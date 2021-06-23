طريقة عمل أصابع زينب المقرمشه بأسرار أشهر المحلات

تعد حلوى أصابع زينب المقرمشه من الحلويات الشرقية المشهورة تتكون من مكونات بسيطة منها الدقيق والسميد والقطر و تتميز بطعم طيب ولذيذ خفيفة على المعدة دائما يكثر من تحضيرها في شهر رمضان المبارك وتقدم في الأعياد والمناسبات السعيدة فضلا عن ذلك تعد حلوى أصابع زينب من مكونات بسيطة يمكن تناولها بجانب القهوة والشاي معكم اليوم سوف نتعرف على طريقة عمل حلوى شرقية وهي حلوى أصابع زينب في المنزل حلوة رمضانية لها مذاق مشهي مقرمشه من الخارج طرية من الداخل غنية بالعناصر الغذائية مفضلة لدي الكثير من الأشخاص وبعيدا عن شرائها من المحلات جاهزة سوف نقدمها لكم بمكونات وخطوات سهلة على كل ربه منزل لكي تحضر أصابع زينب بأشهي وأجمل طعم. طريقة عمل أصابع زينب المقرمشه ومكوناتها طريقة عمل أصابع زينب المقرمشه ومكوناتها المكونات:- 1 كوب ماء دافئ.

نصف كوب من الدقيق الأبيض بعد نخلة أكثر من مرة.

كوب سميد.

زيت نباتي أو زيت زيتون حسب المفضل.

ربع كوب.

ملعقة صغيرة سكر.

1 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

2 ملعقة كبيرة من اليانسون الحب.

1 ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

رشه ملح. مقادير العسل أو القطر كوب ونصف من الماء.

1 كوب من السكر الأبيض.

عصير نصف ليمونه.

مقدار ملعقة صغيرة من ماء الورد. طريقة تحضير العسل أو القطر احضري وعاء عميق وضعي فيه السكر والماء ثم ارفعيه على النار وقلبيهم جيدا.

عندما تبدأ المكونات في الغليان ضيفي عصير الليمون وتترك المكونات على النار حتى يصير قوام القطر لذج قليلا.

يرفع الوعاء من على النار ويترك حتى يبرد لحين الاستخدام في الوقت اللاحق. طريقة تحضير أصابع زينب في وعاء عميق نضع المكونات من الدقيق المنخول مضاف إليه السميد والبيكنج باودر والملح والخميرة والسكر. نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها حتى تمتزج جيدا. نسكب الزيت فوق المكونات السابقة بالتدريج ونفرك باليدين مع بعضها. ثم نضيف حبات اليانسون مع القليل من اليانسون المطحون. نضيف كمية الماء بشكل تدريجي و نقوم بعملية العجن باليدين حتى تتشكل لدينا عجينة طرية ناعمة ملساء. بعد الانتهاء من عملية العجن نقوم بتغطيه الوعاء بكيس بلاستيك أو بقماشة نظيفة وتترك جانبا في مكان دافئ حتى تختمر لمده من الوقت لا تقل عن ساعة كاملة. بعد مرور ساعة نقوم بتقطيع العجين على شكل كور صغيرة حسب الرغبة. نأخذ قطعة من العجين و نمررها فوق المبشرة ذات ثقوب متوسطة الحجم لتأخذ العجينة شكل الثقوب ويصبح شكلها مثل المحلات. نحضر مقلاة ونضعها على نار متوسطة الحرارة بها كمية وفيرة من الزيت بعد أن يسخن الزيت نضع أصابع زينب في الزيت. طريقة تحضير أصابع زينب تقلب حلوة أصابع زينب في الزيت من جميع الاتجاهات عندما تكتسب اللون الذهبي تخرج من الزيت على مناشف ورقيه للتخلص من الزيوت. الوسوم

تعد حلوى أصابع زينب المقرمشه من الحلويات الشرقية المشهورة تتكون من مكونات بسيطة منها الدقيق والسميد والقطر و تتميز بطعم طيب ولذيذ خفيفة على المعدة دائما يكثر من تحضيرها في شهر رمضان المبارك وتقدم في الأعياد والمناسبات السعيدة فضلا عن ذلك تعد حلوى أصابع زينب من مكونات بسيطة يمكن تناولها بجانب القهوة والشاي معكم اليوم سوف نتعرف على طريقة عمل حلوى شرقية وهي حلوى أصابع زينب في المنزل حلوة رمضانية لها مذاق مشهي مقرمشه من الخارج طرية من الداخل غنية بالعناصر الغذائية مفضلة لدي الكثير من الأشخاص وبعيدا عن شرائها من المحلات جاهزة سوف نقدمها لكم بمكونات وخطوات سهلة على كل ربه منزل لكي تحضر أصابع زينب بأشهي وأجمل طعم. طريقة عمل أصابع زينب المقرمشه ومكوناتها طريقة عمل أصابع زينب المقرمشه ومكوناتها المكونات:- 1 كوب ماء دافئ.

نصف كوب من الدقيق الأبيض بعد نخلة أكثر من مرة.

كوب سميد.

زيت نباتي أو زيت زيتون حسب المفضل.

ربع كوب.

ملعقة صغيرة سكر.

1 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

2 ملعقة كبيرة من اليانسون الحب.

1 ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

رشه ملح. مقادير العسل أو القطر كوب ونصف من الماء.

1 كوب من السكر الأبيض.

عصير نصف ليمونه.

مقدار ملعقة صغيرة من ماء الورد. طريقة تحضير العسل أو القطر احضري وعاء عميق وضعي فيه السكر والماء ثم ارفعيه على النار وقلبيهم جيدا.

عندما تبدأ المكونات في الغليان ضيفي عصير الليمون وتترك المكونات على النار حتى يصير قوام القطر لذج قليلا.

يرفع الوعاء من على النار ويترك حتى يبرد لحين الاستخدام في الوقت اللاحق. طريقة تحضير أصابع زينب في وعاء عميق نضع المكونات من الدقيق المنخول مضاف إليه السميد والبيكنج باودر والملح والخميرة والسكر. نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها حتى تمتزج جيدا. نسكب الزيت فوق المكونات السابقة بالتدريج ونفرك باليدين مع بعضها. ثم نضيف حبات اليانسون مع القليل من اليانسون المطحون. نضيف كمية الماء بشكل تدريجي و نقوم بعملية العجن باليدين حتى تتشكل لدينا عجينة طرية ناعمة ملساء. بعد الانتهاء من عملية العجن نقوم بتغطيه الوعاء بكيس بلاستيك أو بقماشة نظيفة وتترك جانبا في مكان دافئ حتى تختمر لمده من الوقت لا تقل عن ساعة كاملة. بعد مرور ساعة نقوم بتقطيع العجين على شكل كور صغيرة حسب الرغبة. نأخذ قطعة من العجين و نمررها فوق المبشرة ذات ثقوب متوسطة الحجم لتأخذ العجينة شكل الثقوب ويصبح شكلها مثل المحلات. نحضر مقلاة ونضعها على نار متوسطة الحرارة بها كمية وفيرة من الزيت بعد أن يسخن الزيت نضع أصابع زينب في الزيت. طريقة تحضير أصابع زينب تقلب حلوة أصابع زينب في الزيت من جميع الاتجاهات عندما تكتسب اللون الذهبي تخرج من الزيت على مناشف ورقيه للتخلص من الزيوت.

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