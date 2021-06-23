التخلص من الشيب بالنعناع وإعطاء الشعر المظهر اللامع وعلاج كافة مشكلاته إلى الأبد

التخلص من الشيب بالنعناع ، تعد الشيب وظهور الشعر الأبيض من المشكلات الأكثر صعوبة للشباب والبنات، حيث أصبحت منتشرة بشدة في تلك الأيام، ويظهر شيب الشعر نتيجة للعديد من الأسباب التي تؤدي لنقص إنتاج صبغة الميلانين المسؤولة عن إعطاء اللون للشعر، وهذا يؤدي إلى ظهور الشعر الجديد باللون الأبيض أو الرمادي، وتسبب تلك المشكلة أزمة كبيرة للشباب خصيصًا، وخاصة أنها أصبحت تظهر في عمر مبكر، وتعطي الشباب عمرًا أكبر من أعمارهم الحقيقية، سواء كان سببها نفسيًا أو جسديًا، وتساعد المواد الطبيعية على علاج تلك المشكلة والتقليل منها دون الحاجة لاستخدام المواد الكيميائية التي تترك أضرارًا عديدة على الشعر.

التخلص من الشيب بالنعناع

يساعد النعناع في التخلص من الشيب وعلاج تلك المشكلة إلى الأبد، وذلك عند استخدامه مع مواد أخرى لتعطي قيمة أكبر للشعر، ويكون ذلك عن طريق خلط القليل من الحناء مع معلقة من البن ومعلقتين من زيت النعناع، وبيضة وعصير نصف ليمونة، مع التأكد من اختلاط المواد جيدًا، ثم القيام بوضعه على الشعر وترك لمدة ساعة إلا ربع، وبعدها يغسل بالماء، وتكرر الوصفة مرتين أسبوعيًا للحصول على أروع النتائج.

وصفات النعناع للشعر

ومن الوصفات الخاصة بالنعناع المستخدمة لعلاج الشيب ومشكلات الشعر جميعًا :

وضع كمية من زيت النعناع وفرك الشعر به، يساعد على تطويل الشعر ومنع التساقط.

استخدام زيت النعناع مع زيت الخروع وغلي الخليط لمدة عشر دقائق ثم تدليك الشعر به، يساعد في تنعيم الشعر.

التخلص من القشرة نهائيًا يكون باستخدام معلقتين من النعناع الطازج المفروم، مع كوب من الماء، وتركه حتى يبرد ثم وضعه على فروة الرأس لمدة ساعة، يزيل القشرة نهائيًا والدهون الزائدة في فروة الرأس.

فوائد زيت النعناع للشعر

تتعدد الفوائد الخاصة بزيت النعناع وخاصة للشعر، نظرًا لأنه يحتوي على نسب عالية من مضادات الأكسدة، والتي تعمل على مكافحة العديد من المشكلات الصحية والجمالية، ومن أهم فوائده :