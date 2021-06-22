اقوي كيراتين منزلي طبيعي للشعر الخشن والمجعد بمكون عجيب لن يخطر علي بالك

اقوي كيراتين منزلي طبيعي للشعر الخشن، كيراتين منزلي للشعر الخشن مكوناته جميعها طبيعية، وبالتالي لا نحتاج لاستعمال الكيراتين الكيميائي حيث أثبتت التجارب للعديد من السيدات أن استخدامه له تأثير متلف على الشعر، ويعوق نموه، كما أنه يتسبب في تساقطه بشدة، كما أنه يجعل الشعر أكثر خشونة، وشديد التقصف، وذلك بعد انتهاء أثر مواده الكيميائية على الشعر، ومن خلال السطور القادمة نتعرف على خلطات من الطبيعة لكيراتين منزلي منعم للشعر، ويساعد في فرده. اقوي كيراتين منزلي طبيعي للشعر الخشن اقوي كيراتين منزلي طبيعي للشعر الخشن وصفة مميزة للكيراتين بالمكونات التالية: ملعقة فازلين.

ملعقة دقيق.

ملعقة من زيت الخروع.

ملعقة زيت السمسم. طريقة التحضير والاستعمال كما يلي: يتم الإحضار لوعاء مناسب للخلط فيما بين المكونات سالفة الذكر.

في البداية نضع الفازلين، ونحاول تقليبه بمفرده، ثم نضع الدقيق، ونستمر في التقليب حتى نحصل على عجينة كثيفة.

نضيف زيت الخروع والسمسم معًا للخليط ثم نعيد المزج حتى الحصول على قوام مطلوب مميز يسهل فرده فوق منابت الشعر، وخصلاته لمدة عشر دقائق.

بعد تمام بقاء الخليط المدة المطلوبة فوق الشعر، يتم غسله مع إضافة كمية ملائمة من نوع شامبو مناسب.

الخليط من الممكن أن يتكرر استعماله لنحو مرتين كل سبعة أيام. بمكون اقوي من الكيراتين حولي شعرك الخشن لخيوط حرير بمكون اقوي من الكيراتين حولي شعرك الخشن لخيوط حرير الوصفة تتطلب تحضير المكونات التالية: كمية مستخلص الصبار، أو جل الألوفيرا.

قطرات زيت الياسمين.

بيضة واحدة وتخفق جيدًا.

ملعقة صغيرة مكون زيت الجرجير.

ملعقة صغيرة مكون زيت الجزر.

ملعقة صغيرة زيت إكليل الجبل. طريقة الاستعمال والتحضير. يتم الخلط لجميع المكونات التي سبق ذكرها.

الخلط لا بد أن يستمر لمدة لا تقل عن الخمس دقائق.

الخلط لا بد أن يستمر لمدة لا تقل عن الخمس دقائق. نستمر في التحريك للمزيج إلى أن نحصل على قوام كريمي مميز، ويفرد على الشعر، ويجب أن يمكث الخليط على الشعر حوالي ربع ساعة.

بعد الانتهاء من زمن التطبيق لتلك الوصفة، يجب الغسل للشعر بالمياه الدافئة مع الشامبو الطبيعي.

يراعى التكرار لتلك الوصفة نحو أربع مرات بمعدل شهري، وهذا يكسب الشعر النعومة، ويزيد من لمعانه، كما يمنحه المغذيات حيث يعد مزيج لأفضل المكونات الطبيعية المعززة لنمو ونعومة الشعر. الوسوم

اقوي كيراتين منزلي طبيعي للشعر الخشن، كيراتين منزلي للشعر الخشن مكوناته جميعها طبيعية، وبالتالي لا نحتاج لاستعمال الكيراتين الكيميائي حيث أثبتت التجارب للعديد من السيدات أن استخدامه له تأثير متلف على الشعر، ويعوق نموه، كما أنه يتسبب في تساقطه بشدة، كما أنه يجعل الشعر أكثر خشونة، وشديد التقصف، وذلك بعد انتهاء أثر مواده الكيميائية على الشعر، ومن خلال السطور القادمة نتعرف على خلطات من الطبيعة لكيراتين منزلي منعم للشعر، ويساعد في فرده. اقوي كيراتين منزلي طبيعي للشعر الخشن اقوي كيراتين منزلي طبيعي للشعر الخشن وصفة مميزة للكيراتين بالمكونات التالية: ملعقة فازلين.

ملعقة دقيق.

ملعقة من زيت الخروع.

ملعقة زيت السمسم. طريقة التحضير والاستعمال كما يلي: يتم الإحضار لوعاء مناسب للخلط فيما بين المكونات سالفة الذكر.

في البداية نضع الفازلين، ونحاول تقليبه بمفرده، ثم نضع الدقيق، ونستمر في التقليب حتى نحصل على عجينة كثيفة.

نضيف زيت الخروع والسمسم معًا للخليط ثم نعيد المزج حتى الحصول على قوام مطلوب مميز يسهل فرده فوق منابت الشعر، وخصلاته لمدة عشر دقائق.

بعد تمام بقاء الخليط المدة المطلوبة فوق الشعر، يتم غسله مع إضافة كمية ملائمة من نوع شامبو مناسب.

الخليط من الممكن أن يتكرر استعماله لنحو مرتين كل سبعة أيام. بمكون اقوي من الكيراتين حولي شعرك الخشن لخيوط حرير بمكون اقوي من الكيراتين حولي شعرك الخشن لخيوط حرير الوصفة تتطلب تحضير المكونات التالية: كمية مستخلص الصبار، أو جل الألوفيرا.

قطرات زيت الياسمين.

بيضة واحدة وتخفق جيدًا.

ملعقة صغيرة مكون زيت الجرجير.

ملعقة صغيرة مكون زيت الجزر.

ملعقة صغيرة زيت إكليل الجبل. طريقة الاستعمال والتحضير. يتم الخلط لجميع المكونات التي سبق ذكرها.

الخلط لا بد أن يستمر لمدة لا تقل عن الخمس دقائق.

الخلط لا بد أن يستمر لمدة لا تقل عن الخمس دقائق. نستمر في التحريك للمزيج إلى أن نحصل على قوام كريمي مميز، ويفرد على الشعر، ويجب أن يمكث الخليط على الشعر حوالي ربع ساعة.

بعد الانتهاء من زمن التطبيق لتلك الوصفة، يجب الغسل للشعر بالمياه الدافئة مع الشامبو الطبيعي.

يراعى التكرار لتلك الوصفة نحو أربع مرات بمعدل شهري، وهذا يكسب الشعر النعومة، ويزيد من لمعانه، كما يمنحه المغذيات حيث يعد مزيج لأفضل المكونات الطبيعية المعززة لنمو ونعومة الشعر.

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