طريقه عمل كفته الفراخ المشوية في الفرن بأسهل طريقه، اليكي سيدتي طريقه عمل كفته الدجاج المشوية بطعم مميز وشهي، يمكنك سيدتي عمل كفته الدجاج في المنزل بمكونات بسيطه وغير مكلفه عن كفته اللحم، يمكنك تقديمها كوجبه غداء خفيفه أو كوجبه عشاء كما يمكنك عمل المكرونه بجانبها أو البطاطس المقلية والسلطة الخضراء، قدمي كفته الدجاج لعائلتك فهي مغذيه وغنيه بالبروتينات الهامة واللازمه لصحه الجسم، تابعونا عبر المقال التالي من خلال موقع ثقفني لمعرفه المقادير وطريقه التحضير . مقادير عمل كفته الفراخ المشوية في الفرن : 1 كيلو من صدور و أوراك الدجاج المفروم .

1 بصله مفرومه .

1حبه بيض .

1/2 كوب ممن البقسماط الناعم .

1 ملعقه كبيره من أوراق البقدونس المفرومة .

1/4 ملعقه من الفلفل الأسود المطحون .

1/4 ملعقه صغيره من الهيل .

1 ملعقه صغيره من الملح .

1 ملعقه صغيره من البصل البودر .

1 ملعقه صغيره من البيكنج بودر .

1/2 ملعقه صغيره من البابريكا .

1/2 ملعقه صغيره من الثوم البودر . طريقه عمل كفته الفراخ المشوية في الفرن :

في وعاء عميق ضعي الدجاج المفروم والبيضة والبقسماط والبقدونس والبصل المفروم والملح والفلفل والهيل المطحون والبصل البودر والثوم البودر والبابريكا والبيكنج بودر.

قلبي تلك المكونات جيدا حتي تحصلين علي عجينه كفته متماسكه وضعيها في الثلاجة لمده ساعه حتي يمكنك تشكيلها.

في قالب مدهون بالسمن شكلي أصابع الكفتة و رصيها واخبزيها في الفرن ساخن لمده 20 دقيقه .

يمكنك سيدتي شوي الكفتة علي الفحم لمده 10 دقائق علي الجانبين .

يمكنك سيدتي الاستغناء عن وضع حبه البيض ووضع نصف كوب من الزبادي .

لابد من تصفيه البصل المفروم من الماء حتي لا تتفكك منك الكفتة أثناء التسوية .

قدمي سيدتي كفته الدجاج بعد التسوية في طبق به أوراق البقدونس حتي يمتص الدهون منها .

يمكنك تقديم الأزر الأصفر ألبسمتي مع كفته الدجاج وعمل الدجاج المشوي بجانبها مع تقديم السلطة الخضراء وسلطه ألطحينه وسلطه البابا غنوج .

لضمان نجاح الكفتة علكيي سيدتي بعد عمل عجينه الكفتة أن تتركيها في الثلاجة لمده ساعه في الثلاجة حتي تتماسك وتصبح متماسكه أثناء التشكيل .

يمكنك سيدتي آن تشكلي أصابع الكفتة علي أسياخ الشيش طاووك الخشبية . طريقه عمل

طريقه عمل كفته الفراخ المشوية في الفرن بأسهل طريقه، اليكي سيدتي طريقه عمل كفته الدجاج المشوية بطعم مميز وشهي، يمكنك سيدتي عمل كفته الدجاج في المنزل بمكونات بسيطه وغير مكلفه عن كفته اللحم، يمكنك تقديمها كوجبه غداء خفيفه أو كوجبه عشاء كما يمكنك عمل المكرونه بجانبها أو البطاطس المقلية والسلطة الخضراء، قدمي كفته الدجاج لعائلتك فهي مغذيه وغنيه بالبروتينات الهامة واللازمه لصحه الجسم، تابعونا عبر المقال التالي من خلال موقع ثقفني لمعرفه المقادير وطريقه التحضير . مقادير عمل كفته الفراخ المشوية في الفرن : 1 كيلو من صدور و أوراك الدجاج المفروم .

1 بصله مفرومه .

1حبه بيض .

1/2 كوب ممن البقسماط الناعم .

1 ملعقه كبيره من أوراق البقدونس المفرومة .

1/4 ملعقه من الفلفل الأسود المطحون .

1/4 ملعقه صغيره من الهيل .

1 ملعقه صغيره من الملح .

1 ملعقه صغيره من البصل البودر .

1 ملعقه صغيره من البيكنج بودر .

1/2 ملعقه صغيره من البابريكا .

1/2 ملعقه صغيره من الثوم البودر . طريقه عمل كفته الفراخ المشوية في الفرن :

في وعاء عميق ضعي الدجاج المفروم والبيضة والبقسماط والبقدونس والبصل المفروم والملح والفلفل والهيل المطحون والبصل البودر والثوم البودر والبابريكا والبيكنج بودر.

قلبي تلك المكونات جيدا حتي تحصلين علي عجينه كفته متماسكه وضعيها في الثلاجة لمده ساعه حتي يمكنك تشكيلها.

في قالب مدهون بالسمن شكلي أصابع الكفتة و رصيها واخبزيها في الفرن ساخن لمده 20 دقيقه .

يمكنك سيدتي شوي الكفتة علي الفحم لمده 10 دقائق علي الجانبين .

يمكنك سيدتي الاستغناء عن وضع حبه البيض ووضع نصف كوب من الزبادي .

لابد من تصفيه البصل المفروم من الماء حتي لا تتفكك منك الكفتة أثناء التسوية .

قدمي سيدتي كفته الدجاج بعد التسوية في طبق به أوراق البقدونس حتي يمتص الدهون منها .

يمكنك تقديم الأزر الأصفر ألبسمتي مع كفته الدجاج وعمل الدجاج المشوي بجانبها مع تقديم السلطة الخضراء وسلطه ألطحينه وسلطه البابا غنوج .

لضمان نجاح الكفتة علكيي سيدتي بعد عمل عجينه الكفتة أن تتركيها في الثلاجة لمده ساعه في الثلاجة حتي تتماسك وتصبح متماسكه أثناء التشكيل .

يمكنك سيدتي آن تشكلي أصابع الكفتة علي أسياخ الشيش طاووك الخشبية . طريقه عمل

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقه عمل كفته الفراخ المشوية في الفرن بأسهل طريقه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.