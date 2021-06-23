طريقة عمل كيكة الفليك الباردة الهشه بطبقات البسكويت المغمس في الحليب

طريقة عمل كيكة الفليك الباردة سرعة في التحضير بمكونات بسيطة لا تستغرق وقت ولا مجهود ولا تحتاج لمزيد من الخبرة في الطبخ والأفضل من كل ذلك يتم تحضيرها بدون الاحتياج الى فرن تعدي كيكة الفليك الباردة من الوصفات الغربية عبارة عن طبقات من البسكويت المغمس في الحليب أو عدة من طبقات الكيك الإسفنجي يعلوها طبقة من الكريم شانتيه بطعم الشيكولاتة مغطاة من أعلى بصوص الشيكولاته مزينة بالشوكولاته المبشورة عند تناولها لها طعم ومذاق لذيذ يحبه الأطفال والكبار خاصة في فصل الصيف فيما يلي لكم في السطور القادمة خطوات توضح مكونات وطريقة عمل كيكة الفليك الباردة جربوها سوف تنبهرون من طعمها. طريقة عمل كيكة الفليك الباردة ومقاديرها طريقة عمل كيكة الفليك الباردة ومقاديرها مقاديرها:- مكونات الطبقة الأولي: عدد مناسب من بسكويت شاي.

كمية مناسبة من الحليب السائل. مكونات الطبقة الثانية:- 1 علبة من القشطه.

مقدار6 ملاعق كبيرة من الشيكولاته النيوتيلا. مكونات الطبقة الثالثة:- 1 عبوة قشطه.

6 ملاعق كبيرة من السكر البودر الأبيض.

8 حبات من الجبنه الكيري ومن الأفضل أن تكون بحرارة المطبخ.

عدد 4 عبوات من كريمة الخفق البودره.

1 كوب من اللبن السائل البارد. مكونات الطبقة الرابعة:- 2 ملعقة كبيرة من القشطه.

4 ملاعق كبيرة من شكولاته النيوتيلا.

كمية من اللبن السائل حسب الحاجة.

كمية مناسبة من الشيكولاته الفليك. طريقة تسوية كيكة الفليك الباردة يفضل تحضير صينية بايركس على الشكل مستطيل. نقوم بغمس وحدات البسكويت في الحليب السائل البارد ويرص في صينية البايركس على شكل طبقات في قاع الصينية. بواسطه الخلاط الكهربائي أخفقي النيوتيلا والقشطه حتى يصبح مزيج لتحضير الطبقة الثانية.

نسكب الخليط فوق طبقات البسكوت بشكل متساوي. قومي بتوزيع كمية مناسبة من فتيت شكولاته الفليك فوق الطبقة الثانية. نعود مرة اخرى ونضع طبقة ثانية من حبات البسكويت المغمس في الحليب السائل. تجهيز الطبقة الثالثة نقوم بخلط المكونات من السكر والقشطه وقطع الجبنه وكريمة الخفق البودره مضاف اليهم الحليب البارد جدا نخفق كل هذه المكونات مع بعضها حتى تتجانس. نسكب خليط الطبقة الثالثة فوق حبات البسكوت المغمضة في الحليب بالتساوي. تجهيز الطبقة الرابعة في وعاء عميق نقوم بخلط القشطة و الشيكولاته نوتيلا. ثم نضيف عليهم الحليب بشكل تدريجي أثناء عملية الخلط لكي تختلط المكونات ببعضها ونحصل على صلصة الشيكولاته الشهية. نسكب الخليط المعد فوق الطبقة البيضاء الثالثة ونغطي الوجه بالكامل. نوزع شكولاته الفليك على الوجه كي نغطيها تماما. ندخل كيكه الفليك الثلاجة لمدة لا تقل عن خمس ساعات ومن الأفضل أن توجد في الثلاجة يوم كامل حتى تبرد وتتماسك مع بعضها جيدا. طريقة تسوية كيكة الفليك الباردة ثم نقوم بتقطيع كيكة الفليك مربعات متساوية ونضعها فى أطباق التقديم ونقدمها بالهناء والشفاء. الوسوم

طريقة عمل كيكة الفليك الباردة سرعة في التحضير بمكونات بسيطة لا تستغرق وقت ولا مجهود ولا تحتاج لمزيد من الخبرة في الطبخ والأفضل من كل ذلك يتم تحضيرها بدون الاحتياج الى فرن تعدي كيكة الفليك الباردة من الوصفات الغربية عبارة عن طبقات من البسكويت المغمس في الحليب أو عدة من طبقات الكيك الإسفنجي يعلوها طبقة من الكريم شانتيه بطعم الشيكولاتة مغطاة من أعلى بصوص الشيكولاته مزينة بالشوكولاته المبشورة عند تناولها لها طعم ومذاق لذيذ يحبه الأطفال والكبار خاصة في فصل الصيف فيما يلي لكم في السطور القادمة خطوات توضح مكونات وطريقة عمل كيكة الفليك الباردة جربوها سوف تنبهرون من طعمها. طريقة عمل كيكة الفليك الباردة ومقاديرها طريقة عمل كيكة الفليك الباردة ومقاديرها مقاديرها:- مكونات الطبقة الأولي: عدد مناسب من بسكويت شاي.

كمية مناسبة من الحليب السائل. مكونات الطبقة الثانية:- 1 علبة من القشطه.

مقدار6 ملاعق كبيرة من الشيكولاته النيوتيلا. مكونات الطبقة الثالثة:- 1 عبوة قشطه.

6 ملاعق كبيرة من السكر البودر الأبيض.

8 حبات من الجبنه الكيري ومن الأفضل أن تكون بحرارة المطبخ.

عدد 4 عبوات من كريمة الخفق البودره.

1 كوب من اللبن السائل البارد. مكونات الطبقة الرابعة:- 2 ملعقة كبيرة من القشطه.

4 ملاعق كبيرة من شكولاته النيوتيلا.

كمية من اللبن السائل حسب الحاجة.

كمية مناسبة من الشيكولاته الفليك. طريقة تسوية كيكة الفليك الباردة يفضل تحضير صينية بايركس على الشكل مستطيل. نقوم بغمس وحدات البسكويت في الحليب السائل البارد ويرص في صينية البايركس على شكل طبقات في قاع الصينية. بواسطه الخلاط الكهربائي أخفقي النيوتيلا والقشطه حتى يصبح مزيج لتحضير الطبقة الثانية.

نسكب الخليط فوق طبقات البسكوت بشكل متساوي. قومي بتوزيع كمية مناسبة من فتيت شكولاته الفليك فوق الطبقة الثانية. نعود مرة اخرى ونضع طبقة ثانية من حبات البسكويت المغمس في الحليب السائل. تجهيز الطبقة الثالثة نقوم بخلط المكونات من السكر والقشطه وقطع الجبنه وكريمة الخفق البودره مضاف اليهم الحليب البارد جدا نخفق كل هذه المكونات مع بعضها حتى تتجانس. نسكب خليط الطبقة الثالثة فوق حبات البسكوت المغمضة في الحليب بالتساوي. تجهيز الطبقة الرابعة في وعاء عميق نقوم بخلط القشطة و الشيكولاته نوتيلا. ثم نضيف عليهم الحليب بشكل تدريجي أثناء عملية الخلط لكي تختلط المكونات ببعضها ونحصل على صلصة الشيكولاته الشهية. نسكب الخليط المعد فوق الطبقة البيضاء الثالثة ونغطي الوجه بالكامل. نوزع شكولاته الفليك على الوجه كي نغطيها تماما. ندخل كيكه الفليك الثلاجة لمدة لا تقل عن خمس ساعات ومن الأفضل أن توجد في الثلاجة يوم كامل حتى تبرد وتتماسك مع بعضها جيدا. طريقة تسوية كيكة الفليك الباردة ثم نقوم بتقطيع كيكة الفليك مربعات متساوية ونضعها فى أطباق التقديم ونقدمها بالهناء والشفاء.

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