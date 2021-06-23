أقوي خلطات الكورية لتبييض الوجه وإزالة البقع والتجاعيد نهائياً وتحضيرها في المنزل

الوصفة الكورية لتبييض وتنعيم البشرة، حيث تشتهر السيدات الكورية بنضارة بشرتها الصافية خالية من البقع نهائيا، فهي وصفة بمكونات طبيعية الفعالة للعناية اليومية التي تجعل بشرتها مثالية من أول استعمال، ويوجد وصفات عديدة تمنح البشرة صافية دون الحاجة لاستخدام أي مواد كيميائية والماسكات وكريمات التي يتم شرائها ويحدث العديد من المشاكل وظهور المسام الواسعة، والحل يمكن في الوصفات الكورية التي تساعد علي علاج مشكلات البشرة بمكونات منزلية رائعة واحصلي علي بشرة مشرقة فاتحة، لذلك نقدم لكم افضل المكونات الطبيعية الكورية لتبييض وتنعيم البشرة بطريقة بسيطة ولا تسبب أي ضرر لبشرتك.افضل طريقة تحضير وصفة الأزر لتبيض الوجه من أول استعمال
اهم أسرار الجمال المرأة الكورية فهي وصفة طبيعية بمكونات اقتصادية بدون أي تكاليف، حيث تلجأ المرأة الكورية لاستخدام كريم الأرز وهي اقوي وصفة من وصفات كورية لتبييض ونضارة البشرة، وهي مذهلة في نتيجتها من أول استعمال ولا تسبب أي ضرر لبشرتك.
المكونات:
- خمس ملاعق كبيرة أرز .
- ملعقتان كبيرتان عسل.
- ملعقتان كبيرتان حليب.
- كوب ماء.
طريقة التحضير:
- في وعاء مناسب ضعي الأزر والماء ثم ارفعي الوعاء علي نار هادئة حتي ينضج.
- بعد ذلك قومي بالاحتفاظ بماء الأرز ثم قومي بطحن الأرز في الخلاط جيدا.
- في وعاء مناسب ضعي الأرز المسلوق ثم ضعي العسل النحل والحليب واخلطيهم جيدا حتي يصبح مثل الكريم.
- ضعي الخليط علي وجهك وقومي بفرد الكريم بحركات دائرية.
- اتركي الخليط علي وجهك لمدة 30 دقيقة حتي يجف تماما ثم اغسلي بالماء الأرز.
- ضعي الخليط علي وجهك يوميا للحصول علي النتائج المطلوبة.
المكونات:
- اربع ملاعق كبيرة أرز.
- معلقتان كبيرتان ماء ورد.
- ملعقتان كبيرتان النشا.
- ماء
طريقة التحضير:
- في وعاء مناسب ضعي الأرز والماء علي نار هادئة واتركيه علي النار حتي ينضج.
- اخرجي الأرز الناضج واحتفظي بماء سلق الأرز في وعاء أخر.
- قومي بطحن الأرز الناضج في الخلاط جيدا.
- ثم ضعي في وعاء مناسب وماء الورد والنشا واخلطيهم جيدا حتي يصبح مثل العجين.
- ضعي المكونات علي وجهك واتركيه لمدة 30 دقيقة حتي يجف تماما.
- ثم افركي بشرة وجهك بحركات دائرية ثم اغسلي بماء الورد.
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الوصفة الكورية لتبييض وتنعيم البشرة، حيث تشتهر السيدات الكورية بنضارة بشرتها الصافية خالية من البقع نهائيا، فهي وصفة بمكونات طبيعية الفعالة للعناية اليومية التي تجعل بشرتها مثالية من أول استعمال، ويوجد وصفات عديدة تمنح البشرة صافية دون الحاجة لاستخدام أي مواد كيميائية والماسكات وكريمات التي يتم شرائها ويحدث العديد من المشاكل وظهور المسام الواسعة، والحل يمكن في الوصفات الكورية التي تساعد علي علاج مشكلات البشرة بمكونات منزلية رائعة واحصلي علي بشرة مشرقة فاتحة، لذلك نقدم لكم افضل المكونات الطبيعية الكورية لتبييض وتنعيم البشرة بطريقة بسيطة ولا تسبب أي ضرر لبشرتك.افضل طريقة تحضير وصفة الأزر لتبيض الوجه من أول استعمال
اهم أسرار الجمال المرأة الكورية فهي وصفة طبيعية بمكونات اقتصادية بدون أي تكاليف، حيث تلجأ المرأة الكورية لاستخدام كريم الأرز وهي اقوي وصفة من وصفات كورية لتبييض ونضارة البشرة، وهي مذهلة في نتيجتها من أول استعمال ولا تسبب أي ضرر لبشرتك.
المكونات:
- خمس ملاعق كبيرة أرز .
- ملعقتان كبيرتان عسل.
- ملعقتان كبيرتان حليب.
- كوب ماء.
طريقة التحضير:
- في وعاء مناسب ضعي الأزر والماء ثم ارفعي الوعاء علي نار هادئة حتي ينضج.
- بعد ذلك قومي بالاحتفاظ بماء الأرز ثم قومي بطحن الأرز في الخلاط جيدا.
- في وعاء مناسب ضعي الأرز المسلوق ثم ضعي العسل النحل والحليب واخلطيهم جيدا حتي يصبح مثل الكريم.
- ضعي الخليط علي وجهك وقومي بفرد الكريم بحركات دائرية.
- اتركي الخليط علي وجهك لمدة 30 دقيقة حتي يجف تماما ثم اغسلي بالماء الأرز.
- ضعي الخليط علي وجهك يوميا للحصول علي النتائج المطلوبة.
المكونات:
- اربع ملاعق كبيرة أرز.
- معلقتان كبيرتان ماء ورد.
- ملعقتان كبيرتان النشا.
- ماء
طريقة التحضير:
- في وعاء مناسب ضعي الأرز والماء علي نار هادئة واتركيه علي النار حتي ينضج.
- اخرجي الأرز الناضج واحتفظي بماء سلق الأرز في وعاء أخر.
- قومي بطحن الأرز الناضج في الخلاط جيدا.
- ثم ضعي في وعاء مناسب وماء الورد والنشا واخلطيهم جيدا حتي يصبح مثل العجين.
- ضعي المكونات علي وجهك واتركيه لمدة 30 دقيقة حتي يجف تماما.
- ثم افركي بشرة وجهك بحركات دائرية ثم اغسلي بماء الورد.
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