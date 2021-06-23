طريقة عمل بطاطس بورية بكفتة اللحم بالفرن بأحلى تشكيلة جبن

طريقة عمل البطاطس البورية بكفتة اللحم المفرومة من أحلي واخف الواصفات الحديثة بتشكيله الجبن المكس غير تقليدية كل أم بتحب تفرح أولادها وتغير من أعداد الطعام المعتاد المتكرر كل يوم في المنزل تعد لهم البطاطس البورية بكفتة اللحمة المفرومة بالفرن بإضافة ميكس الجبن لما لها من فوائد صحية تساعد على بناء ونمو وأجسام أطفالها لأنها غنية بالعناصر الغذائية مثل الدهون والكربوهيدرات والبروتين بالإضافة إلي مكون البطاطس الذي يحتوي على النشويات المفيدة و تتميز البطاطس البورية بكفتة اللحمة المفرومة بطعمها المشهي الذيذ حيث أنها مفضلة عند العديد من الأشخاص فضلا عن ذلك سرعة في تحضيرها يسعدنا من خلال موقع ثقفني الإخباري أن اقدم لكم وصفتنا اليوم إلا و هي البطاطس البورية بكفتة اللحمة المفرومة في الفرن وهي كالاتي. طريقة عمل البطاطس البورية بكفتة اللحم في الفرن طريقة عمل البطاطس البورية بكفتة اللحم في الفرن مكونات:- 1 حبة بصل مفروم.

نصف كيلو لحمة أحمر مفروم.

نصف كيلو تشكيلة جبن.

عدد خمس وحدات بطاطس مهروسة.

مقدار من الملح والفلفل الأسود حسب الاحتياج. ثانيا مكونات تحضير الصوص 1 ملعقة كبيرة من معجون صلصة الطماطم.

عدد 1 كوب عصير طماطم.

مقدار ربع ملعقة صغيرة سكر.

ربع ملعقة صغيرة كمون مطحون.

1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

ملح وفلفل حسب الاحتياج. خطوات تحضير البطاطس البورية بكفتة اللحم وتشكيله خطوات تحضير البطاطس البورية بكفتة اللحم وتشكيله أولا نقوم بأعداد البطاطس.. نأتي بعدد 5 ثمرات من البطاطس ونغسلهم جيدا أكثر من أمره للتخلص من كل الأتربة والطيين العالق بالقشرة الخارجية. في وعاء عميق به ماء نغمر البطاطس بعد غسلها من غير تقشير حتى نقلل من دخول الماء داخل البطاطس ويضاف عليها ملعقة صغيرة من الملح ثم توضع على النار وتترك حتى تسلق و يتم نضج البطاطس. عندما تنضج البطاطس ترفع من على النار وتصفى من الماء ثم نقوم بتقشيرها وهي ساخنة حتى يسهل عليكى نزع القشرة الخارجية وعن طريق أي أداة مثل الشوكة أو الهراسة اهرسي البطاطس ونتركها جانبا للاستخدام لاحقا. طريقة تحضير خلطة كفتة البطاطس البورية في وعاء عميق ضعي فيه مقدار كيلو لحم بمكوناته.

ثم يضاف على اللحم المفروم حبة ثمرة البصل المفروم بحجم متوسط مع إضافة التوابل من منها الملح والفلفل الأسود ثم اخلطي جميع المكونات باليدين حتى تختلط مع بعضها وتتجانس.

خذي قطعة من مفروم اللحم وشكليها على هيئة كرات صغيرة في حجم واحد الى أن تنتهي كل الكميات الموجودة في الوعاء. طريقة طهي كرات الكفتة ضعي مقلاة على النار بها القليل من الزيت وننتظر بعد أن يسخن الزيت ثم نضع كرات كفتة اللحم فيها.

نسوي كرات اللحم ونشوحها فوق نار متوسطة الحرارة إلى أن يحتمر وينضج اللحم من جميع الجاهات ثم يرفع من الزيت ويترك على ورق المطبخ ليصفى الزيت. طريقة تحضير صوص الطماطم بعد أخراج الكفتة من الزيت وفي نفس المقلاة ضعي ملعقة صغيرة من الثوم المفروم مع التقليب المستمر حتى يذبل و يصير لونه ذهبي فاتح.

بعد ذلك نضع ملعقة كبيرة من معجون صلصة الطماطم فوق الثوم ونستمر فى التقليب ثم نضيف مقدار1 كوب من عصير الطماطم الطازج مع إضافة الملح والفلفل الأسود وربع ملعقة صغيرة من الكمون المطحون والسكر و تقلب جميع المكونات مع بعضها حتى تمتزج وتصبح خليط واحد.

غطى خليط الطماطم ويترك على النار حتى يغلي و يتسبك الطماطم و يصير قوامه ثقيل ثم يرفع من على النار ويترك جانبا للاستخدام اللاحق. طريقة تحضير النهائي للبطاطس البورية بكفتة اللحم وتشكيله الجبن في الفرن أولا نقوم بإحضار البطاطس المهروسة المسبق عملها مضاف إليها قليل من الفلفل الأسود و الماء و نقلب المكونات مع بعضها جيدا ثم نضيف اليهم كوب من ميكس الجبل مثل الجبن الرومي والشيدر والموزاريلا وتخلط جميع المكونات حتى تمتزج وتصبح خليط متجانس. احضري صينية فرن أو طاجن بيركس ويدهن بقليل من الزبد فى القاع والجوانب ثم نضع داخلة البطاطس المهروسة مع التوزيع الجيد في القاع. نضع فوق البطاطس المهروسة كفتة اللحم المسبق تحضيرها مع تثبيتها جيدا فوق البطاطس المهروسة ثم نضع عليهم صوص الطماطم على الوجه من أعلى مع مراعات التوزيع الجيد. وزعي من على الوجه ميكس الجبن المتبقي حتى نغطي بها كرات كفتة اللحم بالكامل. ثم نضع صنية البطاطس بكفتة اللحم في الفرن والذي تم تشغيله مسبقا حوالى 10 دقائق ليكون الفرن ساخن عند وضع الصينية على درجة حرارة 200. طريقة تحضير خلطة كفتة البطاطس البوريةطريقة طهي كرات الكفتةطريقة تحضير صوص الطماطمطريقة تحضير النهائي للبطاطس البورية بكفتة اللحم وتشكيله الجبن في الفرن تترك الصينية على الرف الأوسط حتى تسخن و تذوب الجبن و تكتسب لون ذهبي جميل وجذاب ثم نقوم بأخراج الصينية من الفرن وتترك حتى تهدا قليلا وتقدم بالهناء والشفاء. الوسوم

طريقة عمل البطاطس البورية بكفتة اللحم المفرومة من أحلي واخف الواصفات الحديثة بتشكيله الجبن المكس غير تقليدية كل أم بتحب تفرح أولادها وتغير من أعداد الطعام المعتاد المتكرر كل يوم في المنزل تعد لهم البطاطس البورية بكفتة اللحمة المفرومة بالفرن بإضافة ميكس الجبن لما لها من فوائد صحية تساعد على بناء ونمو وأجسام أطفالها لأنها غنية بالعناصر الغذائية مثل الدهون والكربوهيدرات والبروتين بالإضافة إلي مكون البطاطس الذي يحتوي على النشويات المفيدة و تتميز البطاطس البورية بكفتة اللحمة المفرومة بطعمها المشهي الذيذ حيث أنها مفضلة عند العديد من الأشخاص فضلا عن ذلك سرعة في تحضيرها يسعدنا من خلال موقع ثقفني الإخباري أن اقدم لكم وصفتنا اليوم إلا و هي البطاطس البورية بكفتة اللحمة المفرومة في الفرن وهي كالاتي. طريقة عمل البطاطس البورية بكفتة اللحم في الفرن طريقة عمل البطاطس البورية بكفتة اللحم في الفرن مكونات:- 1 حبة بصل مفروم.

نصف كيلو لحمة أحمر مفروم.

نصف كيلو تشكيلة جبن.

عدد خمس وحدات بطاطس مهروسة.

مقدار من الملح والفلفل الأسود حسب الاحتياج. ثانيا مكونات تحضير الصوص 1 ملعقة كبيرة من معجون صلصة الطماطم.

عدد 1 كوب عصير طماطم.

مقدار ربع ملعقة صغيرة سكر.

ربع ملعقة صغيرة كمون مطحون.

1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

ملح وفلفل حسب الاحتياج. خطوات تحضير البطاطس البورية بكفتة اللحم وتشكيله خطوات تحضير البطاطس البورية بكفتة اللحم وتشكيله أولا نقوم بأعداد البطاطس.. نأتي بعدد 5 ثمرات من البطاطس ونغسلهم جيدا أكثر من أمره للتخلص من كل الأتربة والطيين العالق بالقشرة الخارجية. في وعاء عميق به ماء نغمر البطاطس بعد غسلها من غير تقشير حتى نقلل من دخول الماء داخل البطاطس ويضاف عليها ملعقة صغيرة من الملح ثم توضع على النار وتترك حتى تسلق و يتم نضج البطاطس. عندما تنضج البطاطس ترفع من على النار وتصفى من الماء ثم نقوم بتقشيرها وهي ساخنة حتى يسهل عليكى نزع القشرة الخارجية وعن طريق أي أداة مثل الشوكة أو الهراسة اهرسي البطاطس ونتركها جانبا للاستخدام لاحقا. طريقة تحضير خلطة كفتة البطاطس البورية في وعاء عميق ضعي فيه مقدار كيلو لحم بمكوناته.

ثم يضاف على اللحم المفروم حبة ثمرة البصل المفروم بحجم متوسط مع إضافة التوابل من منها الملح والفلفل الأسود ثم اخلطي جميع المكونات باليدين حتى تختلط مع بعضها وتتجانس.

خذي قطعة من مفروم اللحم وشكليها على هيئة كرات صغيرة في حجم واحد الى أن تنتهي كل الكميات الموجودة في الوعاء. طريقة طهي كرات الكفتة ضعي مقلاة على النار بها القليل من الزيت وننتظر بعد أن يسخن الزيت ثم نضع كرات كفتة اللحم فيها.

نسوي كرات اللحم ونشوحها فوق نار متوسطة الحرارة إلى أن يحتمر وينضج اللحم من جميع الجاهات ثم يرفع من الزيت ويترك على ورق المطبخ ليصفى الزيت. طريقة تحضير صوص الطماطم بعد أخراج الكفتة من الزيت وفي نفس المقلاة ضعي ملعقة صغيرة من الثوم المفروم مع التقليب المستمر حتى يذبل و يصير لونه ذهبي فاتح.

بعد ذلك نضع ملعقة كبيرة من معجون صلصة الطماطم فوق الثوم ونستمر فى التقليب ثم نضيف مقدار1 كوب من عصير الطماطم الطازج مع إضافة الملح والفلفل الأسود وربع ملعقة صغيرة من الكمون المطحون والسكر و تقلب جميع المكونات مع بعضها حتى تمتزج وتصبح خليط واحد.

غطى خليط الطماطم ويترك على النار حتى يغلي و يتسبك الطماطم و يصير قوامه ثقيل ثم يرفع من على النار ويترك جانبا للاستخدام اللاحق. طريقة تحضير النهائي للبطاطس البورية بكفتة اللحم وتشكيله الجبن في الفرن أولا نقوم بإحضار البطاطس المهروسة المسبق عملها مضاف إليها قليل من الفلفل الأسود و الماء و نقلب المكونات مع بعضها جيدا ثم نضيف اليهم كوب من ميكس الجبل مثل الجبن الرومي والشيدر والموزاريلا وتخلط جميع المكونات حتى تمتزج وتصبح خليط متجانس. احضري صينية فرن أو طاجن بيركس ويدهن بقليل من الزبد فى القاع والجوانب ثم نضع داخلة البطاطس المهروسة مع التوزيع الجيد في القاع. نضع فوق البطاطس المهروسة كفتة اللحم المسبق تحضيرها مع تثبيتها جيدا فوق البطاطس المهروسة ثم نضع عليهم صوص الطماطم على الوجه من أعلى مع مراعات التوزيع الجيد. وزعي من على الوجه ميكس الجبن المتبقي حتى نغطي بها كرات كفتة اللحم بالكامل. ثم نضع صنية البطاطس بكفتة اللحم في الفرن والذي تم تشغيله مسبقا حوالى 10 دقائق ليكون الفرن ساخن عند وضع الصينية على درجة حرارة 200. طريقة تحضير خلطة كفتة البطاطس البوريةطريقة طهي كرات الكفتةطريقة تحضير صوص الطماطمطريقة تحضير النهائي للبطاطس البورية بكفتة اللحم وتشكيله الجبن في الفرن تترك الصينية على الرف الأوسط حتى تسخن و تذوب الجبن و تكتسب لون ذهبي جميل وجذاب ثم نقوم بأخراج الصينية من الفرن وتترك حتى تهدا قليلا وتقدم بالهناء والشفاء.

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