طريقه عمل طبق المكرونه بالفراخ في المنزل بطريقه سهله وسريعه حيث يعد طبق المكرونه بالفراخ من الوجبات الرئيسية ألذيذة والمفضلة لدي العديد من الأشخاص وتختلف طرق التحضير لطاجن المكرونه بالفراخ حسب الرغبة لكل منزل وتقدم بجانب العديد من المقبلات مثل طبق البطاطس الفريسكاس مع كرات البطاطس بالجبن الموزاريلا أو أصابع الدجاج الكرسبي المقرمشه. مقادير المطلوبة لعمل طبق المكرونه بالفراخ نصف كيلو من البانية.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر والبصل البودر.

فصوص ثوم.

رشه ملح وفلفل اسود.

بابريكا.

خل.

نشا.

دقيق.

جنزبيل.

زيت للقلي.

فلفل اخضر وفلفل ألوان مع جزر والفلفل حامى.

كاتشب.

صويا صوص.

مكرونة شرائط. طريقة عمل الفراخ نبدأ بتحضير البانية ويتم تتبيلها بملعقة صغيرة من الثوم البودر والبصل البودر وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة صغيرة من البابريكا وملعقة من الخل وملعقة كبيرة من النشا وملعقتين من الدقيق بشكل هرمى وإضافة رشه خفيفة من الملح وربع كوب من الماء ثم يتم تقليب البانية جيدا في التتبيلة السابقة ونتركها في الثلاجة لمدة ربع ساعه.

نحضر طبق ونضع فيه ربع كوب من الدقيق وملعقتين كبار من النشا وملعقة من الجنزبيل ورشة من الملح.

نقوم بإخراج البانية من التتبيله و نضعه في الطبق ثم نحضر طاسة لقلي البانية ونضع الزيت حتى يسخن ونضع قطع البانية حتى تأخذ الون الذهبي ثم نخرجه.

ثم نقوم بتجهيز خلطه الفراخ بإحضار حلة ونقطع بها الفلفل الألوان والفلفل الأخضر وحبه واحدة من البصل فتقطع إلى مربعات ثم نحضر الجزر ونقوم بتقشيرهم وبشرهم أو تقطيعهم إلى دوائر رفيعه حسب الرغبة وممكن إضافة قرن فلفل حامى حسب الرغبة أيضا ونقوم بوضع كل المكونات في الزيت ثم نضيف عليهم ربع كوب من الخل مع نصف كوب من الكاتشب ونصف كوب اخر من الصويا صوص وفصين من الثوم أيضا مبشورين أو مقطعين إلى قطع صغيرة ونحضر نصف كوب من الماء ونذوب فيه ملعقة كبيرة من النشا ونقلب حتى يبدأ الخلط قوامه يتماسك ثم نضع الفراخ في الحلة ونتركها لمدة خمس دقائق على نار هادئة. طريقه تحضير المكرونه نحضر حلة ونقوم بسلق كيس مكرونه شرائط بنفس طريقة زي المكرونه العادية.

ثم نقوم بتقطيع الفلفل الألوان وفلفل رومي اخضر والجزر شرائح طوال وفصين من الثوم ونقوم بتوشيحهم في الزيت ونضيف عليهم نصف كوب صويا وملعقة كبيرة من الكاتشب وربع كوب ماء مع النشا ونستمر في تقليب تلك المكونات حتى يتماسك ونضيف المكرونه ونتركهم على النار ليسخنوا. مقادير المطلوبة لعمل طبق المكرونه بالفراخطريقة عمل الفراخطريقه تحضير المكرونه الوسوم

طريقه عمل طبق المكرونه بالفراخ في المنزل بطريقه سهله وسريعه حيث يعد طبق المكرونه بالفراخ من الوجبات الرئيسية ألذيذة والمفضلة لدي العديد من الأشخاص وتختلف طرق التحضير لطاجن المكرونه بالفراخ حسب الرغبة لكل منزل وتقدم بجانب العديد من المقبلات مثل طبق البطاطس الفريسكاس مع كرات البطاطس بالجبن الموزاريلا أو أصابع الدجاج الكرسبي المقرمشه. مقادير المطلوبة لعمل طبق المكرونه بالفراخ نصف كيلو من البانية.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر والبصل البودر.

فصوص ثوم.

رشه ملح وفلفل اسود.

بابريكا.

خل.

نشا.

دقيق.

جنزبيل.

زيت للقلي.

فلفل اخضر وفلفل ألوان مع جزر والفلفل حامى.

كاتشب.

صويا صوص.

مكرونة شرائط. طريقة عمل الفراخ نبدأ بتحضير البانية ويتم تتبيلها بملعقة صغيرة من الثوم البودر والبصل البودر وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة صغيرة من البابريكا وملعقة من الخل وملعقة كبيرة من النشا وملعقتين من الدقيق بشكل هرمى وإضافة رشه خفيفة من الملح وربع كوب من الماء ثم يتم تقليب البانية جيدا في التتبيلة السابقة ونتركها في الثلاجة لمدة ربع ساعه.

نحضر طبق ونضع فيه ربع كوب من الدقيق وملعقتين كبار من النشا وملعقة من الجنزبيل ورشة من الملح.

نقوم بإخراج البانية من التتبيله و نضعه في الطبق ثم نحضر طاسة لقلي البانية ونضع الزيت حتى يسخن ونضع قطع البانية حتى تأخذ الون الذهبي ثم نخرجه.

ثم نقوم بتجهيز خلطه الفراخ بإحضار حلة ونقطع بها الفلفل الألوان والفلفل الأخضر وحبه واحدة من البصل فتقطع إلى مربعات ثم نحضر الجزر ونقوم بتقشيرهم وبشرهم أو تقطيعهم إلى دوائر رفيعه حسب الرغبة وممكن إضافة قرن فلفل حامى حسب الرغبة أيضا ونقوم بوضع كل المكونات في الزيت ثم نضيف عليهم ربع كوب من الخل مع نصف كوب من الكاتشب ونصف كوب اخر من الصويا صوص وفصين من الثوم أيضا مبشورين أو مقطعين إلى قطع صغيرة ونحضر نصف كوب من الماء ونذوب فيه ملعقة كبيرة من النشا ونقلب حتى يبدأ الخلط قوامه يتماسك ثم نضع الفراخ في الحلة ونتركها لمدة خمس دقائق على نار هادئة. طريقه تحضير المكرونه نحضر حلة ونقوم بسلق كيس مكرونه شرائط بنفس طريقة زي المكرونه العادية.

ثم نقوم بتقطيع الفلفل الألوان وفلفل رومي اخضر والجزر شرائح طوال وفصين من الثوم ونقوم بتوشيحهم في الزيت ونضيف عليهم نصف كوب صويا وملعقة كبيرة من الكاتشب وربع كوب ماء مع النشا ونستمر في تقليب تلك المكونات حتى يتماسك ونضيف المكرونه ونتركهم على النار ليسخنوا. مقادير المطلوبة لعمل طبق المكرونه بالفراخطريقة عمل الفراخطريقه تحضير المكرونه

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