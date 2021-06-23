لن تصدق مفعول كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن والمجعد وتنعيمة من أول استخدام

لن تصدق مفعول كريم بانثينول لفرد الشعر، تعتبر مشكلة فرد الشعر الخشن والمجعد وتنعيمه من أكثر الأمور التي تسبب إزعاجًا وقلقًا للكثير من الفتيات فالبعض منهم لا يفضلن الخروج بالشعر المجعد لهذا يذهبون إلى مراكز التجميل النسائية ويقومون بفرد الشعر بالمواد التي تحتوي على أشياء كيميائية مما يتسبب في تلف الشغر وتساقطه وتقصفه ومن خلال هذا المقال نقدم لكم وصفات من المنزل بمكونات طبيعية لفرد الشعر المجعد من دون أي أضرار على الشعر أو تكلفة عالية له كل ما عليك هو أن تقومي بمتابعة هذا المقال جيدًا للنهاية. لن تصدق مفعول كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن لن تصدق مفعول كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن مكونات الوصفة عبوة كريم البانثينول

ملعقتين من عسل النحل الأبيض

ملعقة من زيت الجوجوبا والأفوكادو

ملعقة من زيت الجلسرين والأرجان

عدد ملعقة واحدة من زيت فيتامين E وزبدة الشيا السائلة خطوات استخدام الوصفة يجب أن يكون شعرك نظيفًا في البداية ومن ثم قسميه إلى خصل متساوية.

قومي بخلط جميع المكونات السابق ذكرها جيدًا حتى الحصول على قوام مناسب.

ابدأي بفرد المزيج جيدًا على شعرك كله من تجنب ملامسة فروة الرأس.

ارتدي قباعة الرأس البلاستيكية أو قومي بعمل حمام مائي دافئ بفوطة ساخنة.

اتركي القبعة لمدة شاعة على شعرك.

اغسلي شعرك بالشامبو والماء جيدًا.

استخدمي الوصفة مرة كل أسبوع. كيراتين لفرد الشعر النشا وعسل النحل كيراتين لفرد الشعر النشا وعسل النحل مكونات الوصفة كوب من مسحوق النشا

القليل من الماء

القليل من الماء عدد 2 ملعقة كبيرة من عسل النحل

ملعقة من زيت الزيتون. خطوات استخدام الماسك في البداية يجب أن تقومي بغسل الشعر جيدًا وتنظيفه بالماء الفاتر والشامبو الخالي من الكبريت.

قومي بتجزئة الشعر من خلال استخدام المشط الخاص بك.

اخلطي العسل والماء والنشا وزيت الزيتون جيدًا حتى تخصلي على عجينة لينة في كثافة العسل.

افردي العجينة على خصل الشعر وذلك باستخدام فرشة الصبغة.

اتركي العجينة على شعرك لمدة ساعتين على الأقل ويمكنك تغطية شعرك بفوطة أو كيس.

بعد انتهاء الوقت قومي بشطف الشعر جيدًا وإزالة أي عجينة في الشغر بالماء البارد والشامبو.

تكرار استخدام التجربة مرتين في الأسبوع يجعل النتيجة أفضل على الشعر. الوسوم

لن تصدق مفعول كريم بانثينول لفرد الشعر، تعتبر مشكلة فرد الشعر الخشن والمجعد وتنعيمه من أكثر الأمور التي تسبب إزعاجًا وقلقًا للكثير من الفتيات فالبعض منهم لا يفضلن الخروج بالشعر المجعد لهذا يذهبون إلى مراكز التجميل النسائية ويقومون بفرد الشعر بالمواد التي تحتوي على أشياء كيميائية مما يتسبب في تلف الشغر وتساقطه وتقصفه ومن خلال هذا المقال نقدم لكم وصفات من المنزل بمكونات طبيعية لفرد الشعر المجعد من دون أي أضرار على الشعر أو تكلفة عالية له كل ما عليك هو أن تقومي بمتابعة هذا المقال جيدًا للنهاية. لن تصدق مفعول كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن لن تصدق مفعول كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن مكونات الوصفة عبوة كريم البانثينول

ملعقتين من عسل النحل الأبيض

ملعقة من زيت الجوجوبا والأفوكادو

ملعقة من زيت الجلسرين والأرجان

عدد ملعقة واحدة من زيت فيتامين E وزبدة الشيا السائلة خطوات استخدام الوصفة يجب أن يكون شعرك نظيفًا في البداية ومن ثم قسميه إلى خصل متساوية.

قومي بخلط جميع المكونات السابق ذكرها جيدًا حتى الحصول على قوام مناسب.

ابدأي بفرد المزيج جيدًا على شعرك كله من تجنب ملامسة فروة الرأس.

ارتدي قباعة الرأس البلاستيكية أو قومي بعمل حمام مائي دافئ بفوطة ساخنة.

اتركي القبعة لمدة شاعة على شعرك.

اغسلي شعرك بالشامبو والماء جيدًا.

استخدمي الوصفة مرة كل أسبوع. كيراتين لفرد الشعر النشا وعسل النحل كيراتين لفرد الشعر النشا وعسل النحل مكونات الوصفة كوب من مسحوق النشا

القليل من الماء

القليل من الماء عدد 2 ملعقة كبيرة من عسل النحل

ملعقة من زيت الزيتون. خطوات استخدام الماسك في البداية يجب أن تقومي بغسل الشعر جيدًا وتنظيفه بالماء الفاتر والشامبو الخالي من الكبريت.

قومي بتجزئة الشعر من خلال استخدام المشط الخاص بك.

اخلطي العسل والماء والنشا وزيت الزيتون جيدًا حتى تخصلي على عجينة لينة في كثافة العسل.

افردي العجينة على خصل الشعر وذلك باستخدام فرشة الصبغة.

اتركي العجينة على شعرك لمدة ساعتين على الأقل ويمكنك تغطية شعرك بفوطة أو كيس.

بعد انتهاء الوقت قومي بشطف الشعر جيدًا وإزالة أي عجينة في الشغر بالماء البارد والشامبو.

تكرار استخدام التجربة مرتين في الأسبوع يجعل النتيجة أفضل على الشعر.

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