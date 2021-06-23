كيف تساعد أجهزة الربو مرضى كورونا

كل من مرض الربو ومرض كوفيد 19 الناتج عن عدوى فيروس كورونا يتشابهان في تأثيرها على الجهاز التنفسي ويضران الرئة ويسببان ضيق تنفس وتعب عام نتيجة لنقص الأوكسجين الداخل إلى الجسم، لذلك كان مرضى الربو أحد أكثر المرضى تأثرا بالفيروس، وفي ربط آخر بين المرضين وجدت بحوث طبية أنه يمكن استخدام علاجات وأجهزة الربو لمرضى كورونا، فكيف ذلك؟

أجهزة الربو مرضى كورونا:

قال خبراء بريطانيون بحسب صحيفة الصن البريطانية إن استخدام أجهزة الاستنشاق المخصصة لمرضى الربو يمكن أن تسرع من تعافي مرضى كوفيد- 19 الذي يسببه فيروس كورونا، وهي وسيلة جديدة لتسريع وتيرة التعافي من كورونا.

وتقول وزارة الصحة البريطانية إن هذا العلاج جرّب على عدد من مرضى كورونا الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، ولم يدخلوا المستشفيات، كما جرّب على مرضى يبلغون 50 عامًا فأكثر ويعانون من ظروف صحية معينة، لكنها لم تعتبره علاجًا عامًا لكل مرضى كورونا في بريطانيا.

واعتبر كريس بتلر ، أستاذ الرعاية الأولية في جامعة أكسفورد النتيجة مثيرة للغاية وأضاف: هذا الدواء الرخيص والمتوفر على نطاق واسع يساعد الناس على التعافي بشكل أسرع.

علاجات مرضى كورونا:

ذكر موقع "سكاي نيوز" أن متوسط المدة التي يمكثها مرضى "كوفيد-19" في المستشفيات البريطانية تقارب الثمانية أيام، بينما يمكن لأجهزة استنشاق الربو أن تقلل تلك المدة بواقع ثلاثة أيام.

وأبلغ وزراء في الحكومة البريطانية نوابا في مجلس العموم بأن الأطباء يقترحون استخدام أجهزة الاستنشاء لمرضى كورونا على أساس كل حالة على حدة.

ويطالب البرلمانيون في بريطانيا بأن توسع الحكومة نطاق استخدام هذه الأجهزة على نطاق واسع.

وكانت تجربتين أجرتهما جامعة أكسفورد خلصت في وقت سابق إلى أن المرضى الذين عولجوا بأجهزة الاستنشاق أصبحوا أفضل بشكل أسرع، وكانوا أقل عرضة للدخول إلى المستشفى، وأن الدواء ناجع مع الأشخاص من جميع الأعمار ، سواء كانوا يعانون من مشاكل صحية أم لا.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.