أضرار استخدام الليفة المغربية و شرح طريقة استخدامها و طرق تنظيفها للحصول على بشرة ناعمة و مضيئة

أضرار استخدام الليفة المغربية التي تستخدمها النساء والسيدات في الاستحمام كثيرة سوف نذكرها في هذا المقال حتى لا تضر أحد عند استخدامها أثناء عمل الشور اليومي أو الأسبوعي، كما سنتحدث عن فوائد استخدام الليفة المغربية أيضاً، وسوف نتناول بالشرح الطريقة الصحيحة ل استخدام الليفة المغربية، وطريقة تنظيفها ،وما هي أنواع الليفة المغربية الجيدة كل هذا سنتحدث عنه حتى تعم الفائدة ،وسوف نبدأ بعدد من الأسئلة تمت الإجابة عليها اليوم في برنامج” السفيرة عزيزة” الذي يبث عبر قناة “dmc” الفضائية خلال مداخلة هاتفية مع طبيبة الأمراض الجلدية التي نصحت بعدم استخدام الليفة المغربية بدون معرفة للطريقة الصحيحة ولابد من استخدامها عن طريق المراكز المتخصصة للتجميل حتى لا يصاب الجلد ويتم الاستعانة بالطبيب.

ماهي الليفة المغربية ؟

الليفة المغربية عبارة عن ألياف من الشجر يخلط مع بعض النسيج ،ويصنع منه قفاز يكون سهل الاستخدام في التخلص من الجلد الميت والدهون المتراكمة على سطح الجلد وتستخدم في مراكز التجميل وللبيوتي سنتر ولها طريقة في الاستخدام لابد أن تتبع خطوات الاستخدام بدقة حتى لا تسبب أضرار تستدعي الذهاب ل طبيب أمراض جلدية.

كيف نفرق بين الليفة المغربية الأصلية والتقليد؟

حتى نتعرف على الليفة الأصلية لابد من عمل اختبار بسيط عن طريق دعك اليد بالناحية الخشنة من الليفة إذا ظهر أثناء الفرك جلد ميت ودهون تكون هذه الليفة مغربية أصلية.

ماهي أنواع الليفة المغربية

هناك أنواع من الليف المغربي الأصلي:

ليفة مغربية على شكل قفاز. كبيرة أصلية. متوسط الحجم..

أضرار استخدام الليفة المغربية

مما لاشك فيه أن الليفة المغربية لها فوائد كثيرة، ولكن عند استخدامها بطريقة خاطئة تسبب أضرار كبيرة وأيضاً استخدامها عدة مرات تؤدي إلى:

جروح وتشققات في الجلد وجفاف شديد. جفاف الجلد بسبب فقده الزيوت التي يفرزها الجسم بطريقة طبيعية حتى يكون لين وطري. حدوث ترهل في الجلد نتيجة الدعك والتدليك بكثرة. حدوث أحمرار والتهابات ب الجلد. كثرة استخدامها يعمل على قتل خلايا الجلد الحيوية النشطة التي ينتجها الجسم كل 15 يوم.

شرح كيفية استخدام الليفة المغربية

لابد عند استخدام الليفة ولتجنب حدوث أضرار استخدام الليفة المغربية معرفة الطريقة الصحيحة للحصول على أفضل النتائج بدون مشاكل ونبدأ أولا بنقع الليفة في ماء ساخن لمدة لا تقل عن 15دقيقة إذا كانت تستخدم لأول مرة ثم نقوم باستخدامها في دعك الجسم جيداً ولكن برفق بعد عمل رغوة كبيرة باستخدام الصابون المغربي على جميع أعضاء الجسم ولا تستخدم على الوجه مطلقاً حسب تحذير أطباء الأمراض الجلدية ثم يشطف الجسم بالماء الدفىء.

طرق تنظيف الليفة المغربية

بعد استخدام الليفة لابد من تنظيفها جيداً ولا تترك مبلله حتى لا تكون بيئة خصبة لنمو البكتريا، والميكروبات التي تسبب الأمراض الجلدية المزمنة لذا لابد من أن نقوم بوضعها في الماء المغلي، ونضع فوقها ملعقة من بكربونات الصوديوم لمدة خمس دقائق ثم تشطف وتعلق حتى تجف.

يمك ننقعها في الماء الساخن بعد إضافة الملح، وصابون سائل مقدار ملعقة.

يمكن وضعها في كيس من القماش مع الغسيل في الغسالة أوتوماتيك، أو غسالة الأطباق.

تبلل وتوضع في ميكرويف لمدة دقيقة حتى يتم تعقيمها.

فوائد استخدام الليفة المغربية