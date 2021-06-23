طريقة عمل البرياني بالدجاج الهندي بطعم جديد وغير مكلفة

طريقة عمل البرياني في المنزل بخطوات بسيطة، فكل أم تبحث عن وصفات حول العالم للحصول على اختلاف في الطعم والمذاق، وأيضا الشكل، ليحصل أفراد العائلة على طعام من جميع إنحاء العالم بصناعة ربة المنزل، ولا داعي لشراء الطعام من الخارج، واليوم سنقدم لكم من أفيد وأجمل الأطباق الخليجية هو طبق البرياني بالدجاج أو برياني باللحم الهندي، ويحتوي على العديد من العناصر الهامة لبناء الجسم، فهو يحتوي على الزنجبيل والذي له دور في تعزيز صحة القلب والشرايين، كما أنه يساعد في خفض نسبة السكر، ويعمل على علاج الجهاز التنفسي وجميع المشاكل التي يعاني منها، وفوائد الزنجبيل في تفتيت الدهون وعلاج السمنة المفرطة.

كما أنه يحتوي أيضا على القرفة وهي لا تخلو من الفوائد الهامة كالزنجبيل، فالقرفة تقوم بتقليل الالتهابات ومعالجتها، وتقوم أيضا بتقليل نسبة مستويات السكر، والقضاء على الدهون، والقرنفل الذي يعد أقوى مطهر للجسم من جميع الشوائب والترسبات الغير صحية، طريقة عمل العدس الهندي بالقرفة لطعم لا يقاوم، كما أنه يعد مسكن قوي للاسنان، وتقوية المناعة وعلاج التهاب اللثة، طريقة عمل شيخ المحشي بالحليب والنعناع، ويحتوي طبق البرياني على العناصر الغذائية الضرورية، كما أنه يعد من أهم الأطباق الخليجية، ليس هذا وحسب بل هو وجبة مكتملة العناصر، من البروتين والكربوهيدرات، والألياف.

عدد بصلة كبيرة تقطع جوانح.

فرخة تقطع 8 قطع.

3 حبات حبهان.

ملعقة كبيرة زنجبيل مهروس.

5 فصوص ثوم مهروس.

حزمة نعناع مفروم.

حزمة كزبرة مفروم.

لبن رائب.

3 حبات قرنفل.

2 عود قرفة.

ملعقتان صغيرة من بهار الماسالا الهندي.

ملعقة بهار دجاج.

4 أكواب أرز.

بصلتان شرائح رفيعة مقليه.

نصف ملعقة كمون.

نصفة ملعقة كزبرة.

2 حبات طماطم مقطع قطع صغيرة.

قرن فلفل حار.

الطريقة: يتم وضع السمن أو الزيت في قدر على النار ومعه البصل المقطع جوانح، مع التحريك المستمر وإضافة التوابل مثل القرفة والزنجبيل والقرنفل، وترك باقي البهار جانبا، طريقة عمل الخبز الهندي في 10 دقائق لتجربة طعم مختلف على سفرتك، وبعد أخذها لوني ذهبي يتم وضع الدجاج المقطع إلى 8 قطع وتحريك الخليط على الموقد جيدا، مع إضافة باقي التوابل ونصف حزمة أوراق النعناع، ويضاف اللبن الرائب إلى كل ذلك وتركه على نار هادئة حتى النضج، وفي إناء أخر يوضع نصف كمية الأرز بداخل قدر كبير وواسع، ويتم إنزال الدجاج به بعد نضجه، ثم يتم وضع باقي الأرز الثاني فوق الدجاج مع رش باقي البهار الهندي، وتغطية الوجه بورق ألومنيوم وترك الخليط حتى ينضج على نار هادئة، ثم يقدم في أطباق التقديم مع السلطة واللبن الرائب.