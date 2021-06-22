كم حبة تمر في اليوم لمرضى السكري، يختلف ذلك حسب نوع التمر وحجمه، والأهم معرفة أن التمر أحد أنواع الأغذية السكرية ولا يناسب مرضى السكري بالمطلق، بالرغم من فوائده وأهميته كنوع من أنواع الأطعمة الصحية، بل على مريض السكري تناوله وفق كميات محددة وتبعًا لعوامل عدة، عن ذلك نتعرف في الآتي.

التمر ومرضى السكري:

ذكر موقع "ويب طب" أنه ليس هنالك عدد محدد من حبات التمر في اليوم الواحد التي يمكن لمريض السكري تناولها دون أن تؤثر على مستوى السكر في الدم، لذلك من الجيد تناول ما لا يزيد عن ثلاث تمرات في اليوم الواحد.

وننوه أن هنالك أنواع مختلفة من التمر سواء في الحجم أو القيمة الغذائية، فبعضها مليء بالسكريات أكثر من غيره، ويأتي بحجم كبير، لذلك يجب على مريض لسكري تناول أنواع التمر قليلة السكر

فوائد التمر الصحية:

يعد التمر أحد أهم الأغذية الصحية ويكاد يكون غذاء متكامل إذا تم تناوله مع الحليب، وله فوائد صحية مهمة، وهي:

التمر من يحوي كميات جيدة من الألياف الغذائية وهي مهمة لمرضى السكري حيث تعمل على إبطاء امتصاص السكر في الدم وبالتالي تساعد على منع ارتفاع السكر في الدم، بالإضافة إلى أن الألياف تحسن من صحة الجهاز الهضمي وتعمل على خفض الكوليسترول الضار في الجسم، وتزيد الشعور بالشبع.

التمر غني بعدد من المعادن أهمها المغنيسيوم والزنك والحديد وهي معادن تقوي الدم وتعزز المناعة وتمنع فقر الدم.

مضادات الأكسدة المتنوعة في التمر لها فوائد عدة أهمها مقاومة الجذور الحرة التي تسبب الأمراض السرطانية وتقليل الإصابة بالأمراض الالتهابية في الجسم.

السكريات الطبيعة في التمر تمنح الجسم طاقة ونشاط.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.