ملعقتان من الزيت وملعقه كبيره من الثوم المفروم ونصف ملعقه من الملح وقلبيهم حتي الحصول علي لون ذهبي ثم بعد ذلك ضعي الخل وعصير الطماطم .

بعد ذلك ضعي الخبز المقطع في قالب وضعي عليه ملعقه من السمن وضعيه في الفن حتي يتحمس ويأخذ لون ذهبي .

حمري قطع اللحم في ملعقتان من السمن حتي تأخذ لون بني فاتح ثم بعد ذلك ضعي عليها نصف كوب من الشوربه وملح وفلفل اسود .

في قالب ضعي الخبز وضعي عليه 2 كوب من شوربه اللحم ثم ضعي الأزر وفوقه الصلصة وقطع اللحم وبالهنأ مقادير عمل الفتهطريقه عمل الفته الوسوم

بمناسبه عيد الأضحى الفته بالخل والثوم باللحمة المحمرة، اليكي سيدتي طريقه عمل فته اللحم بالخل والثوم والصلصة، تعتبر الفته أكلة مصريه أصيلة، فهي تقدم في عيد الأضحى كوجبه أساسية وتقدم في المناسبات والعقيقة الخاصة بالمواليد فهي سنه، تعتبر الفته من الوجبات السهلة والخفيفة والبسيطة في المكونات والتحضير، فيمكنك عمل فته اللحم في أي وقت فهي وجبه سريعه التحضير ولا تتطلب منك مجهود في تحضيرها، وفي هذا المقال سوف نتعرف معا علي طريقه عمل الفته بالخل والثوم والصلصة، واليكم المقادير وطريقه التحضير. مقادير عمل الفته بالخل والثوم باللحمة المحمرة :

1 كيلو جرام من اللحم البقري .

1 بصله مفرومه .

1/2 ليتر عصير طماطم .

ثوم مفروم .

2 كوب أرز مصري مغسول .

2 رغيف خبز مقطع .

سمن .

2 ملعقه خل .

ملح .

فلفل اسود .

هيل مطحون .

ورق لاوري . طريقه عمل الفته بالخل والثوم باللحمة المحمرة :

في وعاء علي النار ضعي به الماء واتركيه حتي تمام الغليان ثم بعد ذلك ضعي قطع اللحم واقشطي الريم النتج عنها ثم بعد ذلك ضعي البصل المفروم وربع ملعقه من الفلفل الأسود وربع ملعقه من الهيل ثم هدئي النار علي اللحم واتركيه حتي تمام النضج ثم أضيفي لها ملعقه من الملح .

لعمل الأزر في وعاء علي النار ضعي ملعقتان من السمن وضعي عليهم الأزر المغسول وقلبيه جيدا مع السمن ثم بعد ذلك ضعي اثنان كوب من الماء المغلي واتركي الأزر حتي يشرب الماء ثم بعد ذلك ضعي ملعقه من الزيت وقلبي الأزر وغطي الأناء وهدئي النار واركيه حتي تمام النضج .

لعمل صلصة الطماطم في وعاء علي النار ضعي ملعقتان من الزيت وملعقه كبيره من الثوم المفروم ونصف ملعقه من الملح وقلبيهم حتي الحصول علي لون ذهبي ثم بعد ذلك ضعي الخل وعصير الطماطم .

بعد ذلك ضعي الخبز المقطع في قالب وضعي عليه ملعقه من السمن وضعيه في الفن حتي يتحمس ويأخذ لون ذهبي .

حمري قطع اللحم في ملعقتان من السمن حتي تأخذ لون بني فاتح ثم بعد ذلك ضعي عليها نصف كوب من الشوربه وملح وفلفل اسود .

في قالب ضعي الخبز وضعي عليه 2 كوب من شوربه اللحم ثم ضعي الأزر وفوقه الصلصة وقطع اللحم وبالهنأ مقادير عمل الفتهطريقه عمل الفته

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمناسبه عيد الأضحى الفته بالخل والثوم باللحمة المحمرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.