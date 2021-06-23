ماسك الموز والنشا لفرد الشعر الخشن في دقائق سيصبح ناعم حرير اقوي كيراتين طبيعي للشعر

ماسك الموز والنشا لفرد الشعر الخشن في دقائق ، الشعر الناعم هو اكثر الأشياء جاذبية في المرأة سواء إن كانت كبيرة أو فتاة صغيرة في العمر ويوجد الكثير من المنتجات التي يمكن اشتخدامها حتى يكون شعرك ناعم وجذاب ولكن يعيبها أن أسعارها مرتفعة جدًا ولا تناسب العديد من الناس كذلك يمكن استخدام البروتين والكيراتين الموجود في مراكز التجميل ولكنه يدمر الشعر أيضًا ويتلفه لذلك من خلال هذا الموضوع سنقدم لكم وصفات طبيعية من البيت يمكنك استخدامها بكل سهولة لفرد الشعر وتنعيمه من دون تكلفة عالية ومن دون إلحاق الضرر بالشعر. ماسك الموز والنشا لفرد الشعر الخشن في دقائق مكونات الوصفة 6 ملاعق كبيرة من النشا.

كمية مناسبة من زيت الذرة.

ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض. خطوات استخدام الماسك نقوم بخلط النشا وزيت الذرة جيدًا ونستمر بالتقليب جتى تمام التجانس.

نضيف ملعقة من عسل النحل الأبيض على المزيج السابق ونستمر في التقليب حتى يكون القوام كريمي وانسيابي.

قومي بفرد الخليط على شعرك ويجب عليك تغطية الشعر بكيس حراري بلاستيكي.

انتظري مرور ساعتين على الماسك ومن ثم قومي بغسل سعرك جيدًا بالماء البارد والشامبو المناسب لشعرك.

كرري استخدام هذا الماسك مرة كل أسبوع من أجل نتيجة أفضل. ماسك الموز والزبادي لتنعيم الشعر ماسك الموز والزبادي لتنعيم الشعر مكونات الوصفة موزة واحدة .

كوب زبادي.

ملعقة من عسل النحل الأبيض. طريقة استخدام الماسك قومي بخلط جميع المكونات السابق ذكرها مع بعضهم البعض جيدًا حتى تحصلي في النهاية على قوام مناسب.

قومي بغسل شعرك جيدًا وتجفيفه قبل استخدام الماسك.

ابدأي بفرد الماسك على شعرك من الجذور وحتى الأطراف ومن ثم قومي بتمشيط شعرك.

غطي رأسك بفوطة دافئة أو كيس بلاستيكي لمدة لا تقل عن ساعتين.

اغسلي شعرك جيدًا من الماسك بالماء البارد والشامبو الخالي من الصوديوم والسالفيت.

ستلاحظين فرد كل التجاعيد في شعرك وكذلك نعومته.

كرري استخدام هذا الماسك على شعرك مرة كل أسبوع وذلك من أجل الحصول على أفضل نتيجة في شعرك.

المايونيز مادة طبيعية مفيدة جدًا للشعر من حيث التنعيم والفرد وكذلك يقوم بتغذيته ومنع تشاقطه. الوسوم

ماسك الموز والنشا لفرد الشعر الخشن في دقائق ، الشعر الناعم هو اكثر الأشياء جاذبية في المرأة سواء إن كانت كبيرة أو فتاة صغيرة في العمر ويوجد الكثير من المنتجات التي يمكن اشتخدامها حتى يكون شعرك ناعم وجذاب ولكن يعيبها أن أسعارها مرتفعة جدًا ولا تناسب العديد من الناس كذلك يمكن استخدام البروتين والكيراتين الموجود في مراكز التجميل ولكنه يدمر الشعر أيضًا ويتلفه لذلك من خلال هذا الموضوع سنقدم لكم وصفات طبيعية من البيت يمكنك استخدامها بكل سهولة لفرد الشعر وتنعيمه من دون تكلفة عالية ومن دون إلحاق الضرر بالشعر. ماسك الموز والنشا لفرد الشعر الخشن في دقائق مكونات الوصفة 6 ملاعق كبيرة من النشا.

كمية مناسبة من زيت الذرة.

ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض. خطوات استخدام الماسك نقوم بخلط النشا وزيت الذرة جيدًا ونستمر بالتقليب جتى تمام التجانس.

نضيف ملعقة من عسل النحل الأبيض على المزيج السابق ونستمر في التقليب حتى يكون القوام كريمي وانسيابي.

قومي بفرد الخليط على شعرك ويجب عليك تغطية الشعر بكيس حراري بلاستيكي.

انتظري مرور ساعتين على الماسك ومن ثم قومي بغسل سعرك جيدًا بالماء البارد والشامبو المناسب لشعرك.

كرري استخدام هذا الماسك مرة كل أسبوع من أجل نتيجة أفضل. ماسك الموز والزبادي لتنعيم الشعر ماسك الموز والزبادي لتنعيم الشعر مكونات الوصفة موزة واحدة .

كوب زبادي.

ملعقة من عسل النحل الأبيض. طريقة استخدام الماسك قومي بخلط جميع المكونات السابق ذكرها مع بعضهم البعض جيدًا حتى تحصلي في النهاية على قوام مناسب.

قومي بغسل شعرك جيدًا وتجفيفه قبل استخدام الماسك.

ابدأي بفرد الماسك على شعرك من الجذور وحتى الأطراف ومن ثم قومي بتمشيط شعرك.

غطي رأسك بفوطة دافئة أو كيس بلاستيكي لمدة لا تقل عن ساعتين.

اغسلي شعرك جيدًا من الماسك بالماء البارد والشامبو الخالي من الصوديوم والسالفيت.

ستلاحظين فرد كل التجاعيد في شعرك وكذلك نعومته.

كرري استخدام هذا الماسك على شعرك مرة كل أسبوع وذلك من أجل الحصول على أفضل نتيجة في شعرك.

المايونيز مادة طبيعية مفيدة جدًا للشعر من حيث التنعيم والفرد وكذلك يقوم بتغذيته ومنع تشاقطه.

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