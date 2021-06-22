فحوصات طبية يجب اجرائها بعد التعافي من فيروس كورونا، والتي تعد ضرورية وهامة جداً للتأكد من خلو الجسم من أية مضاعفات أو تداعيات قد يخلفها الفيروس على أعضاء الجسم خاصة الحساسة منها كالرئتين والقلب والدماغ.

ويتعافى عدد كبير من الحالات المصابة بفيروس كورونا دون مضاعفات، إذ يتم التعامل مع المرض من خلال العزل الصحي لفترة من الوقت. وفي حالة ظهور أعراض الفيروس الخفيفة يلتزم المصاب المنزل لفترة من الوقت، وهي الفترة التي تساعد في الشفاء من المرض.

وقد أعلنت بعض المنظمات الصحية الدولية مثل مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، أن الفترة التي يحتاج الشخص للقيام بها حتى تختفي الأعراض ويتماثل الشخص للشفاء دوت الخليج ما بين 7 - 14 يوما، وهي نفس فترة حضانة المرض.

أما في حال الإصابة الشديدة بالفيروس والذي قد لا تختفي أعراضه اثناء العزل المنزلي، فإن مدة التعافي من فيروس كورونا قد تكون أطول من هذه الفترة وتعتمد على حدة الأعراض والحالة الصحية للمريض ومدى استجابته للعلاج.

وفي كلتا الحالتين، يحتاج المتعافي من فيروس كورونا للقيام ببعض الفحوصات الطبية التي نستعرضها سوياً اليوم.

فحوصات طبية يجب اجرائها بعد التعافي من فيروس كورونا

الهدف الرئيسي من هذه الفحوصات، هو التأكد من سلامة الوظائف الحيوية في الجسم، للتعامل بشكل صحيح مع أية مشكلة صحية قبل تطورها للأسوأ.

ويشير موقع صحيفة "تايمز أوف إنديا" إلى أن الجسم يقوم بإنتاج أجسام مضادة تحول دون الإصابة بعدوى كورونا مستقبلاً، ما يساعد المتعافي على التبرع بالبلازما لعلاج أشخاص آخرين. وعادة ما يستغرق الجسم بين أسبوع أو 15 يوماً لتطوير هذه الأجسام، لذا ينبغي الإنتظار مدة شهر كامل بعد التعافي من كورونا للتبرع بالبلازما.

وفحوصات طبية يجب اجرائها بعد التعافي من فيروس كورونا يمكن تلخيصها بالتالي: