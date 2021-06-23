كرياتين قوي وفعال لفرد الشعر المموج بوصفات طبيعية في البيت

الشعر هو زينة المرأة، ولكي يكون أكثر لمعان ونعومة يجب معرفة طريقة تحضير كرياتين قوي وفعال لفرد الشعر ولكن باستخدام مكونات طبيعية، ذلك حتى لا يتضرر الشعر أو فروة الرأس، ولكي تحافظ السيدة على الشعر من التلف وفي نفس الوقت تريد فرد شعرها من أي تموجات تظهر به فعليها استخدام بعض الوصفات الطبيعة في عملية الفرد.

كرياتين قوي وفعال لفرد الشعر

لقد زادت أسعار الكيراتين بالمحلات الخاصة بالتجميل، حيث يتم حسابها بطول الشعر، ولكن الآن أصبح بالإمكان تنفيذ بعض الوصفات التي تعمل عمل الكيراتين في فرد الشعر ولكن باستخدام مكونات من الطبيعة وليست مكونات كيميائية تضر وتتلف الشعر، فيوجد خلطات يتم تحضيرها وتنفيذها بالمنزل بطرق بسيطة وسهلة.

وصفة زيت جوز الهند لفرد الشعر

مكونات وصفة جوز الهند

ثلاث ملاعق زيت جوز الهند.

عصير نصف ليمونة.

نخلط المكونان بشكل جيد.

ندخن الشعر بأكمله دون ترك فراغات بالخليط.

نترك الخليط على الشعر لمدة ساعة كاملة.

يتم شطف الشعر باستخدام الماء وشامبو خفيف.

نضع زيت جوز الهند بدون إضافات على الشعر، وبعدها يمشط.

يجب الاستمرار على استخدام هذه الوصفة، حتى نحصل على نتيجة مرضية.

طريقة تحضير وصفة جوز الهند لفرد الشعروصفة زيت الزيتون لفرد الشعر

مكونات وصفة زيت الزيتون لفرد الشعر

ثلاث ملاعق زيت زيتون.

ملعقتان صبار خام.

نصف كوب عصير جرجير.

فصان ثوم مهروس.

نقوم بوضع كافة المكونات في وعاء.

نقوم بالتقليب الجيد حتى التجانس التام بين المكونات.

نضع الخليط على الشعر.

نتركه على الشعر لمدة ثلاث إلى خمس ساعات.

يتم شطف الشعر بالماء.

تتكرر مرة واحدة بالأسبوع للحصول على النتيجة المرجوة من استخدامها.

طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون لفرد الشعروصفة النشا والكوسا وزيت الزيتون

مكونات الوصفة:

نصف كيلو من الكوسا وتكون كبيرة الحجم.

واحد كوب كبير من الماء.

ملعقتان كبيرة من زيت الزيتون.

أولاً: نقوم بتقطيع الكوسا إلى شرائح، نضعها في إناء معدني ونضع الكوسا والماء، ونتركها حتى يتم النضج.

ثانياً: نترك الكوسا تبرد، ونقوم بهرسها جيداً بالهند بلندر أو في الخلاط.

ثالثاً: نضيف زيت الزيتون والنشا.

رابعاً: نضع الخليط على النار لمدة خمس دقائق، ونتركه يبرد، نقوم بوضع الخليط على الشعر لمدة ساعة إلى ساعتين، ونضع بونيه.

خامساً: غسل الشعر جيدا بالشامبو والبلسم الخاص.

طريقة تحضير وصفة كرياتين الكوسا