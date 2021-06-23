طريقة عمل البان كيك حلو وحادق بخطوات سهلة وبسيطة

طريقة عمل البان كيك أشتهرت المحلات والمطاعم الكبري مؤخراً في تقديم البان كيك الحادق كنوع من الوجبات الخفيفة التي تصلح كوجبة أفطار أو عشاء وحازت أعجاب الجميع عند تناولها ولكنها في الأساس هي نوع من الحلويات الخفيفة اللذيذة المضاف إليها صوص الكارميل وبعض الفواكهة المحببة أو شوكولاتة النوتيلا، أو العسل الأبيض أو المربي.

طريقة عمل البان كيك الحاق والحلو

يمكنك تحضير البان كيك الحادق بأضافة أكثر من طعم مفضل لديكي ولعائلتك وهي من الوجبات المغذية الغنية بالبروتين والكالسيوم وتتكون عجينة البان كيك من بيض ودقيق ولبن وزبدة وهي تشبة عجينة الكريب و الكانيلوني لا تستغرق وقت كبير في التحضير ومن الممكن تحضير النوعان الحلو والحادق في أن واحد لأسعاد أسرتك.

طريقة تحضير البان كيك بالسجق والجبنة الرومي

المكونات

كوبان دقيق أبيض متعدد الأستخدام.

كوب جبنة رومي مفروم.

نصف كيلو سوسيس.

ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوب ونصف لبن بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقتان كبيرة زبدة مذابه.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

كوب مشكل زيتون مخلي أسود وأخضر.

حبة فلفل رومي مفرومة.

حبة البركة ( أختياري ).

طريقة تحضير البان كيك

نضع في الخلاط اللبن، البيض، الزبدة.

نضع السكر، الملح، الفلفل الأسود.

نخلط جميع المكونات في الخلاط جيداً.

نضيف البيكنج بودر على الدقيق ونقلبهم.

نضيف بالتدريج الدقيق في الخلاط.

نصفي الخليط بالمصفاه.

نفروم السوسيس والزيتون في الكبة.

نضع في وعاء السوسيس، الزيتون، جبنة رومي مفروم، حبة البركة.

نقلبهم جميعا جيداً.

نضع طاسة غير لاصقة على نار هادئة.

نضع كميىة مناسبة من البان كيك.

نتركه حتي يحمر لونه.

يقلب على الوجه الأخر.

حتي يصبح لونه ذهبي.

نكرر العملية في باقي الخليط.

نرص البان كيك في سيرفس.

يقدم بجانبه الكاتشت أو الجبن الشيدر صوص.

طريقة عمل البان كيك بالشوكولاتة وصوص الشوكولاتة

المكونات

كوب ونصف دقيق.

نصف كوب كاكاو خام غير محلي.

كوب حليب.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة سكر.

ظرف فانيليا بودر.

ملعقتان كبيرة زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

بيضاتان.

ذرة ملح.

شوكولاتة سائلة.

شكولاتة نوتيلا.

طريقة التحضير